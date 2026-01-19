Εθνική-Τράπεζα:-Ο-κ.-Μιχάλης-Χαραλαμπίδης-νέος-εκπρόσωπος-της-ΕΕΣΥΠ-στο-ΔΣ

Ειδικότερα, η εκλογή πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 19 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010.

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την εκλογή του κ. Μιχάλη Χαραλαμπίδη ως Μη Εκτελεστικό Μέλος και νέο εκπρόσωπο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) στο Διοικητικό της Συμβούλιο.

Ειδικότερα, η εκλογή πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 19 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010, όπως ισχύει, καθώς και το Καταστατικό της Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.