Ιράν:-Γενοκτονία-υπό-το-κάλυμμα-ψηφιακού-μπλακ-άουτ-καταγγέλλουν-γιατροί,-μιλούν-για-τουλάχιστον-16.500-νεκρούς

Η άγρια καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν φαίνεται ότι έχει προκαλέσει πολύ μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων από εκείνον που έχει επιβεβαιωθεί μέχρι σήμερα. Γιατροί υποστηρίζουν ότι οι νεκροί είναι μεταξύ 16.500 και 18.000 και οι τραυματίες είναι από πάνω από 330.000, με πολλά θύματα να είναι κάτω των 30 ετών.

Νέα έκθεση που επικαλούνται οι Sunday Times κάνει λόγο για ανησυχητικό αριθμό νεκρών από τη μαζική καταστολή. «Πρόκειται για ένα εντελώς νέο επίπεδο αγριότητας», δήλωσε ο καθηγητής Αμίρ Παράστα, Ιρανογερμανός οφθαλμίατρος χειρουργός, ο οποίος μίλησε στην εφημερίδα εκ μέρους δεκάδων ιατρών στην Τεχεράνη.

Ο Αμίρ ανέφερε ότι το 2022, το καθεστώς χρησιμοποιούσε πλαστικές σφαίρες και αεροβόλα σφαιρίδια, με αποτέλεσμα πολλοί διαδηλωτές να χάσουν τα μάτια τους. «Αυτή τη φορά χρησιμοποιούν στρατιωτικού τύπου όπλα και βλέπουμε τραύματα από σφαίρες και θραύσματα στο κεφάλι, τον λαιμό και το στήθος», εξήγησε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος έχει μιλήσει με δεκάδες γιατρούς που βρίσκονται στο πεδίο: «Είναι πραγματικά σοκαρισμένοι και κλαίνε. Πρόκειται για χειρουργούς που έχουν δει πόλεμο».

Παιδιά και έγκυες γυναίκες μεταξύ των τραυματιών

Σύμφωνα με την έκθεση, άλλοι 330.000 έως 360.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ανάμεσά τους βρίσκονται παιδιά και έγκυες γυναίκες. Τουλάχιστον 1.000 άτομα έχουν χάσει ένα μάτι, ενώ ένα νοσοκομείο στην Τεχεράνη ανέφερε 7.000 τραυματισμούς στα μάτια.

«Υπάρχουν τόσοι πολλοί τραυματισμοί στα μάτια από καραμπίνες που δεν ξέρουμε ποιον να περιθάλψουμε πρώτα», φέρεται να δήλωσε ένας οφθαλμίατρος.

Οι διαδηλώσεις, που ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου, εξαπλώθηκαν ραγδαία και στις 31 επαρχίες της χώρας. Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν για την οικονομία, εξελίσσονται στη σοβαρότερη απειλή για το θεοκρατικό καθεστώς.

«Γενοκτονία υπό το κάλυμμα του ψηφιακού μπλακ άουτ»

Η απάντηση του καθεστώτος ήταν βίαιοι, με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτόπτες μάρτυρες να λένε ότι στους δρόμους αναπτύχθηκαν οι Φρουροί της Επανάστασης και η πολιτοφυλακή Μπασίτζ.

Γιατροί καταγγέλλουν δολοφονίες, ενώ παράλληλα, οι αρχές στις 8 Ιανουαρίου επέβαλαν σχεδόν καθολικό μπλακ άουτ στο διαδίκτυο. Το Ιράν βυθίστηκε σε ψηφιακό σκοτάδι για πάνω από 8 ημέρες, μια κίνηση που θεωρήθηκε ευθέως ως προσπάθεια απόκρυψης των όσων συνέβαιναν.

«Αυτό είναι γενοκτονία υπό το κάλυμμα του ψηφιακού σκοταδιού», δήλωσε ο Παράστα στους Times, προσθέτοντας: «Είπαν ότι θα μας σκοτώνουν μέχρι να σταματήσει αυτό, και αυτό ακριβώς κάνουν».

Πτώματα στοιβαγμένα μέσα και έξω από τα νοσοκομεία

Οπτικό υλικό που κατάφερε να δει το φως παρά το μπλακ άουτ έδειχνε σειρές με πτώματα στοιβαγμένα μέσα και έξω από τα νεκροτομεία, μεταξύ αυτών και στο ιατροδικαστικό κέντρο Καχριζάκ στηνΤεχεράνη. Την ίδια ώρα, οικογένειες αναζητούσαν αγνοούμενους συγγενείς τους εν μέσω απειλών και εκφοβισμών.

Άτομο που διέφυγε από το Ιράν δήλωσε ότι ένα βράδυ οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης «θέριζαν τους πάντες με πυρά» και «στόχευαν ήρεμα στα κεφάλια των ανθρώπων». Άλλο άτομο ανέφερε ότι ελεύθεροι σκοπευτές βρίσκονταν σε ταράτσες και πυροβολούσαν ανθρώπους στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Σύμφωνα με γιατρούς, πολλοί τραυματίες πέθαναν λόγω έλλειψης αίματος. Παρά το γεγονός ότι ιατρικό προσωπικό σε πολλά νοσοκομεία δώριζε αίμα για να σωθούν ζωές, οι δυνάμεις ασφαλείας σε ορισμένες περιπτώσεις εμπόδισαν τις μεταγγίσεις. «Παλεύουμε επί ώρες για να σώσουμε ζωές, μόνο και μόνο για να χάσουμε ασθενείς επειδή δεν τους επιτρέπεται να λάβουν μετάγγιση αίματος», δήλωσε ένας χειρουργός από την Τεχεράνη.