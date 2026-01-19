Θετικός-τόνος-ΔΝΤ-για-ελληνικές-τράπεζες-και-εποπτικό-πλαίσιο

Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος επαφών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Αθήνα, που περιλάμβανε διαδοχικές συναντήσεις με τον επόπτη και άλλους ελληνικούς θεσμούς.

Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος επαφών του κλιμακίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Αθήνα, ο οποίος περιλάμβανε διαδοχικές συναντήσεις με τον επόπτη και άλλους ελληνικούς θεσμούς.

Βασικό αντικείμενο των συναντήσεων αποτέλεσε η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ελληνικών θεσμών ως προς την ικανότητά τους να διασφαλίζουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, σε συνέχεια των συναντήσεων που είχαν πραγματοποιηθεί στις αρχές Οκτωβρίου 2025. Η διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αξιολόγησης του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (FSAP).

Στο επίκεντρο των συζητήσεων με τα κλιμάκια του ΔΝΤ βρέθηκαν οι ελληνικές τράπεζες, με έμφαση στην πρόοδο των τιτλοποιήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ηρακλής», στην ποιότητα του ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων, στη σύνθεση και εξέλιξη των δανειακών χαρτοφυλακίων καθώς και στις προοπτικές της πιστωτικής επέκτασης το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις επαφές του κλιμακίου του ΔΝΤ αποτυπώνεται υψηλός βαθμός ικανοποίησης τόσο για τη συνολική πορεία του εγχώριου τραπεζικού κλάδου όσο και για την ποιότητα της εποπτείας και του θεσμικού πλαισίου που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

Το FSAP (Πρόγραμμα Αξιολόγησης Χρηματοπιστωτικού Τομέα) αφορά τη συνολική αποτίμηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος μιας χώρας και διενεργείται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα. Η αξιολόγηση εστιάζει στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στο κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και στις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο την πρόληψη κρίσεων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος.

Στο πλαίσιο του FSAP αναλύεται το σύνολο του χρηματοπιστωτικού τομέα – τράπεζες, ασφαλιστικές και αγορές – μέσω, μεταξύ άλλων, stress tests και ελέγχων της ποιότητας των κανονιστικών ρυθμίσεων, προκειμένου να εντοπιστούν τρωτά σημεία και να διατυπωθούν συστάσεις πολιτικής, πέραν των επιμέρους κινδύνων που αφορούν μεμονωμένα πιστωτικά ιδρύματα.