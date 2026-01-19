Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Monday, January 19
    Δημοσκόπηση-opinion-poll:-Διευρύνει-τη-διαφορά-η-ΝΔ-–-Το-κόμμα-Καρυστιάνου-και-πόσο-θα-επηρεάσει
    Δημοσκόπηση Opinion Poll: Διευρύνει τη διαφορά η ΝΔ – Το κόμμα Καρυστιάνου και πόσο θα επηρεάσει

    Δημοσκόπηση Opinion Poll: Διευρύνει τη διαφορά η ΝΔ – Το κόμμα Καρυστιάνου και πόσο θα επηρεάσει

    Πολιτική 2 Mins Read

    Στις 16,8 μονάδες διευρύνει, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης που πραγματοποίησε η Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24, τη διαφορά της από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ η Νέα Δημοκρατία, αποδεικνύοντας σε μία ακόμη μέτρηση ότι οι υπάρχοντες κομματικοί σχηματισμοί, δεν διαθέτουν τη δυναμική να «πιέσουν» το κυβερνών κόμμα.

    Στον αντίποδα, το υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, δείχνει να συγκεντρώνει την αποδοχή του κόσμου, έστω και σε ένα θεωρητικό επίπεδο, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί οι θέσες του κόμματος. Ωστόσο, η προοπτική που δείχνει το κίνημα της Μαρίας Καρυστιανού, είναι να προκαλέσει μία συνολική ανακατάταξη δυνάμεων. Ακόμη και στη Νέα Δημοκρατία, ένα ποσοστό 18,7% των ψηφοφόρων της, φαίνεται να διατεθειμένο να ακολουθήσει τη Μαρία Καρυστιανού, γεγονός που αν επιβεβαιωθεί, έστω και σε μικρότερα ποσοστά, θα απομακρύνει καθοριστικά το κυβερνών κόμμα από μία νέα αυτοδυναμία στις εκλογές.

    Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει το 30,2%, έναντι 13,4% που συγκεντρώνει το δεύτερο ΠΑΣΟΚ. 

    Opinion

    Opinion

    Opinion

    Όσον αφορά στα «κόμματα» Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού, τα ποσοστά αποδοχής είναι τα εξής: 

    Opinion

    Opinion

    Opinion

    Ειδικότερα το κόμμα Καρυστιανού, φαίνεται να επηρεάζει καθοριστικά τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού: 

    Opinoion

    Opinion

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com