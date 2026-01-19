ΔΝΤ:-Αναβάθμισε-ξανά-το-outlook-για-την-παγκόσμια-ανάπτυξη-το-2026

Οι επιχειρήσεις και οι οικονομίες προσαρμόζονται στους δασμούς των ΗΠΑ που έχουν χαλαρώσει και στη συνεχιζόμενη άνθηση των επενδύσεων στο ΑΙ, αναφέρει το ΔΝΤ.

Aναβάθμισε για άλλη μία φορά την πρόβλεψή της για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2026 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς οι επιχειρήσεις και οι οικονομίες προσαρμόζονται στους δασμούς των ΗΠΑ που έχουν χαλαρώσει τους τελευταίους μήνες και στη συνεχιζόμενη άνθηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη που έχει τροφοδοτήσει τον πλούτο των περιουσιακών στοιχείων και τις προσδοκίες για αύξηση της παραγωγικότητας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το World Economic Outlook, το ΔΝΤ προβλέπει αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ στο 3,3% το 2026, αυξημένη κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες από την τελευταία εκτίμησή του τον Οκτώβριο. Αυτό ισχύει ακόμη και με ανάπτυξη 3,3% το 2025, η οποία ξεπέρασε επίσης την εκτίμηση του Οκτωβρίου κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα. Σταθερή παραμένει η πρόβλεψη του ΔΝΤ για το 2027, με ανάπτυξη 3,2%.

Το ΔΝΤ αναθεώρησε ανοδικά τους παγκόσμιους ρυθμούς ανάπτυξης από τον περασμένο Ιούλιο, σε απάντηση των εμπορικών συμφωνιών που μείωσαν τους δασμολογικούς συντελεστές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι κορυφώθηκαν τον Απρίλιο του 2025.

«Διαπιστώνουμε ότι η παγκόσμια ανάπτυξη παραμένει αρκετά ανθεκτική», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, ο επικεφαλής οικονομολόγος του Ταμείου, Πιερ-Ολιβιέ Γκουρενσά, προσθέτοντας ότι οι προβλέψεις ανάπτυξης του Ταμείου για το 2025 και το 2026 ξεπερνούν πλέον τις προβλέψεις που έγιναν τον Οκτώβριο του 2024, πριν εκλεγεί ο Τραμπ για δεύτερη θητεία.

«Έτσι, κατά μία έννοια, η παγκόσμια οικονομία ξεπερνά τις εμπορικές και δασμολογικές διαταραχές του 2025 και βγαίνει μπροστά από αυτό που περιμέναμε πριν ξεκινήσουν όλα», δήλωσε ο Γκουρενσά. Όπως τονίζει, οι επιχειρήσεις μπόρεσαν να προσαρμοστούν στους υψηλότερους δασμολογικούς συντελεστές των ΗΠΑ ανακατευθύνοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού, ενώ οι εμπορικές συμφωνίες έχουν μειώσει ορισμένους δασμούς και η Κίνα έχει μετατοπίσει τις εξαγωγές σε αγορές εκτός ΗΠΑ.

Το ΔΝΤ εκτίμησε την ανάπτυξη των ΗΠΑ για το 2026 στο 2,4%, αυξημένη κατά 0,3 της ποσοστιαίας μονάδας από τον Οκτώβριο, εν μέρει λόγω της μεγάλης ώθησης από τις μαζικές επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων κέντρων δεδομένων, ισχυρών τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και ενέργειας. Το ΔΝΤ μείωσε την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη του 2027 κατά ένα δέκατο της μονάδας, στο 2,0%.

Τεχνητή νοημοσύνη και κίνδυνοι

Ο Γκουρενσά δήλωσε ωστόσο ότι η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης ενέχει κινδύνους για αυξημένο πληθωρισμό εάν συνεχιστεί με τον ιλιγγιώδη ρυθμό της. Πρόσθεσε όμως ότι εάν οι προσδοκίες για αύξηση της παραγωγικότητας και των κερδών που οφείλονται στην τεχνητή νοημοσύνη δεν υλοποιηθούν, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μια διόρθωση στις υψηλές αποτιμήσεις της αγοράς, η οποία θα μπορούσε να μειώσει τη ζήτηση. Η έκθεση του ΔΝΤ κατατάσσει την Τεχνητή Νοημοσύνη ως έναν από τους κινδύνους που παρουσιάζουν πτωτική τάση, μαζί με τις διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού και τις αγορές από γεωπολιτικές εντάσεις, καθώς και νέες αναζωπυρώσεις στις εμπορικές εντάσεις, όπως τονίζει το Reuters.

«Η παγκόσμια ανάπτυξη μπορεί να αυξηθεί έως και 0,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2026 και μεταξύ 0,1 και 0,8 ποσοστιαίων μονάδων ετησίως μεσοπρόθεσμα, ανάλογα με την ταχύτητα υιοθέτησης και τις βελτιώσεις στην ετοιμότητα για την Τεχνητή Νοημοσύνη παγκοσμίως» τόνισε.

Για την Ευρωζώνη, το ΔΝΤ προβλέπει ανάπτυξη στο 1,3% για το 2026, αυξημένη κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα από τον Οκτώβριο, εκτίμηση που οφείλεται στην αύξηση των δημόσιων δαπανών στη Γερμανία και στις ισχυρότερες επιδόσεις στην Ισπανία και την Ιρλανδία. Το Ταμείο διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της ευρωζώνης το 2027 στο 1,4%, σημειώνοντας ότι οι προγραμματισμένες ευρωπαϊκές αυξήσεις στις αμυντικές δαπάνες θα υλοποιηθούν μόνο τα επόμενα χρόνια.

Όσο αφορά την Κίνα, το ΔΝΤ αναφέρει ότι η ανάπτυξη το 2026 θα φτάσει το 4,5%, μειωμένη από την ισχυρότερη από την αναμενόμενη επίδοση 5,0% το 2025, αλλά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη από τις εκτιμήσεις του Οκτωβρίου. Η αναβάθμιση αντανακλά μια μείωση 10 ποσοστιαίων μονάδων στους αμερικανικούς δασμολογικούς συντελεστές στα κινεζικά προϊόντα, καθώς και τη συνεχιζόμενη εκτροπή των εξαγωγών σε άλλες αγορές όπως η Νοτιοανατολική Ασία και η Ευρώπη.

Το ΔΝΤ δήλωσε ότι ο παγκόσμιος πληθωρισμός προβλέπεται να συνεχίσει να μειώνεται, από 4,1% το 2025 σε 3,8% το 2026 και 3,4% το 2027. Ο Γκουρίντσας δήλωσε ότι αυτό αφήνει περιθώρια για πιο διευκολυντική νομισματική πολιτική που θα βοηθήσει στην υποστήριξη της ανάπτυξης.