Βήμα-εκτόνωσης-η-σημερινή-συνάντηση-Μητσοτάκη-με-τους-«αγροτοπατέρες»:-Στο-τραπέζι-σημειακές-βελτιώσεις-χωρίς-κόστος

Με δεδομένο ότι αρκετά αγροτικά μπλόκα ανά τη χώρα φυλλορροούν και υπάρχει δεδομένη κόπωση και στους αγροτοσυνδικαλιστές μετά από 1,5 μήνα κινητοποιήσεων, η σημερινή συνάντηση της επιτροπής των «25» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει βήμα εκτόνωσης των κινητοποιήσεων. Και μπορεί ο πρωθυπουργός να διαμηνύει ότι δεν υπάρχουν επιπρόσθετα χρήματα για τους «σκληρούς» των μπλόκων που επέλεξαν να μην πάνε στο αρχικά προγραμματισμένο ραντεβού την περασμένη Τρίτη, όμως ορισμένες διορθώσεις χωρίς δημοσιονομικό κόστος στο πακέτο για τον πρωτογενή τομέα μπορούν να δίνουν, ώστε να δοθεί και μια δίοδος «αξιοπρεπούς εξόδου» για τους αγροτοσυνδικαλιστές.

«Οι αγρότες γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί. Και το πλαίσιο αυτό ορίζεται με σαφήνεια από τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία εξαντλήσαμε, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες», υπογράμμισε με την κυριακάτικη ανάρτηση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας ουσιαστικά το πλαίσιο ενόψει της συζήτησης που θα γίνει στις 13:00. Και μπορεί οι αγροτοσυνδικαλιστές με τη σειρά τους να λένε ότι έχουν επιχειρήματα για να πείσουν τον πρωθυπουργό και να προειδοποιούν ότι θα επιστρέψουν στο μέτωπο των κινητοποιήσεων, αν δεν ικανοποιηθούν, στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν όμως ότι μπορεί να βρεθεί κοινός τόπος σε κάποια μέτρα χωρίς δημοσιονομικό κόστος.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης θα έχει και ειδική συνάντηση τις επόμενες μέρες και συγκεκριμένα την επόμενη εβδομάδα αποκλειστικά για το θέμα της κτηνοτροφίας, με έμφαση στην ευλογιά.

Το Μέγαρο Μαξίμου, βεβαίως, έχει και ένα ισχυρό επιχείρημα ως προς το γιατί δεν μπορούν να δοθούν άλλα χρήματα για τον αγροτικό κόσμο, απλώς και μόνο γιατί οι σημερινοί αγροτοσυνδικαλιστές είναι πιο «σκληροί» από αυτούς που πήγαν στο Μέγαρο Μαξίμου την προηγούμενη Τρίτη. Και αυτό είναι ότι δεν μπορεί μια κοινωνική ομάδα, όσο σημαντική και αν είναι, να ενισχύεται μονοσήμαντα, ενώ άλλες κοινωνικές ομάδες δεν μπορούν να διεκδικήσουν με την ίδια ένταση.

Σημειακές βελτιώσεις

Ένα μέτρο που αναμένεται να συζητηθεί και αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα αφορά το λεγόμενο net metering. Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα πρόγραμμα αυτοπαραγωγής ενέργειας που επιτρέπει στους αγρότες να εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα για να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες (άρδευση, αγροτικές εργασίες), μειώνοντας δραστικά τα κόστη, με τη χρήση του δικτύου ως «εικονικής μπαταρίας» για συμψηφισμό της περίσσειας ενέργειας. Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι μια τέτοια ρύθμιση θα μπορούσε να προχωρήσει το επόμενο διάστημα.

Άλλα θέματα που μπορούν να συζητηθούν είναι π.χ. η αύξηση των επιδοτούμενων λίτρων ανά καλλιέργεια που αφορά περίπου το 10% των παραγωγών, ενώ συζητείται και κάποια περαιτέρω βελτίωση στη ρύθμιση για το φθηνό ρεύμα που αφορά όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Επίσης, στο τραπέζι είναι η πιθανή γρηγορότερη τεχνική ολοκλήρωση του νέου λογισμικού για το φθηνότερο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία (χωρίς ΕΦΚ και τον αναλογούντα ΦΠΑ).

Όλα αυτά έρχονται να προστεθούν στα μέτρα που ήδη έχουν ανακοινωθεί και βελτιώθηκαν ήδη πριν από μερικές μέρες, μαζί με τη ρύθμιση για τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου που αφορά δεκάδες χιλιάδες αγροτεμάχια στη Βόρεια Ελλάδα που «κλείδωσε» σε ραντεβού που έγινε στην Αντιπροεδρία της κυβέρνησης το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης.

Εκ μέρους της κυβέρνησης παρόντες στη σημερινή συνάντηση θα είναι ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας μαζί με τους υφυπουργούς και τους γενικούς γραμματείς του υπουργείου του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής μαζί με τον μεταβατικό διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννη Καββαδά, οι υφυπουργοί παρά τω πρωυθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης και Θανάσης Κοντογεώργης και ενδεχομένως η γενική γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Παυλίνα Καρασιώτου, καθώς ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς που ήταν στο προηγούμενο ραντεβού θα απουσιάζει στο Εurogroup.

Με 14 αιτήματα οι αγρότες στη συνάντηση

Οι αγρότες θα προσέλθουν στο Μέγαρο Μαξίμου με 25 άτομα και 6 παρατηρητές. Οι εκπρόσωποι των αγροτών θα προβάλλουν τη λίστα με τα 14 αιτήματά για τα οποία όπως λένε υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για να δοθούν λύσεις.

Σημαντικα ζητήματα, σύμφωνα με τους ίδιους, είναι το κόστος παραγωγής, η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων αλλά και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Σημειώνεται ότι μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό αναμένεται να μεταβούν στα μπλόκα όπου και θα πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις. Στο μπλόκο της Νίκαιας έχουν αποφασίσει να πραγματοποιήσουν σύσκεψη το απόγευμα της Τρίτης στις στις 6 ώστε να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.