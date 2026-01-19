ΔΝΤ: Σταθερή η παγκόσμια ανάπτυξη στο 3,3% το 2026 παρά τις αντίρροπες δυνάμεις

Η τεχνητή νοημοσύνη και οι επενδύσεις σε τεχνολογία αντισταθμίζουν τις εμπορικές εντάσεις – Υποχωρεί σταδιακά ο πληθωρισμός – Αναθεώρηση προς τα πάνω για Κίνα και ΗΠΑ

Η παγκόσμια οικονομία διατηρεί την ανθεκτικότητά της εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 3,3% για το 2026 και 3,2% για το 2027, σύμφωνα με την ενημερωμένη έκθεση World Economic Outlook που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2026. Οι προβλέψεις αυτές σηματοδοτούν μια μικρή ανοδική αναθεώρηση κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες για το τρέχον έτος σε σχέση με τις εκτιμήσεις του Οκτωβρίου 2025.

Η σταθερή επίδοση στην επιφάνεια κρύβει, ωστόσο, σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ χωρών και τομέων. Οι αντίξοες συνθήκες από τις μεταβαλλόμενες εμπορικές πολιτικές αντισταθμίζονται από τα ευνοϊκά ρεύματα που δημιουργούν οι επενδύσεις σε τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, ιδιαίτερα στη Βόρεια Αμερική και την Ασία, καθώς και από τη δημοσιονομική και νομισματική στήριξη, τις διευκολυντικές χρηματοοικονομικές συνθήκες και την προσαρμοστικότητα του ιδιωτικού τομέα.

Εμπορικές εντάσεις: ανακωχή αλλά όχι αποκλιμάκωση

Από την έκθεση του Οκτωβρίου 2025, οι εμπορικές εντάσεις έχουν υποχωρήσει αλλά παραμένουν ευμετάβλητες. Μια διαμάχη μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ σχετικά με τους ελέγχους εξαγωγών ημιαγωγών και σπάνιων γαιών ακολουθήθηκε γρήγορα από μια ανακωχή που μείωσε τους διμερείς δασμούς έως τον Νοέμβριο του 2026 και εισήγαγε παύση στους ελέγχους εξαγωγών.

Οι αμερικανικές αρχές αφαίρεσαν επίσης, για όλες τις χώρες, τους δασμούς σε ορισμένα γεωργικά προϊόντα, αντισταθμίζοντας τους υψηλότερους δασμούς σε συγκεκριμένους τομείς που είχαν προαναγγελθεί. Αυτό διατηρεί το συνολικό ενεργό δασμολογικό επιτόκιο των ΗΠΑ περίπου στο ίδιο επίπεδο με αυτό που είχε υποτεθεί στην έκθεση του Οκτωβρίου 2025, στο 18,5%. Η αβεβαιότητα πολιτικής, αν και χαμηλότερη από τον Οκτώβριο, παραμένει πολύ υψηλότερη από ό,τι τον Ιανουάριο του 2025.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως κινητήρια δύναμη

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της έκθεσης είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν οι επενδύσεις σε τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη στη στήριξη της παγκόσμιας ανάπτυξης. Στις ΗΠΑ, η άνοδος των επενδύσεων σε τεχνολογία εκτιμάται ότι προσέθεσε περίπου 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στη μέση ετησιοποιημένη αύξηση του ΑΕΠ κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025, αντισταθμίζοντας την επιβράδυνση από την αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ο καθρέφτης αυτής της επενδυτικής έκρηξης αντανακλάται στις εξαγωγές ημιαγωγών και άλλου εξοπλισμού από τις ασιατικές οικονομίες. Το παγκόσμιο εμπόριο παραμένει σχετικά εύρωστο, με τη δυναμική επέκταση των εξαγωγών τεχνολογίας να αντισταθμίζει την επιβράδυνση σε άλλες κατηγορίες προϊόντων.

Ωστόσο, το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αντιπροσωπεύουν πλέον σημαντικό μερίδιο της κεφαλαιοποίησης των χρηματιστηρίων και κατευθύνουν μεγάλο μέρος της αύξησης των εταιρικών κεφαλαιακών δαπανών. Οι συμμετέχοντες στην αγορά επικεντρώνονται ολοένα και περισσότερο στο κατά πόσο αυτές οι εταιρείες μπορούν να επιτύχουν βιώσιμη επιτάχυνση εσόδων για να δικαιολογήσουν τις υψηλές αποτιμήσεις τους.

Προοπτικές για τις μεγάλες οικονομίες

Ηνωμένες Πολιτείες: Η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2,4% το 2026, υποστηριζόμενη από τη δημοσιονομική πολιτική και το χαμηλότερο επιτόκιο πολιτικής, ενώ ο αντίκτυπος των υψηλότερων εμπορικών φραγμών εξασθενεί σταδιακά. Η αναθεώρηση κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες προς τα πάνω αντανακλά την ισχυρότερη του αναμενομένου επίδοση του τρίτου τριμήνου 2025 και την ανάκαμψη μετά το τέλος της αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης.

Ευρωζώνη: Η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει σταθερή στο 1,3% το 2026 και 1,4% το 2027. Ο υποτονικός ρυθμός αντανακλά ανεπίλυτα διαρθρωτικά εμπόδια, με τον αντίκτυπο της προγραμματισμένης αύξησης των αμυντικών δαπανών να αναμένεται μόνο στα επόμενα έτη, δεδομένων των δεσμεύσεων για σταδιακή επίτευξη στόχων έως το 2035. Σε σύγκριση με άλλες περιφέρειες, η ευρωζώνη επωφελείται λιγότερο από την πρόσφατη ώθηση τεχνολογικών επενδύσεων, ενώ οι παρατεταμένες επιπτώσεις της επίμονης ανόδου των τιμών ενέργειας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζουν να επιβαρύνουν τη μεταποίηση.

Γερμανία: Μετά τη συρρίκνωση κατά 0,5% το 2024, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 0,2% το 2025, 1,1% το 2026 και 1,5% το 2027, με ανοδική αναθεώρηση 0,2 ποσοστιαίες μονάδες για το 2026.

Κίνα: Η ανάπτυξη για το 2025 αναθεωρήθηκε ανοδικά κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στο 5,0%, αντανακλώντας μέτρα τόνωσης και πρόσθετο δανεισμό για επενδύσεις. Για το 2026, η αναθεώρηση είναι κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη, στο 4,5%, λόγω των χαμηλότερων δασμών από την ετήσια εμπορική ανακωχή που συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο. Ο ρυθμός αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 4,0% το 2027 καθώς τα διαρθρωτικά εμπόδια επιβεβαιώνουν την παρουσία τους.

Ιαπωνία: Η ανάπτυξη προβλέπεται να υποχωρήσει από 1,1% το 2025 σε 0,7% το 2026 και 0,6% το 2027, με μικρή ανοδική αναθεώρηση που αντανακλά το δημοσιονομικό πακέτο τόνωσης της νέας κυβέρνησης.

Ινδία: Η ανάπτυξη αναθεωρήθηκε ανοδικά κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες στο 7,3% για το 2025, αντανακλώντας την καλύτερη του αναμενομένου επίδοση του τρίτου τριμήνου και την ισχυρή δυναμική του τέταρτου τριμήνου. Αναμένεται επιβράδυνση στο 6,4% το 2026 και 2027.

Πληθωρισμός: σταδιακή αποκλιμάκωση με αποκλίσεις

Ο παγκόσμιος πληθωρισμός αναμένεται να συνεχίσει την πτωτική του πορεία, με τον γενικό πληθωρισμό να υποχωρεί στο 3,8% το 2026 και 3,4% το 2027, από 4,1% που εκτιμάται για το 2025. Οι προβλέψεις παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες από την έκθεση του Οκτωβρίου.

Ωστόσο, οι δυναμικές του πληθωρισμού αποκλίνουν μεταξύ των χωρών. Στις ΗΠΑ, ο υποκείμενος πληθωρισμός αναμένεται να επιστρέψει στον στόχο του 2% κατά τη διάρκεια του 2027, καθώς η μετακύλιση από τους υψηλότερους δασμούς υλοποιείται σταδιακά. Στην ευρωζώνη, ο γενικός πληθωρισμός προβλέπεται να κινηθεί γύρω στο 2%, με τον υποκείμενο να υποχωρεί σε αυτό το επίπεδο το 2027. Στην Κίνα, ο πληθωρισμός αναμένεται να αρχίσει να ανεβαίνει από τα χαμηλά επίπεδα.

Κίνδυνοι κλίνουν προς τα κάτω

Το ΔΝΤ τονίζει ότι οι κίνδυνοι για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας παραμένουν στραμμένοι προς τα κάτω. Η ανθεκτικότητα που έχει επιδειχθεί μέχρι στιγμής οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε λίγους τομείς και συχνά υποστηρίζεται από νομισματική και δημοσιονομική χαλάρωση.

Εάν οι προσδοκίες για τα κέρδη παραγωγικότητας από την τεχνητή νοημοσύνη αποδειχθούν υπερβολικά αισιόδοξες, θα μπορούσε να επακολουθήσει απότομη πτώση των πραγματικών επενδύσεων στον τομέα υψηλής τεχνολογίας, καθώς και μια πιο παρατεταμένη διόρθωση στις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις. Σύμφωνα με σενάριο που παρουσιάστηκε στην έκθεση του Οκτωβρίου 2025, μια μέτρια διόρθωση στις αποτιμήσεις μετοχών AI ως μέρος μιας γενικής σύσφιξης των χρηματοοικονομικών συνθηκών θα μείωνε την παγκόσμια ανάπτυξη κατά 0,4% το 2026.

Η εύθραυστη ισορροπία των εμπορικών πολιτικών θα μπορούσε να διαταραχθεί, με πρόσθετους τομεακούς δασμούς, ιδιαίτερα σε upstream βιομηχανίες, να δημιουργούν εμπόδια στην εφοδιαστική αλυσίδα. Μη δασμολογικά μέτρα που στοχεύουν κρίσιμες εισροές όπως τα σπάνια ορυκτά θα μπορούσαν επίσης να διαταράξουν τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Μια σημαντική κλιμάκωση γεωπολιτικών εντάσεων, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή ή την Ουκρανία αλλά πιθανώς και στην Ασία και τη Λατινική Αμερική, θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές αρνητικές διαταραχές προσφοράς. Η διακοπή μεγάλων ναυτιλιακών διαδρομών, κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού και αεροπορικών ταξιδιών θα μπορούσε να συμβεί, οδηγώντας σε καθυστερήσεις και αυξημένο κόστος.

Τα υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους σε αρκετές μεγάλες οικονομίες, ιδιαίτερα εκείνες των οποίων τα νομίσματα και οι τίτλοι είναι συστημικά σημαντικοί στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, αποτελούν ιδιαίτερη ανησυχία. Οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στο κόστος δανεισμού και να αυξήσουν την αστάθεια των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Θετικά σενάρια

Από την άλλη πλευρά, η ταχεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την παραγωγικότητα και να ενισχύσει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης νωρίτερα παρά αργότερα. Ως αποτέλεσμα, η παγκόσμια ανάπτυξη θα μπορούσε να ενισχυθεί έως και 0,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2026 και μεταξύ 0,1 και 0,8 ποσοστιαίων μονάδων ετησίως μεσοπρόθεσμα, ανάλογα με την ταχύτητα υιοθέτησης.

Επιπλέον, η απτή πρόοδος στις εμπορικές διαπραγματεύσεις θα μπορούσε να μειώσει τους δασμούς, να ενισχύσει την προβλεψιμότητα πολιτικής και να υποστηρίξει τα παγκόσμια κέρδη αποδοτικότητας.

Συστάσεις πολιτικής

Το ΔΝΤ υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές για την προώθηση της σταθερότητας και τη βιώσιμη ανύψωση των μεσοπρόθεσμων προοπτικών ανάπτυξης απαιτούν έντονη εστίαση στην αποκατάσταση δημοσιονομικών αποθεμάτων, τη διατήρηση της σταθερότητας τιμών και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, τη μείωση της αβεβαιότητας και την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Η ανοικοδόμηση της δημοσιονομικής ικανότητας και η διατήρηση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους είναι κρίσιμες, ειδικά καθώς οι πιεστικές δαπάνες επιμένουν. Οι χώρες πρέπει να ενισχύσουν τα δημοσιονομικά έσοδα, να εξορθολογίσουν τις δαπάνες και να ενισχύσουν την αποδοτικότητα των δαπανών.

Οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να προσαρμόσουν τη νομισματική πολιτική για να διατηρήσουν τη σταθερότητα των τιμών εν μέσω των συνεχιζόμενων μεταβολών στο παγκόσμιο οικονομικό τοπίο. Η σαφής, συνεπής επικοινωνία από τις κεντρικές τράπεζες είναι κρίσιμη για την πλοήγηση σε αυτό το απρόβλεπτο περιβάλλον, ενώ η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών παραμένει ζωτικής σημασίας για την αποφυγή της δημοσιονομικής κυριαρχίας και την αγκύρωση των προσδοκιών πληθωρισμού.

Πίνακας 1: Προβλέψεις παγκόσμιας ανάπτυξης (% μεταβολή ΑΕΠ)

Περιοχή/Χώρα 2024 2025 2026 2027 Αναθεώρηση 2026 Παγκόσμια 3,3 3,3 3,3 3,2 +0,2 Ανεπτυγμένες οικονομίες 1,8 1,7 1,8 1,7 +0,2 ΗΠΑ 2,8 2,1 2,4 2,0 +0,3 Ευρωζώνη 0,9 1,4 1,3 1,4 +0,1 Γερμανία -0,5 0,2 1,1 1,5 +0,2 Γαλλία 1,1 0,8 1,0 1,2 +0,1 Ιταλία 0,7 0,5 0,7 0,7 -0,1 Ισπανία 3,5 2,9 2,3 1,9 +0,3 Ιαπωνία -0,2 1,1 0,7 0,6 +0,1 Ην. Βασίλειο 1,1 1,4 1,3 1,5 0,0 Καναδάς 2,0 1,6 1,6 1,9 +0,1 Αναδυόμενες οικονομίες 4,3 4,4 4,2 4,1 +0,2 Κίνα 5,0 5,0 4,5 4,0 +0,3 Ινδία 6,5 7,3 6,4 6,4 +0,2 Ρωσία 4,3 0,6 0,8 1,0 -0,2 Βραζιλία 3,4 2,5 1,6 2,3 -0,3 Μεξικό 1,4 0,6 1,5 2,1 0,0

- ΔΝΤ, World Economic Outlook Update, Ιανουάριος 2026

Πίνακας 2: Προβλέψεις πληθωρισμού (% ετήσια μεταβολή)

Περιοχή 2024 2025 2026 2027 Παγκόσμια 5,8 4,1 3,8 3,4 Ανεπτυγμένες οικονομίες 2,6 2,5 2,2 2,1 Αναδυόμενες οικονομίες 7,9 5,2 4,8 4,3 ΗΠΑ – – 2,4 2,2 Ευρωζώνη – – 1,9 2,0 Ιαπωνία – – 2,3 2,1

- ΔΝΤ, World Economic Outlook Update, Ιανουάριος 2026

Πίνακας 3: Παγκόσμιο εμπόριο (% μεταβολή όγκου)

Κατηγορία 2024 2025 2026 2027 Παγκόσμιο εμπόριο 3,6 4,1 2,6 3,1 Ανεπτυγμένες οικονομίες 2,0 3,0 1,9 2,4 Αναδυόμενες οικονομίες 6,3 5,7 3,6 4,4

- ΔΝΤ, World Economic Outlook Update, Ιανουάριος 2026

Πίνακας 4: Τιμές εμπορευμάτων (% ετήσια μεταβολή)

Εμπόρευμα 2024 2025 2026 2027 Πετρέλαιο -1,8 -14,2 -8,5 +0,1 Μη ενεργειακά +3,7 +9,4 +7,5 +0,9

- ΔΝΤ, World Economic Outlook Update, Ιανουάριος 2026