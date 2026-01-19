ΠΑΣΟΚ για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά
Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής τονίζει πως η νομιμοποίηση των αμβλώσεων με το νόμο 1609/1986 διασφαλίζει το δικαίωμα κάθε γυναίκας στην ασφάλεια
«Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά. Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου με τον νόμο 1609/1986 έκανε πράξη το δικαίωμα κάθε γυναίκας να αποφασίζει η ίδια με ασφάλεια για το σώμα της», αναφέρει σε σχόλιο του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.
Τονίζει ότι «η πρόσβαση σε ασφαλή άμβλωση είναι αναφαίρετο δικαίωμα» και ότι «σήμερα είναι ώρα για περισσότερα δικαιώματα για τις γυναίκες στην κατεύθυνση, που έχει δείξει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, και όχι για πισωγύρισμα».
