Πάνω-από-75,5-εκατ.-ευρώ-για-την-αντιμετώπιση-της-λειψυδρίας:-42-έργα-σε-όλη-τη-χώρα

Συνολικά 42 έργα ύδρευσης και αφαλάτωσης, προϋπολογισμού άνω των 75,5 εκατ. ευρώ, εγκρίνονται σε όλη τη χώρα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Τη χρηματοδότηση 42 έργων υποδομών για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, συνολικού ύψους άνω των 75,5 εκατ. ευρώ, ενεργοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε μια συγκυρία όπου η πίεση στους υδατικούς πόρους εντείνεται τόσο στη νησιωτική όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Τα έργα αφορούν κυρίως μονάδες αφαλάτωσης, εκσυγχρονισμό και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης, καθώς και αξιοποίηση πηγαίων νερών, με χρηματοδότηση από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2025 του ΥΠΕΝ.

Η απόφαση εγκρίθηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, στο πλαίσιο της κυβερνητικής στρατηγικής για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών απέναντι στη λειψυδρία, η οποία τα τελευταία χρόνια λαμβάνει διαρθρωτικά χαρακτηριστικά.

Τα έργα που εντάσσονται στο πακέτο χρηματοδότησης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων – από μονάδες αφαλάτωσης και νέες γεωτρήσεις έως αντικαταστάσεις δικτύων και αξιοποίηση πηγαίων νερών – και κατανέμονται σε νησιωτικούς και ηπειρωτικούς δήμους με αυξημένες πιέσεις στους υδατικούς πόρους.

Συγκεκριμένα:

Στον Δήμο Φούρνων Κορσέων εντάσσεται το έργο «Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 300 m³/ημέρα», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 300.000 ευρώ.

Στον Δήμο Παξών εντάσσεται το έργο «Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 300 m³/ημέρα», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 300.000 ευρώ.

Στον Δήμο Καρπάθου εντάσσεται το έργο «Τρεις μονάδες αφαλάτωσης συνολικής δυναμικότητας 2.300 m³/ημέρα», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 2.800.000 ευρώ.

Στον Δήμο Ιθάκης εντάσσεται το έργο «Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 500 m³/ημέρα», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 330.000 ευρώ.

Στον Δήμο Κέας εντάσσεται το έργο «Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 200 m³/ημέρα», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 260.000 ευρώ.

Στον Δήμο Αλοννήσου εντάσσεται το έργο «Μονάδες αφαλάτωσης συνοδευόμενες από δεξαμενές αποθήκευσης νερού», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 780.000 ευρώ.

Στον Δήμο Λέρου εντάσσεται το έργο «Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 1.000 m³/ημέρα», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.000.000 ευρώ.

Στον Δήμο Πάτμου εντάσσεται το έργο «Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 m³/ημέρα», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 600.000 ευρώ.

Στον Δήμο Λειψών εντάσσεται το έργο «Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 300 m³/ημέρα», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 300.000 ευρώ.

Στον Δήμο Μεγανησίου εντάσσεται το έργο «Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 m³/ημέρα», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 600.000 ευρώ.

Στον Δήμο Λεβαδέων εντάσσεται το έργο «Ανόρυξη τριών γεωτρήσεων», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 200.000 ευρώ.

Στον Δήμο Ύδρας εντάσσεται το έργο «Αντικατάσταση αγωγού αφαλάτωσης», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 620.000 ευρώ.

Στον Δήμο Βέλου–Βόχας εντάσσεται το έργο «Δράσεις αντιμετώπισης λειψυδρίας (ταχυδιυλιστήριο κ.ά.)», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 3.100.000 ευρώ.

Στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων εντάσσεται το έργο «Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 2.000 m³/ημέρα», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.800.000 ευρώ.

Στον Δήμο Αστυπάλαιας εντάσσεται το έργο «Συνοδά έργα αφαλάτωσης», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 250.000 ευρώ.

Στον Δήμο Φολεγάνδρου εντάσσεται το έργο «Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 m³/ημέρα», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 600.000 ευρώ.

Στον Δήμο Κύθνου εντάσσεται το έργο «Δύο μονάδες αφαλάτωσης δυναμικότητας 250 m³/ημέρα έκαστη», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 500.000 ευρώ.

Στον Δήμο Ψαρών εντάσσεται το έργο «Δεξαμενή αποθήκευσης χωρητικότητας 1.000 m³», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 150.000 ευρώ.

Στον Δήμο Φαιστού εντάσσεται το έργο «Ενίσχυση υδροδοτικών υποδομών (γεωτρήσεις, δίκτυα κ.ά.)», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 514.000 ευρώ.

Στον Δήμο Σουλίου εντάσσεται το έργο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 2.195.000 ευρώ.

Στον Δήμο Ακτίου–Βόνιτσας εντάσσεται το έργο «Ενίσχυση και αναβάθμιση σημείων υδροληψίας», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.000.000 ευρώ.

Στον Δήμο Φιλιατών εντάσσεται το έργο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και αντλιοστασίου», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.200.000 ευρώ.

Στον Δήμο Αλοννήσου εντάσσεται το έργο «Νέα εξωτερικά και εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.103.930 ευρώ.

Στον Δήμο Δυτικής Μάνης εντάσσεται το έργο «Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 1.000 m³/ημέρα», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 694.400 ευρώ.

Στον Δήμο Ερμιονίδας εντάσσεται το έργο «Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 1.000 m³/ημέρα», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 806.000 ευρώ.

Στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και Νότιας Κέρκυρας εντάσσεται το έργο «Κατασκευή και αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.599.992 ευρώ.

Στον Δήμο Άνδρου εντάσσεται το έργο «Μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 m³/ημέρα», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 892.800 ευρώ.

Στον Δήμο Βόλου εντάσσεται το έργο «Έργα αξιοποίησης πηγαίων νερών (αγωγοί, ταχυδιυλιστήριο κ.ά.)», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 25.000.000 ευρώ.

Στους Δήμους Συκεών–Νεάπολης και Πυλαίας–Χορτιάτη εντάσσεται το έργο «Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση δικτύου ύδρευσης», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 8.500.000 ευρώ.

Στο επίκεντρο η ανθεκτικότητα των τοπικών υποδομών

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο στόχος των παρεμβάσεων είναι η άμεση αντιμετώπιση των πιέσεων που δημιουργεί η λειψυδρία σε περιοχές με έντονη εποχική ζήτηση, αλλά και η ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας των υδατικών υποδομών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη νησιωτική χώρα, όπου η εξάρτηση από γεωτρήσεις και μεταφορά νερού παραμένει υψηλή, αλλά και σε αστικές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας με παλαιωμένα δίκτυα και αυξημένες απώλειες.

Το συνολικό ύψος των 75,56 εκατ. ευρώ αποτυπώνει, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, μια πιο συστηματική στροφή προς έργα πρόληψης και όχι μόνο διαχείρισης κρίσεων, σε ένα περιβάλλον όπου η κλιματική μεταβλητότητα μετατρέπει τη λειψυδρία από συγκυριακό φαινόμενο σε μόνιμο παράγοντα σχεδιασμού.