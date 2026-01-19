Καπερνάρος-στη-δίκη-για-τα-βίντεο-των-Τεμπών:-Στο-σημείο-όπου-φόρτωσε-η-μοιραία-εμπορική-αμαξοστοιχία-στη-Θεσσαλονίκη,-δεν-υπήρχαν-κάμερες

Τη θέση ότι ουδέποτε υπήρξαν βίντεο φόρτωσης ή μεταφόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο δυστύχημα των Τεμπών διατυπώνει ο συνήγορος υπεράσπισης και νομικός σύμβουλος της INTERSTAR, Βασίλης Καπερνάρος, με αφορμή τη δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας.

Όπως υποστηρίζει, το σημείο όπου πραγματοποιήθηκε η φόρτωση δεν διέθετε ποτέ σύστημα βιντεοεπιτήρησης, καθώς δεν είχε συμπεριληφθεί σε καμία σύμβαση του ΟΣΕ, γεγονός που, κατά την άποψή του, αποκλείει την ύπαρξη οποιασδήποτε καταγραφής και, κατ’ επέκταση, οποιαδήποτε διαγραφή βίντεο.

Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Καπερνάρος αναφέρει χαρακτηριστικά, «η δίκη που διεξάγεται τώρα στη Λάρισα αφορά τα αδικήματα της υπεξαγωγής εγγράφων και απείθειας, που φέρεται ότι τέλεσαν οι κατηγορούμενοι με σκοπό να βλάψουν τον Εφέτη-Ανακριτή (κ. Σωκράτη Μπακαΐμη) και ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟΝ». Παράλληλα, τονίζει ότι ο εκπρόσωπος της INTERSTAR κατηγορείται μόνο για τα συγκεκριμένα αδικήματα και μόνο στη συγκεκριμένη δίκη.

Αναφορικά με τα τρία βίντεο που παραδόθηκαν στον Εφέτη Ανακριτή τον Φεβρουάριο του 2025, ο κ. Καπερνάρος υπογραμμίζει ότι αυτά ελέγχθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας και κρίθηκαν απολύτως γνήσια, σημειώνοντας ότι το συμπέρασμα αυτό δεν έχει αμφισβητηθεί από καμία άλλη αρμόδια υπηρεσία. Όπως αναφέρει, «αυτά ελέγχθηκαν, εξετάστηκαν και κατηγορηματικώς ευρέθησαν απολύτως ΓΝΗΣΙΑ από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας».

Κομβικό σημείο της υπερασπιστικής θέσης της INTERSTAR αποτελεί, σύμφωνα με τον κ. Καπερνάρο, έγγραφο της Hellenic Train με ημερομηνία 25 Νοεμβρίου 2025, το οποίο προσκομίστηκε στο δικαστήριο. Όπως αναφέρει, από το έγγραφο αυτό «αποκαλύπτεται για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ότι ΟΥΔΕΜΙΑ φόρτωση έγινε στον επίμαχο εμπορευματικό σταθμό Θεσσαλονίκης». Κατά τον ίδιο, το έγγραφο καταδεικνύει ότι σημείο φόρτωσης είναι η θέση «ΤΡΙΓΩΝΟ», σε απόσταση τουλάχιστον 600 μέτρων από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, την οποία λειτουργεί και εκμεταλλεύεται η Hellenic Train.

Σε αυτό το σημείο, ο κ. Καπερνάρος επιμένει ότι το «ΤΡΙΓΩΝΟ» δεν είχε ποτέ συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε σύμβαση του ΟΣΕ και, συνεπώς, δεν υπήρξε ποτέ εκεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης από την INTERSTAR. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «το “ΤΡΙΓΩΝΟ” ΟΥΔΕΠΟΤΕ συμπεριλήφθηκε σε οποιαδήποτε σύμβαση του ΟΣΕ και συνεπώς ΟΥΔΕΠΟΤΕ υπήρξε σ’ αυτό οποιοδήποτε σύστημα βιντεοεπιτήρησης. Επομένως, ουδεμία καταγραφή φόρτωσης ή μεταφόρτωσης έγινε ποτέ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το γεγονός αυτό αναδεικνύει σοβαρές πλημμέλειες κατά τη διενέργεια της προδικασίας και τη σύνταξη του κατηγορητηρίου, καθώς, όπως υποστηρίζει, αν είχε τεθεί εξαρχής το ερώτημα για το ακριβές σημείο φόρτωσης, θα είχε προκύψει ότι πρόκειται για χώρο άσχετο με τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης και εκτός βιντεοεπιτήρησης της INTERSTAR.

Απαντώντας σε ισχυρισμούς περί «χειροκίνητων διαγραφών», ο κ. Καπερνάρος σημειώνει ότι αυτοί βασίζονται σε έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που αφορά αποκλειστικά τα τρία βίντεο που παραδόθηκαν στον Εφέτη Ανακριτή τον Φεβρουάριο του 2025 και «ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΧΕΣΗ δεν έχουν με την επίδικη δίκη και τα βίντεο αναφορικά με την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας». Παράλληλα, διευκρινίζει ότι η έκθεση αναφέρεται στον σέρβερ της εταιρείας και όχι σε επιμέρους ψηφιακούς σκληρούς δίσκους, κάτι που, όπως τονίζει, σημαίνει ότι δεν αφορά σε διαγραφή δεδομένων σχετικών με το δυστύχημα.

Ο κ. Καπερνάρος, στην ίδια ανακοίνωση, αναφέρεται ονομαστικά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και στον Κυριάκο Βελόπουλο, υποστηρίζοντας ότι, παρότι τα τρία βίντεο που παραδόθηκαν στον Εφέτη-Ανακριτή τον Φεβρουάριο του 2025 κρίθηκαν «απολύτως ΓΝΗΣΙΑ» από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ., το συμπέρασμα αυτό δεν έχει αμφισβητηθεί από καμία άλλη αρμόδια υπηρεσία «σε όλο τον πλανήτη», «εκτός από την γνωστή Κωνσταντοπούλου και τον Βελόπουλο (του ξυλολίου και των κουνουπιών)», όπως αναφέρει, αποδίδοντας τις αντιδράσεις τους σε «γνωστούς τους πολιτικάντικους λόγους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Βασίλη Καπερνάρου: