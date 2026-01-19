Πιερρακάκης: Σε πολύ ρευστό γεωπολιτικό τοπίο η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup – Τι θα συζητηθεί

Η σημερινή συνεδρίαση λαμβάνει χώρα σε ένα πολύ ρευστό γεωπολιτικό τοπίο ο Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος στην πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup με τον ίδιο στο «τιμόνι», αλλά και στην πρώτη συνεδρίαση του έτους.

Η σημερινή συνάντηση λαμβάνει χώρα σε ένα πολύ ρευστό γεωπολιτικό τοπίο, τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος στην πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup με τον ίδιο στο «τιμόνι», αλλά και στην πρώτη συνεδρίαση του έτους. Για αυτό και αποκτούν ιδιαίτερη σημασία η ενότητα, ο διάλογος και ο συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να διατηρηθούν οι βασικές αρχές της εθνικής κυριαρχίας και η συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε.

Σχετικά με τις ευρύτερες ευρωπαϊκές πολιτικές, επανέλαβε ότι υπάρχει σύγκλιση ως προς τις προτεραιότητες -Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, ενίσχυση δημοσιονομικών θεμελίων της ένωσης, ψηφιακό ευρώ- και τόνισε την ανάγκη απτών και γρήγορων αποτελεσμάτων. Η σημερινή «ατζέντα» του Eurogroup περιλαμβάνει τη συζήτηση των προτάσεων πολιτικής της Ευρωζώνης για το 2026, με τη συνεισφορά και της Κομισιόν, ενώ οι υπουργοί θα ενημερωθούν και για τις προτεραιότητες ομάδας της G7, την προεδρία της οποία ανέλαβε φέτος η Γαλλία.

Οι 21 υπουργοί του Eurogroup θα συζητήσουν εξάλλου το θέμα των υποψηφιοτήτων για την αντιπροεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με δεδομένο ότι εκπνέει η θητεία του Ισπανού Λουίς Ντε Γκίντος τον ερχόμενο Μάιο. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε λόγο για έξι εξαιρετικές υποψηφιότητες, ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο ενδιαφέροντος. «Πιστεύω ότι έχουμε τη θεσμική ωριμότητα να κάνουμε χειροπιαστά βήματα, αρχής γενομένης από σήμερα, ώστε να καταλήξουμε σε έναν μοναδικό υποψήφιο», είπε. Όπως ανέφερε νωρίτερα το insider, οι υποψήφιοι είναι οι Μάριο Σεντένο (Πορτογαλία), Μάρτινς Κάζακς (Λετονία), Μάντις Μύλερ (Εσθονία), Όλι Ρεν (Φινλανδία), Ρίμαντας Σάντζιους (Λιθουανία) και Μπόρις Βούιτσιτς (Κροατία). Υπενθυμίζεται ότι δύο εξ ευτών -ο Πορτογάλος και ο Φινλανδός- έχουν διατελέσει πρόεδροι του Eurogroup.

Επίσης το Eurogroup καλωσορίζει σήμερα τη Βουλγαρία που από 1η Ιανουαρίου υιοθέτησε το ευρώ, με τον Κ. Πιερρακάκη να μιλά για απόδειξη της συλλογικής ισχύος της Ευρωζώνης.

Ο Κ. Πιερρακάκης εξέφρασε επίσης τα συλληπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανία.