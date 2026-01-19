Πιερρακάκης-Eurogroup: Να επιστρέψουμε στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης και του δυναμισμού – «Κλειδί ο διάλογος με τις ΗΠΑ»

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη, κάνοντας λόγο για ιστορική ημέρα για την ζώνη του ευρώ, ενώ παράλληλα στάθηκε στην ομόφωνη πρόταση των 21 μελών του Eurogroup για το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Λουίς ντε Γκίντος.

Την πρώτη του συνέντευξη Τύπου ως επικεφαλής του Eurogroup παραχώρησε ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά τη συνεδρίαση του οργάνου των υπουργών Οικονομικών των κρατών – μελών της Ευρωζώνης.

«Αυτή ήταν μια ξεχωριστή συνάντηση Eurogroup για εμένα, καθώς ήταν η πρώτη φορά που προεδρεύω της συνεδρίασης από την εκλογή μου τον Δεκέμβριο. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους συναδέλφους μου για την υλοποίηση των κοινών μας προτεραιοτήτων και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας», δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, από το βήμα του Συμβουλίου, μετά το τέλος της συνεδρίασης.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη, κάνοντας λόγο για ιστορική ημέρα για την ζώνη του ευρώ, ενώ παράλληλα στάθηκε στην ομόφωνη πρόταση των 21 μελών του Eurogroup για το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Λουίς ντε Γκίντος στη θέση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από την 1η Ιουνίου 2026.

«Πρόκειται για ένα μήνυμα ενότητας και σύμπλευσης», ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Ο πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε και στη σημερινή συζήτηση των υπουργών για τη διακυβέρνηση της ευρωζώνης, λέγοντας, ότι «η εστίαση είναι στην ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και τη μακροοικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ευρωζώνης. Οι αναπληρωτές μας και οι ειδικοί μας θα αρχίσουν να εργάζονται με στόχο την ολοκλήρωση των συστάσεων για συμφωνία στην επόμενη συνάντηση του Φεβρουαρίου».

«Βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικά ασταθές γεωπολιτικό πλαίσιο, όπου ο διάλογος παραμένει απαραίτητος και η ενότητα και ο συντονισμός είναι το κλειδί. Η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Η ανθεκτικότητα μόνη της δεν αρκεί για το μέλλον. Πρέπει να επιστρέψουμε σε έναν δρόμο βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και δυναμισμού. Το Eurogroup δεσμεύεται να κάνει το δικό του μέρος. Ένα ισχυρό σημείο εκκίνησης θα είναι η συμφωνία σε ένα ισχυρό σύνολο προτεραιοτήτων όταν αναθεωρήσουμε τις συστάσεις της ευρωζώνης τον επόμενο μήνα και, το πιο σημαντικό, να διασφαλίσουμε ότι θα τις υλοποιήσουμε».

Σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του, o Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε τη σύγκλιση των χωρών της ευρωζώνης στις βασικές προτεραιότητες, όπως η Ένωση Επενδύσεων, την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς και το ψηφιακό ευρώ. Όπως σημείωσε, το κρίσιμο ζητούμενο πλέον είναι η επίτευξη απτών αποτελεσμάτων, σε ιδιαίτερα πιεστικά χρονικά περιθώρια. Τόνισε ακόμη την ανάγκη οι υπουργοί να μάθουν περισσότερα ο ένας από τον άλλο και να ανταλλάξουν ιδέες πολιτικής. Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεσή του να συναντηθεί διμερώς με τους υπουργούς οικονομικών της ευρωζώνης τους επόμενους μήνες, προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις για τις πολιτικές προτεραιότητες του Eurogroup.

«Κλειδί ο διάλογος στο μέτωπο των δασμών»

Ερωτηθείς αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαντήσει με αντίποινα στους δασμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τους οποίους έχει εξαγγείλει στις ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στα σχέδια του για προσάρτηση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ, ο Κυριάκος Πιερρακάκης απάντησε ότι το Eurogroup δεν είναι εξουσιοδοτημένο για να παίρνει τέτοιες αποφάσεις και άλλωστε το θέμα της Γροιλανδίας και των αμερικανικών απειλών δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξήγησε ότι παρότι η Γροιλανδία και οι απειλές για επιπλέον δασμούς από τον Ντόναλντ Τραμπ δεν περιλαμβάνονταν επισήμως στην ατζέντα του σημερινού Eurogroup, η συζήτηση πραγματοποιήθηκε αναπόφευκτα υπό το βάρος των πρόσφατων εξελίξεων.

«Οι τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις δεν ήταν στην επίσημη ατζέντα της συνεδρίασης, κάτι φυσικό καθώς δεν μπορούμε να συζητήσουμε κάτι χωρίς τη συμμετοχή και της Δανίας», τόνισε.

Όπως είπε, για την Ευρώπη, η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία δεν αποτελούν απλώς πολιτικές θέσεις, αλλά θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου – αρχές που είναι απαραίτητες όχι μόνο για τα κράτη-μέλη της ΕΕ, αλλά για τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της. Σε αυτό το πλαίσιο, «ο διάλογος παραμένει το κλειδί», ως βασικό εργαλείο αποκλιμάκωσης, σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ «η επιβολή δασμών θα υπονόμευε συνολικά τις διατλαντικές σχέσεις και θα οδηγούσε σε μια επικίνδυνη καθοδική πορεία».

Ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ότι η Ευρώπη καλείται να διαχειριστεί τις προκλήσεις αυτές «ενωμένη, συντονισμένα και με δέσμευση να υπερασπιστεί την κυριαρχία της» και σε αυτό το πλαίσιο ιδιαίτερη σημασία αποκτά το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα συγκληθεί την ερχόμενη Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, για να αξιολογήσει την κατάσταση.

Ντομπρόβσκις για δασμούς: «Όλα τα εργαλεία είναι στο τραπέζι»

Από την πλευρά του, Επίτροπος οικονομικών, Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να αποσαφηνίσει τα επόμενα βήματά της, δίνοντας έμφαση στην εμπλοκή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στην αναζήτηση εποικοδομητικών λύσεων. Ανέφερε ότι οι πολιτικές διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, με την οικονομικά καλύτερη επιλογή να είναι η επίτευξη μιας συμφωνίας, ιδίως δεδομένου ότι η εμπορική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως και διακυβεύονται πολλά και για τις δύο πλευρές. Όπως είπε, «θέλουμε να αποφύγουμε τα αρνητικά σενάρια», αλλά «είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε», σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η εξεύρεση εποικοδομητικών συμφωνιών.

Παράλληλα, ο Ντομπρόβσκις χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις απειλές κατά της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Γροιλανδίας, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ επιδιώκει μεν εποικοδομητική συνεργασία με τις ΗΠΑ, παραμένει όμως έτοιμη να αντιδράσει. Ερωτηθείς εάν υπάρχει η πολιτική βούληση για αντίποινα από πλευράς ΕΕ, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο, απάντησε ότι «όλα τα εργαλεία είναι στο τραπέζι», επαναλαμβάνοντας ότι η ΕΕ προτιμά τον διάλογο, αλλά διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο χρήσης άλλων μέσων.