Βραχυχρόνια μίσθωση: Τελευταία ευκαιρία έως τέλος Φεβρουαρίου – Ποιοι κινδυνεύουν με φόρο στο 100% και βαριά πρόστιμα

Περιθώριο έως το τέλος Φεβρουαρίου έχουν στη διάθεση τους όσοι εκμεταλλεύονται τα ακίνητα τους με το καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης για να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία για το έτος 2025 στο Μητρώο Βραχυχρόνιων Μισθώσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Βάσει των στοιχείων που θα συμπληρωθούν θα καθοριστεί και το ύψος του φόρου που θα κληθούν να καταβάλλουν για φέτος.

Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων θα πρέπει να ελέγξουν τα κατατεθειμένα στοιχεία εσόδων από βραχυχρόνιες μισθώσεις που αποκτήθηκαν το 2025 και να προχωρήσουν στη διόρθωση τυχών λαθών και παραλείψεων. Όσοι δεν οριστικοποιήσουν τα στοιχεία στο Μητρώο της ΑΑΔΕ κινδυνεύουν να φορολογηθούν στο 100% των εισοδημάτων που έχουν δηλωθεί ακόμα κι αν δεν τα έχουν εισπράξει.

Χωρίς πρόστιμο και χωρίς να αλλάζει ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) ο διαχειριστής του ακινήτου μπορεί να διορθώσει λανθασμένες καταχωρήσεις και να τροποποιεί στοιχεία (λοιποί δικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά εισοδήματος κ.λπ.). Με βάση τα οριστικά στοιχεία που θα δηλωθούν στο Μητρώο θα επιβληθεί ο φόρος στα εισοδήματα τα οποία θα βρεθούν και στο ραντάρ του φορο-ελεγκτικού μηχανισμού με στόχο να εντοπιστούν όσοι κρύβουν από την εφορία τα εισοδήματα που εισπράττουν από την εκμίσθωση των ακινήτων τους.

Από το Μάρτιο ο φοροελεγκτικός μηχανισμός θα ξεκινήσει ελέγχους και διασταυρώσεις για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων αξιοποιώντας τα δεδομένα που θα σταλούν από τις πλατφόρμες Αirbnb, Booking και VBRO. Τα πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb διαμορφώνονται ως εξής :

* για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται η παράβαση το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, αυτό αυξάνεται στο διπλάσιο του ποσού που επιβλήθηκε αρχικά.

* για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα, και σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.