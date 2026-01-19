Η-more-ολοκλήρωσε-την-κατασκευή-τριών-ανεξάρτητων-συστημάτων-αποθήκευσης-ενέργειας-στην-Ελλάδα

Τα τρία έργα της MORE βρίσκονται στη Φωκίδα, τη Φλώρινα και τη Βοιωτία και κατασκευάστηκαν σε χρόνο-ρεκόρ 5 μηνών

Στην ολοκλήρωση της κατασκευής τριών ανεξάρτητων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα προχώρησε η MORE, γεγονός που αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας, τα τρία έργα της MORE βρίσκονται στη Φωκίδα, τη Φλώρινα και τη Βοιωτία και κατασκευάστηκαν σε χρόνο-ρεκόρ 5 μηνών — επίτευγμα που αναδεικνύει την τεχνική ετοιμότητα και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της εταιρείας. Συνολικά, οι τρεις σταθμοί διαθέτουν ισχύ 72 MW και χωρητικότητα 144 MWh, καθιστώντας τη MORE μία από τις πρώτες εταιρείες που ολοκληρώνουν έργα τέτοιου μεγέθους στη χώρα.

Σύμφωνα πάντα με την εταιρεία, η λειτουργία αυτών των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας θα οδηγήσει σε ουσιαστική περαιτέρω μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος για τους καταναλωτές, αξιοποιώντας την ηλεκτρική ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές που σήμερα περικόπτεται. Ταυτόχρονα, θα συμβάλει στη σταθερότητα του δικτύου και στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Η MORE, με την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων αυτών, υπογραμμίζει τον ρόλο της ως πρωτοπόρου στην ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα και συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες που ενισχύουν τη βιώσιμη και αξιόπιστη λειτουργία του ενεργειακού συστήματος.

Τα τρία έργα επιλέχθηκαν κατά τη Β’ Ανταγωνιστική Διαδικασία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για τα συστήματα αποθήκευσης, που πραγματοποιήθηκε το 2024 και υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.