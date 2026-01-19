Προσέρχονται-στο-Μαξίμου-οι-αγρότες-για-το-ραντεβού-με-Μητσοτάκη

Στο Μέγαρο Μαξίμου προσέρχονται οι εκπρόσωποι των αγροτικών μπλόκων, για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που έχει προγραμματιστεί για τη 1 το μεσημέρι.

Η αντιπροσωπεία των αγροτών αποτελείται από 25 άτομα και 6 παρατηρητές και θα προβάλλουν τη λίστα με τα 14 αιτήματά για τα οποία, όπως λένε, υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για να δοθούν λύσεις. Σημαντικά ζητήματα, σύμφωνα με τους ίδιους, είναι το κόστος παραγωγής, η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων αλλά και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται στο σημείο εντόπισαν έξω από το Μαξίμου και τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη ο οποίος, όπως είχε ξεκαθαριστεί από την κυβέρνηση πως δεν θα γίνει δεκτός, μετά τις ύβρεις που εξαπέλυσε κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σημειώνεται ότι μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό αναμένεται να μεταβούν στα μπλόκα όπου και θα πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις. Στο μπλόκο της Νίκαιας έχουν αποφασίσει να πραγματοποιήσουν σύσκεψη στις 6 το απόγευμα της Τρίτης, ώστε να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη ανάρτησή του με τον εβδομαδιαίο απολογισμό, έκανε αναφορά στη σημερινή συνάντηση. Και φρόντισε να επισημάνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για επιπλέον παροχές και δεν θα πρέπει να αναμένεται κάτι τέτοιο. Είναι ένα μήνυμα που η κυβέρνηση εκπέμπει από τη στιγμή που ανακοινώθηκαν τα μέτρα. Οι ανακοινώσεις συνοδεύθηκαν με τη δήλωση ότι «αυτά είναι και δεν υπάρχουν άλλα». Όπως ανέφερε χθες ο πρωθυπουργός: «Οι αγρότες γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί. Και το πλαίσιο αυτό ορίζεται με σαφήνεια από τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία εξαντλήσαμε, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες».

