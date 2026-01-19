Ανδρουλάκης:-Το-ΠΑΣΟΚ-θα-επιμείνει-να-μιλάει-συγκεκριμένα,-επί-της-ουσίας-και-όχι-της-επικοινωνίας

Η προτεραιότητά του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είναι η χάραξη επεξεργασμένου σχεδίου για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει στο μέλλον η χώρα, επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο χαιρετισμό του στην ημερίδα του Τομέα Ναυτιλίας με θέμα “Λιμάνια- Μηχανισμός ανάπτυξης της οικονομίας” στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά. Συμπλήρωσε πως απέναντι σε έναν «απαξιωμένο επιφανειακό δημόσιο διάλογο θα επιμείνει να μιλάει συγκεκριμένα, επί της ουσίας και όχι της επικοινωνίας. Μέλημά μας είναι οι ολιστικές λύσεις για το μέλλον της χώρας».

«Θέλουμε να γράψουμε -αυτοδύναμα και με εθνικό σχέδιο- τα επόμενα κεφάλαια της ναυτικής μας ιστορίας. Με γνώμονα πάντα το δημόσιο συμφέρον ως πολλαπλασιαστή ισχύος, όχι ως τροχοπέδη. Και γι’ αυτό τον λόγο, η σημερινή εκδήλωση συνιστά ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση που επιδιώκουμε. Με σχέδιο και βούληση, μπορούμε να ενισχύσουμε κάθε παράμετρο της εθνικής μας ισχύος σε ένα εξαιρετικά ρευστό και αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον. Αυτός ο στόχος μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μέσα από μια μεγάλη πολιτική αλλαγή για την οποία αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Με δεδομένη τη νέα διεθνή και γεωπολιτική πραγματικότητα «οι λιμένες και τα δίκτυα βρίσκονται στον πυρήνα της γεωπολιτικής των υποδομών. Σήμερα, οι υποδομές δεν είναι παθητικοί χώροι παροχής υπηρεσιών, αλλά στρατηγικοί κόμβοι-κλειδιά που κατευθύνουν, επηρεάζουν και αναδιαμορφώνουν την ισχύ προς όφελος συγκεκριμένων παικτών» τόνισε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Είναι προφανές, λοιπόν, ότι τα ελληνικά λιμάνια αποτελούν ζωτικούς κόμβους για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων αλλά και μοχλό για την ισορροπία ισχύος στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο», συμπλήρωσε, επισημαίνοντας πώς η Εθνική Λιμενική Πολιτική στη χώρα μας παραμένει χωρίς πυξίδα.

Επέκρινε τη ΝΔ ότι δεν αντέχει τον ουσιαστικό προγραμματικό διάλογο και παρουσιάζει τις καθολικές ιδιωτικοποιήσεις ως «μονόδρομο» ενώ ανέφερε ότι η πραγματικότητα στην Ευρώπη την διαψεύδει.

«Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη είναι αιχμάλωτη μιας ξεπερασμένης ιδεοληψίας. Έπειτα από επτά χρόνια νεοφιλελεύθερης διακυβέρνησης, ελάχιστοι θα είχαν αμφιβολίες γι’ αυτό. Η λιμενική αγορά και κρίσιμες υποδομές παραδίδονται σε ιδιώτες χωρίς εγγυήσεις και λογοδοσία», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης και προσέθεσε πως οι υποδομές αντιμετωπίζονται ως «ασημικά προς πώληση», ενώ οι τοπικές κοινωνίες παραμένουν απλοί θεατές.

Σημείωσε ότι με γνώμονα τη νησιωτικότητα, είναι αποκαρδιωτικό να παρακολουθούμε τις δημόσιες λιμενικές υποδομές της χώρας -που διαθέτει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ευρώπη- να βρίσκονται σε τροχιά παρακμής. «Το μοτίβο που λέει ”το ρίσκο στο Δημόσιο, τα κέρδη στον ιδιώτη” έχει προ πολλού αποτύχει, με μεγάλα κόστη τελικά για την ανθεκτικότητα των κοινωνιών και των υποδομών μας αλλά και για την επιβίωση της ίδιας της φιλελεύθερης δημοκρατίας», παρατήρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης .

Διαβεβαίωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τον οδικό χάρτη για την επόμενη μέρα. «Δεν είμαστε δογματικοί. Η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι ευπρόσδεκτη, αλλά με κανόνες, διαφάνεια και εθνικό στρατηγικό έλεγχο», τόνισε.

Ως προτεραιότητες της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ για τα λιμάνια ο κ. Ανδρουλάκης περιέγραψε …

την εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή κανονικότητα

τη Διαφάνεια και Εποπτεία

τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών

«Θέλουμε να λιμάνια μας να είναι οι γέφυρες της μεταποίησης, της γεωργίας, της ενδοχώρας μας με τις μεγάλες και μικρές αγορές του κόσμου. Σε μια συμβιωτική σχέση λιμανιών και οικονομίας», επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Οι αποτυχημένοι πειραματισμοί της Νέας Δημοκρατίας, αφήνουν τη χώρα επικίνδυνα εκτεθειμένη στους ανταγωνισμούς των μεγάλων ναυτικών δυνάμεων. Η ελληνική περιφέρεια αποκόπτεται από το ”παράθυρο” που ανοίγουν τα λιμάνια στο εμπόριο και στον τουρισμό», είπε προσθέτοντας ότι «αυτό δεν είναι ανάπτυξη για το αύριο· είναι διευθέτηση συμφερόντων» και τόνισε: «Και με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, αυτή η παρακμή τελειώνει».

