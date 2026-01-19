Παπαστράτος:-«Κορυφαίος-Εργοδότης»-στην-Ελλάδα-για-12η-συνεχή-χρονιά

Για 12η συνεχή χρονιά, η Παπαστράτος βραβεύεται ως «Κορυφαίος Εργοδότης» στην Ελλάδα από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.

Για 12η συνεχή χρονιά, η Παπαστράτος βραβεύεται ως «Κορυφαίος Εργοδότης» στην Ελλάδα από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute, επιβεβαιώνοντας στην πράξη την σταθερή προσήλωση και δέσμευσή της στη δημιουργία ενός σύγχρονου, συμπεριληπτικού και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η φετινή διάκριση έρχεται να επισφραγίσει μια μακρά πορεία συνέπειας και συνεχούς εξέλιξης, αποκτώντας ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς συντελείται σε μια χρονιά-ορόσημο για την εταιρεία, με τη συμπλήρωση 95 χρόνων αδιάλειπτης λειτουργίας της Παπαστράτος.

Η διαχρονικότητα της συγκεκριμένης αναγνώρισης αποτυπώνει μία στρατηγική που έχει ως επίκεντρό της τους ανθρώπους της.Προσηλωμένη στη συνεχή ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην εφαρμογή πολιτικών ίσων αμοιβών και ευκαιριών καθώς και στηδιασφάλιση ενός υγιούς και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος, η Παπαστράτος σχεδιάζει και υλοποιεί πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων της σήμερα αλλά και στις προκλήσεις του αύριο.

Παράλληλα, η μητρική της εταιρεία Philip MorrisInternational (PMI) διακρίθηκε για 10η συνεχή χρονιά ως «Κορυφαίος Εργοδότης» σε παγκόσμιο επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της επένδυση σε σύγχρονες πρακτικές ανάπτυξης των ανθρώπων της. Η πιστοποίηση «Κορυφαίος Εργοδότης» αποτελεί αποτέλεσμα ανεξάρτητης αξιολόγησης από το Top Employers Institute, το οποίο έχει αναγνωρίσει την PMI, ως έναν από τους 17 διεθνείς οργανισμούς που έλαβαν την πιστοποίηση “Global Top Employer”. Επιπλέον, 32 θυγατρικές της PMI αναγνωρίστηκαν ως κορυφαίοι εργοδότες σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την περιοχή Ασίας/Ειρηνικού.

Το Top Employers Institute πιστοποιεί οργανισμούς βάσει της συμμετοχής και των αποτελεσμάτων τους στην έρευνα “HR Best Practices Survey”. Η έρευνα καλύπτει έξι τομείς ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίοι περιλαμβάνουν 20 θεματικές ενότητες, όπως Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού, Εργασιακό Περιβάλλον, Μάθηση, Διαφορετικότητα & Συμπερίληψη, Σκοπός & Αξίες, Ευημερία και άλλα.

Η Μαρία Πατακιούτη, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπων και Κουλτούρας της Παπαστράτος και Ν.Α. Ευρώπης της PhilipMorris International, δήλωσε: «Συμπληρώνοντας 95 χρόνια λειτουργίας της Παπαστράτος, η επαναλαμβανόμενη αυτή αναγνώριση από το Top Employers Institute , αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή αλλά και ευθύνη. Ευθύνη να εξελισσόμαστε διαρκώς και να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των ανθρώπων, αλλά και της χώρας μας, για να δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου η εμπιστοσύνη, η συνεργασία και η ανάπτυξη δεν είναι θεωρία, αλλά καθημερινή πράξη. Η πίστη και η προσήλωση των ανθρώπων της Παπαστράτος, πρωτίστως, αλλά και οι συνεχείς διακρίσεις, όπως αυτή του “Top Employer” που λαμβάνουμε για 12η συνεχή φορά, αποδεικνύουν πως η επένδυση στους ανθρώπους μας είναι σταθερή επιλογή και βασικό στοιχείο της κουλτούρας και ταυτότητάς μας».

O Group Chief People & Culture Officer της PMI, FredPatitucci, δήλωσε: «Στη Philip Morris International αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή που αναγνωριζόμαστε ως «Κορυφαίος Εργοδότης» για δέκα συνεχόμενα χρόνια, ένα επίτευγμα που υπογραμμίζει την ποιότητα και τη συνέπεια των πρακτικών μας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού σε παγκόσμιο επίπεδο». «Στόχος μας είναι να δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου εμπνέει τους ανθρώπους να εξελιχθούν, να συνεισφέρουν και να ευημερήσουν. Αυτό το ορόσημο αντανακλά το πάθος και την αφοσίωση των ομάδων μας παγκοσμίως. Κοιτώντας μπροστά, θα συνεχίσουμε να θέτουμε το σημείο αναφοράς για το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, επενδύοντας στην ανάπτυξη, τη συμπερίληψη και την ευημερία, ώστε να προσελκύουμε και να αναπτύσσουμε εξαιρετικά ταλέντα».