ΔΝΤ:-Μειώνει-την-πρόβλεψη-για-την-ανάπτυξη-της-Ρωσίας-το-2026-κατά-0,2-ποσοστιαίες-μονάδες-στο-0,8%

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μείωσε την πρόβλεψή του για την οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας το 2026 κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στο 0,8% τη Δευτέρα.

Το Ταμείο, το οποίο δεν έχει στείλει αποστολές παρακολούθησης για να αξιολογήσει την κατάσταση της οικονομίας της χώρας από τον Νοέμβριο του 2019, πριν από την έναρξη της πανδημίας COVID, δεν παρείχε λόγους για την υποβάθμιση.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε από την κυβέρνηση και την κεντρική τράπεζα να επαναφέρουν την οικονομία σε τροχιά «ισορροπημένης ανάπτυξης» το 2026, που θα είναι το πέμπτο έτος του πολέμου στην Ουκρανία.

Ανθεκτικότητα στις δυτικές κυρώσεις

Αφού επέδειξε ανθεκτικότητα στις δυτικές κυρώσεις κατά τα πρώτα τρία χρόνια του πολέμου στην Ουκρανία, η ρωσική οικονομία επιβραδύνθηκε σε περίπου 1% ανάπτυξη το 2025 από 4,3% το 2024, ως αποτέλεσμα της διατήρησης υψηλού βασικού επιτοκίου από την κεντρική τράπεζα για την καταπολέμηση του πληθωρισμού.

Το υψηλό κόστος πίστωσης, το υπερβολικά ισχυρό ρούβλι, η έλλειψη εργατικού δυναμικού, οι αυξήσεις φόρων και η μείωση των κρατικών εσόδων από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο επιβαρύνουν την οικονομία, καθιστώντας απίθανη μια οικονομική ανάκαμψη το 2026.

Η κεντρική τράπεζα προβλέπει οικονομική ανάπτυξη μεταξύ 0,5% και 1,5% το 2026.

Με πληροφορίες από Reuters