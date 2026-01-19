Ο-Αλέξης-Τσίπρας-βολιδοσκοπεί-τις-προθέσεις-του-Αλέξη-Χαρίτση

Κινητικότητα γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να υπάρχει στο χώρο της κεντροαριστεράς, μετά την επιλογή του να κλείσει το μέτωπο με τους πρώην συντρόφους του στο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ. Ο πρώην πρωθυπουργός, στην πρόσφαρη παρουσίαση του βιβλίου του στην Πάτρα, δεν έβαλε παλιούς συντρόφους του στον εξώστη, ενώ η παρουσία του Διονύση Τεμπονέρα αποδεικνύει πως αναζητεί στηρίγματα σε ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόταν στο παρελθόν.

Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο πρώην βουλευτής Χαλκίδας, βρίσκεται στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα και επίσης ότι δρομολογείται συνάντηση με τον Αλέξη Χαρίτση, προκειμένου «να σπάσει ο πάγος». Όλα αυτά, μαζί με το επερχόμενο συνέδριο της Νέας Αριστεράς, αναμένεται να προκαλέσουν αλυσιδωτές εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο.

