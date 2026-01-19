Η Ινδία αμφισβητεί το δολάριο – Προτείνει σύστημα ψηφιακών πληρωμών μεταξύ των BRICS

Σε μια κίνηση που θα μπορούσε να διευρύνει περαιτέρω το ρήγμα μεταξύ Νέου Δελχί και Ουάσιγκτον, η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας (RBI) πρότεινε στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι να λάβει νομισματικά μέτρα αμφισβήτησης του αμερικανικού δολαρίου.

Η πρόταση της Κεντρικής Τράπεζας της Ινδίας προβλέπει τη δημιουργία ενός συστήματος πληρωμών όπου οι χώρες μέλη των BRICS θα μπορούν να χρησιμοποιούν επίσημα τα ψηφιακά νομίσματά τους, απλοποιώντας τις μεταξύ τους διασυνοριακές συναλλαγές και απελευθερώνοντας τουλάχιστον εν μέρει τις θέσεις τους από το δολάριο.

Η παρέμβαση της κεντρικής τράπεζας συμπίπτει μάλιστα με την ανάληψη από την Ινδία της προεδρίας στην ομάδα των BRICS, που περιλαμβάνει επίσης τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική, καθώς και την Αίγυπτο, την Αιθιοπία, την Ινδονησία, το Ιράν, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τον τελευταίο χρόνο, η ινδική ρουπία έκλεισε στα 89,87 ανά δολάριο, σημειώνοντας πτώση 4,72%. Η δυναμική της ρουπίας έναντι του δολαρίου επηρεάστηκε από τις εγχώριες πληθωριστικές πιέσεις, τις αυξήσεις επιτοκίων στις προηγμένες αγορές, αλλά και τη συνεχή εκροή ξένων κεφαλαίων από την χρηματιστηριακή αγορά. Αυτή η τάση όχι μόνο μείωσε την αγοραστική δύναμη της ινδικής μεσαίας τάξης, αλλά αύξησε και το κόστος των εισαγωγών και των ξένων δασμών για τις τοπικές εταιρείες.

Ο πληθωρισμός αναμένεται πάντως να επιστρέψει στο εύρος 2% έως 6%, σύμφωνα με το ΔΝΤ – έναν στόχο που έχει θέσει η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας.

«Ινδική νομισματική πολιτική»

Τους τελευταίους μήνες, μια σειρά στρατηγικών κινήσεων από την RBI έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις μεταξύ οικονομικών αναλυτών και διεθνών παρατηρητών. Το τοπικό νόμισμα, η ινδική ρουπία, έχει υποστεί σημαντική μεταβλητότητα, ενώ το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για την χρηματιστηριακή αγορά της Ινδίας έχει σταδιακά μειωθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, η απόφαση της κεντρικής τράπεζας να διοχετεύσει τεράστιες δόσεις ρευστότητας θα μπορούσε να αποτελέσει όχι μόνο μια απάντηση στις εγχώριες δυσκολίες, αλλά και μια πιθανή πρόκληση για την κυριαρχία του δολαρίου στις παγκόσμιες αγορές.

Η χρήση του όρου «ινδική νομισματική πολιτική» είναι κατάλληλη για να προσδιορίσει τη νέα προσέγγιση των ινδικών αρχών: σταθεροποίηση χωρίς υπερβολική θυσία της οικονομικής ανάπτυξης, με παράλληλη διαχείριση της πίεσης που ασκεί η υποτίμηση στη σταθερότητα των τιμών. Ωστόσο, δεν υπάρχει έλλειψη κριτικής: ορισμένοι στην αγορά φοβούνται ότι η υπερβολική ρευστότητα θα μπορούσε τελικά να επιδεινώσει τον πληθωρισμό, αποδυναμώνοντας περαιτέρω την εμπιστοσύνη στο εθνικό νόμισμα.

Ανάπτυξη 7,3%

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αύξησε πάντως την πρόβλεψή του για την οικονομική ανάπτυξη της Ινδίας το 2026 κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες στο 7,3%. Στην έκθεσή του για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές που δημοσιεύθηκε σήμερα, το ΔΝΤ εξηγεί ότι αυτή η ανοδική αναθεώρηση για το οικονομικό έτος 2026 αντανακλά «καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο τρίτο τρίμηνο του έτους και ισχυρή δυναμική στο τέταρτο τρίμηνο». Ωστόσο, το ΔΝΤ προβλέπει ανάπτυξη 6,4% για τα επόμενα δύο οικονομικά έτη.

Βασικός μοχλός της παγκόσμιας ανάπτυξης

«Η Ινδία αποτελεί βασικό μοχλό της παγκόσμιας ανάπτυξης», δήλωσε η Τζούλι Κόζακ, διευθύντρια του τμήματος επικοινωνίας του ΔΝΤ. Η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει σταθερή, σύμφωνα με το ΔΝΤ, παρόλο που ο δυναμισμός των τομέων υψηλής τεχνολογίας αναμένεται να επιβραδυνθεί, αντισταθμίζοντας εν μέρει την αδυναμία άλλων τομέων.

Οι αμερικανικοί δασμοί και η παγκόσμια αβεβαιότητα, αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα, αν και αυτός ο αρνητικός αντίκτυπος στην ανάπτυξη αναμένεται να μειωθεί το 2026 και το 2027.

Το Ταμείο προβλέπει παγκόσμια ανάπτυξη 3,3% το 2026 και 3,2% το 2027, επίπεδα που ευθυγραμμίζονται σε γενικές γραμμές με την εκτίμηση του 3,3% για το 2025. Δείχνει επίσης ότι οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν χαμηλές και αναμένεται να συνεχίσουν να μειώνονται λόγω της χαμηλής ζήτησης και της άφθονης προσφοράς.