Ιερουσαλήμ:-Δύο-νεκρά-βρέφη-από-αναθυμιάσεις-σε-ιδιωτικό-παιδικό-σταθμό

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στην Ιερουσαλήμ, μετά από περιστατικό ύποπτης δηλητηρίασης σε ιδιωτικό βρεφονηπιακό σταθμό. Δύο βρέφη, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι ηλικίας τεσσάρων μηνών, κατέληξαν παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, ενώ 53 ακόμη βρέφη μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με αναπνευστικά και άλλα συμπτώματα.

Τα δύο παιδιά διακομίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, με συνεχή καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, στα νοσοκομεία Shaare Zedek Medical Center και Hadassah Mount Scopus Hospital, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Θέρμανση χωρίς εξαερισμό

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο χώρος να θερμαινόταν με ανοιχτή πηγή φωτιάς χωρίς επαρκή εξαερισμό, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει εισπνοή τοξικών αερίων. Δεκάδες βρέφη μεταφέρθηκαν προληπτικά για εξετάσεις και νοσηλεία, με ορισμένα να παρουσιάζουν σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια.

Τρεις φροντιστές προσήχθησαν για ανάκριση, ενώ η αστυνομία εκτιμά ότι τα παιδιά κρατούνταν σε εξαιρετικά κακές συνθήκες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο σταθμός λειτουργούσε χωρίς άδεια, σε κτίριο επί της 10ης Οδού στην Ιερουσαλήμ.

Αγώνας δρόμου από διασώστες και πυροσβέστες

Ο γενικός διευθυντής της Magen David Adom δήλωσε ότι η γραμμή έκτακτης ανάγκης 101 δέχθηκε κλήση για αναίσθητο βρέφος. «Τα πληρώματα έφτασαν άμεσα και μετέφεραν το κοριτσάκι, περίπου τεσσάρων μηνών, στο Shaare Zedek, εκτελώντας ΚΑΡΠΑ. Ένα ακόμη βρέφος από τον ίδιο σταθμό διακομίστηκε ταυτόχρονα στο Hadassah Mount Scopus».

Γιατρός-εθελοντής που βρέθηκε στο σημείο περιέγραψε εικόνα χάους. «Υπήρχαν δεκάδες βρέφη στο κτίριο. Ξεκινήσαμε άμεσους ελέγχους, παρείχαμε πρώτες βοήθειες και τα φορτώναμε σε ασθενοφόρα και κινητές μονάδες εντατικής».

Παράλληλα, πυροσβέστες και ειδική μονάδα επικίνδυνων υλικών έλεγξαν τον χώρο για την παρουσία τοξικών ουσιών. Η αστυνομία έχει ανοίξει επίσημη ποινική έρευνα.

Το ευρύτερο πρόβλημα

Σύμφωνα με στοιχεία της οργάνωσης Betrem, την τελευταία δεκαετία επτά παιδιά και έφηβοι έχασαν τη ζωή τους από αναπνευστική δηλητηρίαση στο Ισραήλ, ενώ πάνω από 700 παιδιά ετησίως καταλήγουν στα επείγοντα για παρόμοια περιστατικά.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Betrem προειδοποίησε ότι «τα νήπια δεν εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες από επιλογή, αλλά λόγω επιλογής τρίτων», τονίζοντας τον αυξημένο κίνδυνο τον χειμώνα από ακατάλληλα μέσα θέρμανσης και την ανάγκη συνεχούς εξαερισμού.