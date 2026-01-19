ΗΠΑ:-Υποχώρησαν-στο-μισό-οι-γερμανικές-επενδύσεις-λόγω-εμπορικής-αβεβαιότητας-που-φέρνει-ο-Τραμπ

Οι γερμανικές εταιρείες μείωσαν σχεδόν στο μισό τις επενδύσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά το πρώτο έτος της δεύτερης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενες αβεβαιότητα γύρω από το εμπόριο, σύμφωνα με έκθεση του Γερμανικού Οικονομικού Ινστιτούτου (IW) που είδε το Reuters τη Δευτέρα.

Από τον Φεβρουάριο έως τον Νοέμβριο του 2025, οι γερμανικές εταιρείες επένδυσαν περίπου 10,2 δισεκατομμύρια ευρώ ($11,1 δισ.), καταγράφοντας πτώση περίπου 45% σε σχέση με τα σχεδόν 19 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τη μελέτη που βασίστηκε σε στοιχεία της Bundesbank.

Λόγω των συχνών διακυμάνσεων στις άμεσες επενδύσεις, το IW σύγκρινε επίσης τα στοιχεία με τον μέσο όρο της περιόδου 2015-2024, που ανέρχονταν σε περίπου 13,4 δισ. ευρώ. «Ακόμη και σε σχέση με αυτόν τον μέσο όρο, το ποσό από την ανάληψη της εξουσίας από τον Τραμπ είναι μειωμένο κατά περισσότερο από 24%», δήλωσε η ερευνήτρια του IW, Σαμίνα Σουλτάν.

Πτώση και στις εξαγωγές

Οι γερμανικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ επίσης υποχώρησαν, με τις αποστολές να μειώνονται κατά 8,6% από τον Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο του 2025 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος — η μεγαλύτερη πτώση από το 2010, εκτός της περιόδου της πανδημίας COVID-19. Η υποχώρηση δεν οφείλεται αποκλειστικά στους αμερικανικούς δασμούς, αλλά πιθανώς και στην υποτίμηση του δολαρίου.

Η έκθεση επισημαίνει ότι οι εταιρείες ανησυχούν λόγω των συνεχών αλλαγών στην αμερικανική εμπορική πολιτική και των απειλών για επιπλέον δασμούς. Μετά την ανάληψη της δεύτερης θητείας του στις 20 Ιανουαρίου, ο Τραμπ απείλησε επανειλημμένα και τελικά επέβαλε υψηλότερους δασμούς σε προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο οι ξένες εταιρείες να ιδρύσουν ή να επεκτείνουν την παραγωγή τους στις ΗΠΑ για να αποφύγουν το πρόσθετο οικονομικό βάρος.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα που δημιουργούν οι αλλαγές πολιτικής του Τραμπ οδηγεί τις εταιρείες, οι οποίες συνήθως προγραμματίζουν επενδύσεις πολλών ετών, σε στάση αναμονής. «Όταν τα βασικά οικονομικά δεδομένα τίθενται υπό αμφισβήτηση, πολλές φορές σχεδόν από τη μια μέρα στην άλλη, πολύ λίγες εταιρείες τολμούν να πάρουν τόσο μακροπρόθεσμες αποφάσεις», πρόσθεσε η Σουλτάν.

Τα δεδομένα ανά τομέα δείχνουν σημαντικές μειώσεις στις εξαγωγές αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, σχεδόν κατά 19%, ενώ οι εξαγωγές μηχανημάτων μειώθηκαν κατά 10% και των χημικών προϊόντων κατά περισσότερο από 10%, σύμφωνα με το IW.

Η έκθεση καταλήγει ότι οι επιπτώσεις είναι αρνητικές και για τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, υποστηρίζοντας ότι οι δασμοί έχουν αυξήσει το κόστος των εισροών στις ΗΠΑ και έχουν συμβάλει στη διατήρηση του πληθωρισμού πάνω από το 2%.

