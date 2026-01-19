Μπόρις-Βούτσιτς:-Ποιος-είναι-ο-νέος-αντιπρόεδρος-της-ΕΚΤ

Ο 61χρονος Μπόρις Βούτσις που διαδέχεται τον Λουίς ντε Γκίντος στην αντιπροεδρία της ΕΚΤ αποφοίτησε από τη Σχολή Οικονομικών του Ζάγκρεμπ το 1988, από όπου και έλαβε και το διδακτορικό του το 1996.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 1989 ως βοηθός στη Σχολή Οικονομικών του Ζάγκρεμπ. Το 1996 διορίστηκε επικεφαλής του τμήματος έρευνας της Εθνικής Τράπεζας της Κροατίας και το 1997, έγινε λέκτορας στη Σχολή Οικονομικών του Ζάγκρεμπ και ακολούθως (2003) αναπληρωτής καθηγητής.

Το 2000, ο Βούτσιτς διορίστηκε Υποδιοικητής της Κροατικής Εθνικής Τράπεζας και το 2012 ανέλαβε τη θέση του διοικητή., θέση την οποία κατείχε και κατά την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση . Το 2018, η τότε κυβέρνηση ανανέωσε τη θητεάι του Βούτσιτς για άλλα έξι έτη.

Τον Ιανουάριο του 2026, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πλένκοβιτς πρότεινε τον Βούτσιτς ως υποψήφιο για να διαδεχθεί τον Λουίς ντε Γκίντος στη θέση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Κρίση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Βούτσιτς, η νομισματική πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας περιεστράφη σε μεγάλο βαθμό γύρω από τη διατήρηση της σταθερότητας του κροατικού κούνα έναντι του ευρώ στο καθεστώς ελεγχόμενης διακύμανσης. Ο Βούτσιτς Στις αρχές της θητείας του, δήλωσε ότι η ένταξη στο ευρώ παρέμενε προς το συμφέρον της Κροατίας. Ωστόσο, αρνήθηκε την πιθανότητα διεθνούς πακέτου διάσωσης όταν η χώρα αντιμετώπιζε την οικονομική κρίση μετά το 2008.

Το 2014, ο Βούτσιτς αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη αμφισβήτηση και φωνές για παραίτησή του από κατόχους δανείων σε ελβετικά φράγκα, οι οποίοι αντιμετώπισαν δυσκολίες με τις αποπληρωμές όταν το κούνα εκτοξεύτηκε αυξάνοντας τα ποσά των δόσεων τους.