Κοντογεώργης-στον-ΣΚΑΪ:-Κλείνει-ένας-κύκλος-με-τους-αγρότες,-ευαίσθητη-η-κατάσταση-με-Τραμπ

«Θα κλείσει ένας κύκλος» δήλωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ για το σημερινό ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες.

Επανέλαβε τα μέτρα που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι υπήρξε κατανόηση και από τις δύο πλευρές μετά την τελευταία συνάντηση. Ανέφερε ότι μετά τη σημερινή συνάντηση «η υπόθεση μπορεί να λήξει καλά», συμπληρώνοντας ότι «οι δρόμοι δεν πρόκειται να ξανακλείσουν».

Παράλληλα, δήλωσε ότι τις επόμενες μέρες αναμένεται ξεχωριστή συνάντηση με τους κτηνοτρόφους, για να συζητηθούν τα τεράστια προβλήματα που έχει προκαλέσει η ευλογιά των αιγοπροβάτων, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι υπάρχουν λύσεις.

Όσον αφορά την επικείμενη είσοδο της Μαρίας Καρυστιανού στο πολιτικό σκηνικό, «αναμένουμε να εκφράσει καθαρά τις απόψεις της για να κάνουμε συζήτηση, κριτική, ίσως και αντιπαράθεση αν χρειαστεί».

Για τις τελευταίες προκλήσεις του Τραμπ προς την ΕΕ για τη Γροιλανδία, ο κ. Κοντογεώργης χαρακτήρισε «ιστορικές» τις εξελίξεις, και τόνισε την «ευαίσθητη και δύσκολη κατάσταση» που έχει διαμορφωθεί για την Ελλάδα.

«Το τελευταίο διάστημα έχουμε καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ, και πρέπει να βρούμε τρόπους να παραμείνουν σταθερές» είπε. Ταυτόχρονα όμως υπενθύμισε τον καίριο ρόλο της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, λέγοντας πως «είμαστε σε γειτονιά που δεν προχωράς αμέριμνος. Οφείλουμε να κρατήσουμε τις κεραίες μας ανοιχτές».

Τέλος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ σχολίασε και την εκδήλωση για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, για την οποία «δεν φαίνεται να υπήρχε και τόσος ενθουσιασμός».

Για το σχόλιο του Αλέξη Τσίπρα ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η χειρότερη που έχει υπάρξει, ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε πως «ο κ. Τσίπρας πρέπει να κάνει rebranding και στη σοβαρότητα, πρέπει να είναι προσγειωμένος στην πραγματικότητα».

