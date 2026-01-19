Πληθωρισμός: Επιβράδυνση στο 2,3% για ΕΕ τον Δεκέμβριο – Άνω του μέσου όρου η άνοδος στην Ελλάδα

Τα τελικά στοιχεία για την πορεία του εναρμονισμένου δείκτη τιμών τον Δεκέμβριο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε η Eurostat.

Τα τελικά στοιχεία για την πορεία του εναρμονισμένου δείκτη τιμών τον Δεκέμβριο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε η Eurostat. Σε επίπεδο ΕΕ καταγράφεται επιβράδυνση, με τον ρυθμό ανόδου τιμών να διαμορφώνεται στο 2,3% τον Δεκέμβριο, από 2,4% τον Νοέμβριο. Έναν χρόνο νωρίτερα, ο πληθωρισμός έφτανε στο 2,7%. Οι τιμές στην Ευρωζώνη «έτρεξαν» με ρυθμό 1,9% τον Δεκέμβριο, από 2,1% τον Νοέμβριο, ενώ έναν χρόνο πριν, ο πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί στο 2,4%.

Τα τελικά στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα μετρούν τον πληθωρισμό Νοεμβρίου στο 2,9% (αμετάβλητος σε σύγκριση με τα προσωρινά στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής αρχής).

Η Eurostat αναφέρει πως ο χαμηλότερος ρυθμός αύξησης τιμών καταγράφηκε στην Κύπρο (0,1%), στη Γαλλία (0,7%) και στην Ιταλία (1,2%). Αντιθέτως, πιο γρήγορα «έτρεξε» ο πληθωρισμός στη Ρουμανία (8,6%), στη Σλοβακία (4,1%) και στην Εσθονία (4%).

Τον Δεκέμβριο του 2025, η υψηλότερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της Ευρωζώνης προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,54 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά προϊόντα (+0,49 ποσοστιαίες μονάδες), τα βιομηχανικά αγαθά χωρίς ενέργεια (+0,09 ποσοστιαίες μονάδες) και την ενέργεια (-0,18 ποσοστιαίες μονάδες).