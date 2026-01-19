Ανθεκτικό το ΧΑ αψήφησε τις ευρωπαϊκές πιέσεις – Νέα υψηλά 16ετίας με οδηγό τις τράπεζες

Εντυπωσιακή αντίσταση επέδειξε η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά στη συνεδρίαση της Δευτέρας, καταφέρνοντας να κλείσει με κέρδη παρά το έντονα αρνητικό κλίμα που επικράτησε στις ευρωπαϊκές αγορές. Ο Γενικός Δείκτης, αφού βρέθηκε να χάνει πάνω από 1,3% στο πρώτο μέρος της συνεδρίασης, ανέκαμψε εντυπωσιακά και έκλεισε στις 2.256,32 μονάδες με άνοδο 0,48%, διατηρώντας τα υψηλά 16 ετών.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 267,37 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη δραστηριότητα που χαρακτηρίζει την αγορά από την αρχή του έτους. Πρόκειται για την έκτη συνεχόμενη εβδομάδα θετικού προσήμου, με τα κέρδη του Γενικού Δείκτη από την έναρξη του 2026 να ανέρχονται πλέον σε περίπου 6%.

Δραματική ανατροπή ενδοσυνεδριακά

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με έντονα πτωτικές τάσεις, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στις νέες απειλές του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στα σχέδια των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε έως τις 2.214,74 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες της τάξεως του 1,37%.

Ωστόσο, η αντίδραση που ακολούθησε υπήρξε εντυπωσιακή. Με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο, η αγορά άρχισε σταδιακά να ανακάμπτει, αψηφώντας το αρνητικό κλίμα που επικρατούσε στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Η Λεωφόρος Αθηνών πέρασε τελικά σε θετικό έδαφος, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την ανθεκτικότητα που τη χαρακτηρίζει το τελευταίο διάστημα.

Τράπεζες: Η κινητήρια δύναμη της αγοράς

Ο τραπεζικός δείκτης αναδείχθηκε και πάλι πρωταγωνιστής, κλείνοντας με άνοδο περίπου 0,7% στις 2.632 μονάδες και διευρύνοντας τα υψηλά δεκαετίας. Τρεις από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες σημείωσαν σημαντικά κέρδη, με την Εθνική να ξεχωρίζει με άνοδο 1,8% στα 15,15 ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 1% στα 8,18 ευρώ, ενώ η Eurobank κέρδισε επίσης 1% φτάνοντας τα 4 ευρώ.

Η Alpha Bank αποτέλεσε την εξαίρεση του κλάδου, καταγράφοντας μικρές απώλειες 0,8% στα 3,94 ευρώ. Εκτός του τραπεζικού δείκτη, η Optima Bank δέχθηκε πιέσεις με πτώση περίπου 2%, ενώ η Credia Bank επιχείρησε ανοδική αντίδραση μετά το πρόσφατο διήμερο ρευστοποιήσεων.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνεχίζει το ράλι

Μεγάλη πρωταγωνίστρια της συνεδρίασης αναδείχθηκε και πάλι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία συνέχισε την ανοδική της πορεία κερδίζοντας 1,5% και φτάνοντας τα 30,3 ευρώ. Η μετοχή έχει καταγράψει εντυπωσιακή άνοδο 17,7% την προηγούμενη εβδομάδα, λαμβάνοντας ισχυρή ώθηση από την τιμή-στόχο των 49 ευρώ που έθεσε η ισπανική Santander.

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap, οι μεταβολές ήταν οριακές, με τον δείκτη να παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος στις 5.704 μονάδες. Αντίθετα, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM υποχώρησε κατά 0,5% στις 2.828 μονάδες, με τις πωλήσεις να υπερτερούν στο σύνολο του ταμπλό.

Διεθνές περιβάλλον υπό πίεση

Η σημερινή συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό διεθνές περιβάλλον. Η Wall Street παρέμεινε κλειστή λόγω της αργίας για την ημέρα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ενώ τα futures των αμερικανικών δεικτών κινούνταν με απώλειες που έφταναν το 1,5% για τον Nasdaq.

Στην Ευρώπη, οι δείκτες υποχώρησαν σημαντικά, με τον γερμανικό DAX να χάνει 1,2%, τον γαλλικό CAC 40 να υποχωρεί 1,5% και τον ιταλικό FTSE MIB να σημειώνει απώλειες 1,4%. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, καθώς θεωρούνται τα πρώτα «θύματα» των ενδεχόμενων δασμών Τραμπ.

Η Ευρώπη απαντά στις απειλές Τραμπ

Η αναζωπύρωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτέλεσε τον κύριο παράγοντα αβεβαιότητας. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η ΕΕ θα υπερασπιστεί σθεναρά τα συμφέροντά της, ενώ έκτακτη Σύνοδος Κορυφής έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής ανταποδοτικών δασμών ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ στις ΗΠΑ.

Τα ασφαλή καταφύγια κερδίζουν έδαφος

Εν μέσω του τεταμένου κλίματος, οι επενδυτές στράφηκαν προς τα ασφαλή καταφύγια. Ο χρυσός κατέγραψε νέα ιστορικά υψηλά, φτάνοντας τα 4.670 δολάρια η ουγκιά με άνοδο 1,6%, ενώ το ασήμι σημείωσε εντυπωσιακό άλμα 5% στα 93 δολάρια. Αντίθετα, το πετρέλαιο κινήθηκε πτωτικά, με το Brent να διαμορφώνεται στα 63,6 δολάρια το βαρέλι.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς τίτλου διαμορφώθηκε στο 3,35%, διατηρώντας τη θετική εικόνα που έχει καλλιεργηθεί το τελευταίο διάστημα.

Αισιόδοξες οι προοπτικές για το 2026

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Eurobank Equities, το ελληνικό χρηματιστήριο διαθέτει περιθώριο ανόδου περίπου 16% σε όρους ολικής απόδοσης για το 2026. Η χρηματιστηριακή διατηρεί υπερστάθμιση στις τράπεζες τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο του έτους, με κορυφαία επιλογή την Τράπεζα Πειραιώς. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στη συμπίεση του risk premium και στην αύξηση κερδών περίπου 6%.

Μετά από ένα εντυπωσιακό ράλι 50% του Γενικού Δείκτη το 2025, οι αναλυτές εκτιμούν ότι το 2026 θα είναι χρονιά «stock pickers», με την επενδυτική επιτυχία να κρίνεται στην ικανότητα επιλογής τίτλων με πραγματική κερδοφορία και ορατούς καταλύτες.