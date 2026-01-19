Κίνα:-Το-Πεκίνο-καταγγέλλει-την-απομάκρυνση-εταιρειών-του-από-βασικές-υποδομές-της-ΕΕ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας κάλεσε τη Δευτέρα την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην βλάψει την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων στις επενδύσεις τους εκεί, μετά από δημοσίευμα των Financial Times σχετικά με μια κίνηση σταδιακής απομάκρυνσης Κινέζων προμηθευτών από βασικές υποδομές της ΕΕ.

Σε δήλωσή του στο Reuters σχετικά με την έκθεση, το υπουργείο χαρακτήρισε τον περιορισμό των κινεζικών εταιρειών χωρίς νομική βάση «γυμνό προστατευτισμό» και προέτρεψε την ΕΕ να παρέχει ένα δίκαιο, διαφανές και χωρίς διακρίσεις επιχειρηματικό περιβάλλον για τις κινεζικές εταιρείες.

Οι Financial Times ανέφεραν το Σάββατο ότι οι Βρυξέλλες πρόκειται να προτείνουν τη σταδιακή απομάκρυνση του κινεζικής κατασκευής εξοπλισμού από κρίσιμες υποδομές, αποκλείοντας εταιρείες όπως η Huawei και η ZTE από τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και συστήματα ηλιακής ενέργειας. Η πρόταση θα παρουσιαστεί την Τρίτη, καθώς η ΕΕ αναδιαμορφώνει την πολιτική της για την ασφάλεια και την τεχνολογία, ανέφερε το δημοσίευμα.

«Η μετατροπή του εμπορίου σε ζητήματα ασφάλειας και πολιτικής θα εμποδίσει την τεχνολογική πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη και δεν θα είναι προς όφελος κανενός», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας.

«Τα γεγονότα έχουν δείξει ότι σε μια χούφτα χωρών, η απομάκρυνση του ποιοτικού και ασφαλούς εξοπλισμού των κινεζικών εταιρειών τηλεπικοινωνιών όχι μόνο παρεμποδίζει την εγχώρια τεχνολογική τους ανάπτυξη, αλλά οδηγεί και σε σοβαρές οικονομικές απώλειες», πρόσθεσε.

«Μείωση του κινδύνου»

Η ΕΕ έχει γίνει πιο επιφυλακτική απέναντι στη συμμετοχή των κινεζικών επιχειρήσεων σε κρίσιμες υποδομές, ιδίως στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για «μείωση του κινδύνου».

Σε μια άλλη προσπάθεια να περιορίσει την εξάρτηση από τις κινεζικές εισαγωγές, η ΕΕ σχεδιάζει επίσης να επιβάλει ελάχιστες απαιτήσεις «Made-in-Europe» στις δημόσιες αγορές βασικών πράσινων τεχνολογιών, ανέφερε το Reuters τη Δευτέρα.

Οι σχέσεις μεταξύ Κίνας και ΕΕ έχουν τεταθεί τα τελευταία χρόνια και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε πέρυσι ότι οι δεσμοί βρίσκονται σε «σημείο καμπής» κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Πεκίνο.

Με πληροφορίες από Reuters