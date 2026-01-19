Η-Δανία-δεν-θα-συμμετάσχει-στο-Νταβός

«Είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι η κυβέρνηση της Δανίας δεν θα εκπροσωπηθεί στο Νταβός αυτήν την εβδομάδα», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι της Δανίας δεν θα συμμετάσχουν στις εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, σύμφωνα με το - εν μέσω των εντάσεων γύρω από τη Γροιλανδία.

«Οι εκπρόσωποι της δανικής κυβέρνησης προσκλήθηκαν φέτος και οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τη συμμετοχή τους είναι θέμα που αφορά την εν λόγω κυβέρνηση», ανέφερε το Φόρουμ σε δήλωση προς το -. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η δανική κυβέρνηση δεν θα εκπροσωπηθεί στο Νταβός αυτή την εβδομάδα».

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές προϊόντων από τις ευρωπαϊκές χώρες που συσπειρώνονται στο πλευρό της Δανίας, ενώ με τη σειρά της η ΕΕ ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής δασμών σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 93 δισ. ευρώ.

Ο Τραμπ απείλησε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα επιβάλει δασμό 10% από την 1η Φεβρουαρίου και θα τον αυξήσει στο 25% τον Ιούνιο, εκτός εάν «επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολοκληρωτική αγορά της Γροιλανδίας».

Όπως αναφέρει το -, οι δασμοί θα ισχύσουν για τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τη Φινλανδία, ανέφερε.