Ελληνική αγορά αυτοκινήτου 2025: άνοδος πωλήσεων, υβριδικά κυρίαρχα, ηλεκτρικά σε αναμονή

Το 2025 ήταν χρονιά ξεκάθαρης ανάκαμψης και μετατόπισης προτιμήσεων στην ελληνική αγορά επιβατικών αυτοκινήτων. Η αγορά υπερδιπλασίασε τη δυναμική της μετά από χρόνια στασιμότητας, με ισχυρά στοιχεία αύξησης πωλήσεων, αλλαγές στη σύνθεση καυσίμων και ξεκάθαρη τάση προς πιο αποδοτικές τεχνολογίες.

Σύμφωνα με επίσημες και κλαδικές μετρήσεις, οι συνολικές ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών οχημάτων στην Ελλάδα ξεπέρασαν τις 144.000 μονάδες το 2025 — επίδοση που δεν έχει καταγραφεί από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας.

Οι πωλήσεις κινήθηκαν ανοδικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με τον Δεκέμβριο να καταγράφει ιδιαίτερα ισχυρή αύξηση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι προτιμήσεις των Ελλήνων αγοραστών: υβριδικά στο προσκήνιο

Το μεγαλύτερο δεδομένο της χρονιάς ήταν η απόλυτη επικράτηση των υβριδικών αυτοκινήτων (HEV). Τα υβριδικά οχήματα πήραν μερίδιο περίπου 50,7% στις συνολικές πωλήσεις, αύξηση από ~42,3% το 2024. Αυτό σημαίνει ότι ένα στα δύο αυτοκίνητα που πουλήθηκε πέρυσι ήταν υβριδικό.

Η δημοφιλία των υβριδικών δεν είναι τυχαία: συνδυάζουν χαμηλότερη κατανάλωση με πρακτικότητα (χωρίς συνεχή φόρτιση), προσφέροντας λύση μεσαίας τεχνολογίας για τον μέσο Έλληνα καταναλωτή, που δεν έχει ακόμα πειστεί πλήρως από τα ηλεκτρικά.

Τα plug-in υβριδικά (PHEV) επίσης κινήθηκαν καλά, συγκεντρώνοντας σημαντικές πωλήσεις μέσα στο έτος, αλλά το μερίδιό τους βρίσκεται πολύ χαμηλότερα σε σχέση με τα απλά HEV (δεδομένα δείχνουν υψηλές μονάδες πωλήσεων PHEV σε αναλυτικά στοιχεία 11μήνου).

Ηλεκτρικά οχήματα: άνοδος, αλλά όχι κρίσιμη διείσδυση

Παρά την αυξημένη παγκόσμια και ευρωπαϊκή τάση προς αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV), η ελληνική αγορά κινήθηκε πιο συγκρατημένα. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιπροσωπεύουν στις περισσότερες μετρήσεις ένα μονοψήφιο ποσοστό, με στοιχεία για μερίδιο γύρω στο 7-8% για τα BEV στο σύνολο των ταξινομήσεων.

Ο αριθμός των ηλεκτρικών που ταξινομήθηκαν το 2025 παραμένει σχετικώς χαμηλός, και σε κάποιους μήνες μάλιστα καταγράφηκε μικρή μείωση στις εγγραφές σε σχέση με το 2024.

Τα εμπόδια είναι δύο:

Η υποδομή φόρτισης είναι ακόμα ανεπαρκής για να υποστηρίξει μαζική στροφή στα BEV, παρά τις σημαντικές επενδύσεις που αναμένονται.

είναι ακόμα ανεπαρκής για να υποστηρίξει μαζική στροφή στα BEV, παρά τις σημαντικές επενδύσεις που αναμένονται. Το κόστος αγοράς και η περιορισμένη αυτονομία συγκριτικά με τα υβριδικά κρατούν πίσω πολλούς αγοραστές.

Αν και η συνολική τάση δείχνει ανοδική πορεία, τα BEV δεν έχουν φτάσει σε επίπεδα που να αλλάξουν ριζικά το μείγμα πωλήσεων στην Ελλάδα εντός του 2025.

Τι πούλησε ο κόσμος: μάρκες και μοντέλα

Σε επίπεδο μάρκας, η Toyota διατήρησε για ακόμα μία χρονιά την πρώτη θέση στις ταξινομήσεις, με σημαντικό αριθμό πωλήσεων και μερίδιο που ξεπέρασε το 15% του συνολικού όγκου. Ακολούθησαν Peugeot και Hyundai, με σημαντικές εισροές στην αγορά.

Η επικράτηση της Toyota συνδέεται άμεσα με την ισχυρή παρουσία της στα υβριδικά μοντέλα, ξεκινώντας από best-seller όπως το Yaris Cross, που αντικατοπτρίζουν την αλλαγή στις προτιμήσεις των οδηγών.

Επιπλέον, οι επιλογές SUV — ειδικά τα μικρά και μικρομεσαία — κυριάρχησαν στις πωλήσεις, με τα B-SUV να αντιπροσωπεύουν περίπου το 36% της αγοράς και τα C-SUV κοντά στο 20%.

Η αγορά συνολικά και τα επόμενα βήματα

Το 2025 έκλεισε με την αγορά να δείχνει ανθεκτικότητα στην οικονομική αβεβαιότητα, αύξηση προσφοράς μοντέλων και μεγαλύτερη ποικιλία κινητήρων από ποτέ. Η αύξηση των πωλήσεων δείχνει ότι οι επενδύσεις σε υποδομές και η ευρωπαϊκή πολιτική για καθαρότερες τεχνολογίες αρχίζουν να αποδίδουν.

Ωστόσο, η πλήρης μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση παραμένει έργο δεκαετίας στην Ελλάδα — όχι μόνο λόγω υποδομών, αλλά και λόγω καταναλωτικών συνηθειών και κόστους χρήσης.