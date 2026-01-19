Ο Φάμελλος τραγούδησε στην κοπή πίτας του ΣΥΡΙΖΑ και εξέπληξε με τις φωνητικές του ικανότητες – Δείτε βίντεο

Το μικρόφωνο πήρε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά τη διάρκεια της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΣΥΡΙΖΑ, σε κατάστημα στου Ψυρρή, την Κυριακή.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τραγούδησε το «Δίχτυ» σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, δείχνοντας τις φωνητικές του ικανότητες, και εκπλήσσοντας ευχάριστα τους παρευρισκόμενους.
Δείτε το βίντεο:
