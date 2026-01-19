Καταγγελία-κατά-Καρυστιανού-στον-Ιατρικό-Σύλλογο-ετοιμάζει-ο-Καραχάλιος-μετά-το-«χρειάζεται-ψυχίατρο»

Νέα τροπή φαίνεται να εκλαμβάνει η κόντρα της Μαρίας Καρυστιανού με τον γνωστό επικοινωνιολόγο, Νίκο Καραχάλιο, καθώς ο τελευταίος προανήγγειλε την προσφυγή του στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, κλιμακώνοντας τη ρήξη με την τέως Πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.

Μιλώντας στον Realfm 97,8, ο κ. Καραχάλιος φέρεται πως περνά στην αντεπίθεση μετά τον ισχυρισμό της κυρίας Καρυστιανού δημόσια πως ο γνωστός επικοινωνιολόγος χρειάζεται ψυχίατρο», με αποτέλεσμα να καταφεύγει τώρα στον επιστημονικό φορέα, όπου υπάγεται επαγγελματικά η Μαρία Καρυστιανού.

«Την καταγγέλλω πλέον, αύριο θα είναι η καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών γιατί εδώ συντελέστηκε το αδίκημα, ένας γιατρός να αποκαλεί δημοσίως και να συμπληρώνει ειλικρινά δίπλα, δηλαδή δεν το λέει εν τη ρύμη του λόγου. Ή δεν ξέρει τι λέει ή δεν ξέρει τις υποχρεώσεις του ως μέλος του Ιατρικού Συλλόγου ή το κάνει επίτηδες και με δόλο» τόνισε ο κύριος Καραχάλιος, προσθέτοντας πως «επιστρέφω λοιπόν τις κατηγορίες με μία καταγγελία. Και πλέον να ξέρει η κυρία Καρυστιανού και η κυρία Γρατσία ότι όλα θα αντιμετωπίζονται με τον τρόπο που πρέπει να κάνει τις ενέργειές του ένας επαγγελματίας».

Σημειωτέον ότι ο Νίκος Καραχάλιος υποστήριξε πως αμφότερες οι κυρίες Γρατσία και Καρυστιανού τον θίγουν ως επαγγελματία και ακόμη πως τα λεγόμενά τους συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Τι είπε για τον προσωπικό βίο και το κόμμα η Καρυστιανού

Την ίδια ώρα, «ήμουν ένας άνθρωπος που πρόσεχε πάρα πολύ την εικόνα του» και «οι κοινωνικές μου σχέσεις ήταν πολύ επιλεγμένες» υποστήριξε για τον προσωπικό και κοινωνικό της βίο η Μαρία Καρυστιανού στην συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Down Town Κύπρου, αφήνοντας εμμέσως εκ νέου αιχμές στους υπόλοιπους συγγενείς των θυμάτων.

Όπως ανέφερε η κυρία Καρυστιανού, «αυτό που εισπράττω από τον κόσμο στον δρόμο ή όταν γίνεται μία ομιλία και έρχονται άνθρωποι για να μου μιλήσουν, δεν αφορά τόσο στη συμπαράσταση σε μία μάνα που έχασε το παιδί της -γιατί έχει συμβεί και άλλες φορές, και από άλλες κρατικές δολοφονίες- αλλά περισσότερο στον αγώνα ενός πολίτη απέναντι στη διαφθορά, απέναντι στο βαθύ κράτος». «Θεωρώ ότι η κοινωνία συνδέθηκε με το γεγονός καθαυτό. Κι αυτό, αν θέλετε, με διαφοροποιεί και από άλλους συγγενείς», πρόσθεσε.

Ακόμη, η Μαρία Καρυστιανού απάντησε για τις αιτίες που την οδήγησαν στη δημιουργία νέου κόμματος ότι «το κάνω, γιατί θέλω να δικαιωθεί η κόρη μου. Το κάνω, για να μην έχω τύψεις ότι δεν αντιμετώπισα αυτό το σάπιο σύστημα, στο οποίο και εγώ, όπως και οι περισσότεροι, συμμετείχαμε με την ανοχή μας». «Δεν θέλω, λοιπόν, αυτό το σάπιο σύστημα να το βιώσει και το άλλο μου παιδί! Δεν το δέχομαι! Θέλω να δώσω τον αγώνα μου», υποστήριξε η Μαρία Καρυστιανού.

Πάντως, η Μαρία Καρυστιανού δεν παρέλειψε – στην ίδια κατεύθυνση- να δώσει το σήμα για την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, αφού σχολίασε εμφατικά πως «το κίνημα των πολιτών, πραγματικά οργανώνεται και θεωρώ ότι θα καταφέρει να ωριμάσει τόσο, ώστε να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού, με αξιοπρέπεια και με ένα πρόγραμμα που θα δίνει λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα».

«Το όνομα αυτού και η ημερομηνία των επίσημων ανακοινώσεων δεν έχουν οριστικοποιηθεί, διότι δεν είναι προσωπική απόφαση – θα είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής διαδικασίας στην οποία συμμετέχω ενεργά» κατέληξε η κυρία Καρυστιανού, αφήνοντας να εννοηθεί πως η ηγεσία του νέου κόμματος θα αναδειχθεί με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες.