Ευρωαγορές:-Πτωτικό-άνοιγμα-μετά-τους-δασμούς-Τραμπ-στις-ευρωπαϊκές-χώρες

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ανοίγουν τη βδομάδα με απότομη πτώση τη Δευτέρα (19/1), καθώς οι επενδυτές αντιδρούν στην απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αυξήσει τους δασμούς σε σειρά ευρωπαϊκών χωρών, εφόσον αντιταχθούν στο σχέδιό του να αγοράσει τη Γροιλανδία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει πτώση 1,23% στις 606,82 μονάδες, με όλους τους κλάδους να κινούνται σε αρνητικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο γερμανικός DAX υποχωρεί 0,96% αυτή την ώρα κινούμενος στις 25,032.00 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC καταγράφει απώλειες 1,20% στις 8,153.02 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ηπιότερες απώλειες καταγράφει ο FTSE κατά 0,1% κινούμενος στις 10,226.60 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX 35 χάνει 0,14% στις 17,657.02 μονάδες, ενώ ο ιταλικός MIB υποχωρεί 1% στις 45,342.50 μονάδες.

Επισημαίνεται ότι η πρωινή βουτιά των αγορών ακολούθησε την ανακοίνωση του Τραμπ το Σάββατο, σύμφωνα με την οποία οκτώ ευρωπαϊκές συμμαχικές χώρες θα βρεθούν αντιμέτωπες με κλιμακούμενους δασμούς, ξεκινώντας από 10% την 1η Φεβρουαρίου και φτάνοντας έως 25% την 1η Ιουνίου, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία που θα επιτρέπει στην Ουάσινγκτον να «αγοράσει» τη Γροιλανδία.

Τα προϊόντα των οκτώ αυτών κρατών-μελών του ΝΑΤΟ που εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες θα υπόκεινται σε αυξανόμενους δασμούς «μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολοκληρωτική αγορά της Γροιλανδίας», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του το Σάββατο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Υπενθυμίζεται ότι, οι προτεινόμενοι δασμοί θα αφορούν τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τη Φινλανδία. Ευρωπαίοι ηγέτες χαρακτήρισαν τους δασμούς «απαράδεκτους» και δήλωσαν ότι θα σταθούν στο πλευρό της Δανίας.

Οι αγορές θα παρακολουθούν επίσης στενά τις εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, που ξεκινούν αυτή την εβδομάδα στο Νταβός της Ελβετίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να απευθυνθεί στο Φόρουμ την ερχόμενη Τετάρτη (21/1).

Δεν αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων αυτή την εβδομάδα, ωστόσο στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, επίκεντρο του ενδιαφέροντος θα αποτελέσουν τα δεδομένα πληθωρισμού της ευρωζώνης.