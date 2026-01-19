«Πυρά» κυβέρνησης – αντιπολίτευσης κατά Καρυστιανού για τις δηλώσεις περί αμβλώσεων

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Μιλώντας στο OPEN, η κ. Καρυστιανού ανέφερε πως «σέβομαι την ελεύθερη βούληση. Είναι σημαντική και κατοχυρωμένη» και σημείωσε πως κατά την άποψή της πρέπει να « αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει».

Μαρινάκης: Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω – Κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος να ορίζει το σώμα του.

ΣΥΡΙΖΑ: Βαθιά πολιτική και επικίνδυνη η δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού.

Σφοδρές αντιδράσεις από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση έχει προκαλέσει η δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού πως οι αμβλώσεις είναι «θέμα δημόσιας διαβούλευσης».

Μιλώντας στο OPEN, η κ. Καρυστιανού ανέφερε πως «σέβομαι την ελεύθερη βούληση. Είναι σημαντική και κατοχυρωμένη» και σημείωσε πως κατά την άποψή της πρέπει να «αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει».

«Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε αυτό το θέμα. Γιατί αφορά στα δικαιώματα της γυναίκας. Δικό της είναι το θέμα είναι η αλήθεια. Αλλά αφορά και στα δικαιώματα του εμβρύου κι εγώ ως παιδίατρος διχάζομαι ως προς αυτό το θέμα», συμπλήρωσε.

Η κ. Καρυστιανού επανέλαβε ότι «μια γυναίκα βεβαίως μπορεί να αποφασίσει για το σώμα της». «Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει κι ένα άλλο πολύ ηθικό θέμα. Γι’ αυτό στη δημόσια διαβούλευση οι περισσότεροι θα έχουν μια καλύτερη άποψη ή θα είναι πιο δημοκρατικό. Διότι μιλάμε για μια ζωή που μόλις γεννάται», τόνισε.

Κληθείσα να δώσει διευκρινίσεις για τη θέση της είπε: «Η επιστήμη μου με έχει βάλει σε μια θέση να βλέπω τα πράγματα φροντίζοντας και τη ζωή που έχει δημιουργηθεί κατανοώντας πλήρως και το δικαίωμα της γυναίκας να αποφασίσει εάν θέλει την τεκνοποίηση ή όχι».

Ακόμη, υποστήριξε πως «από τη στιγμή που ξεκινά να χτυπάει στους τρεις μήνες η καρδιά ενός παιδιού θεωρείται μια ζωή που έχει δημιουργηθεί». «Το γνωρίζω (ότι είναι νόμιμες οι αμβλώσεις). Για το ηθικό θέμα λέω», είπε επίσης.

Συμπερασματικά, για τις αμβλώσεις η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε πως «θέματα τα οποία μπορεί να αφορούν το πώς λειτουργεί η κοινωνία μας μπορούν να λύνονται με δημόσια διαβούλευση», ξεκαθαρίζοντας πως δεν αναφέρεται ειδικά στο ζήτημα των αμβλώσεων.

Μαρινάκης: Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω – Κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος να ορίζει το σώμα του

Για τις δηλώσεις της κ. Καρυστιανού τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Όπως ανέφερε: «Το πιο φοβερό είναι πως αυτό ακούγεται από έναν γιατρό. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω ή τουλάχιστον όσο είμαστε εμείς στα πράγματα, σε συζητήσεις οι οποίες είναι λυμένες. Και κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος να ορίζει το σώμα του. Τελεία και παύλα».

ΣΥΡΙΖΑ: Βαθιά πολιτική και επικίνδυνη η δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε και ο Τομέας Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ:

«Η πρόσφατη δήλωση της Μαρία Καρυστιανού ότι οι αμβλώσεις πρέπει να τεθούν σε «δημόσια διαβούλευση» δεν είναι απλώς ατυχής: είναι βαθιά πολιτική και επικίνδυνη. Πρόκειται για μια σκοταδιστική αντίληψη που ιστορικά συνδέεται με θεοκρατικά καθεστώτα, τον βαθύ αμερικανικό Νότο και την τραμπική ιδεολογία.

Στην Ελλάδα (η άμβλωση είναι νόμιμη από το 1986) και στην Ευρώπη, η συντριπτική πλειονότητα των κρατών αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό ως θεμελιώδες. Ελάχιστες – κι αποκαλυπτικές ως προς την ακραία συντηρητική ιδεολογία τους – οι εξαιρέσεις.

Το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση δεν χαρίστηκε. Κατακτήθηκε μέσα από δεκαετίες αγώνων φεμινιστριών απέναντι στην πατριαρχία, την εμφυλη βία και την θρησκοληψία.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν παζαρεύονται και δεν ζυγίζονται με δημοψηφισματα και «διαβουλεύσεις».

Η κ. Καρυστιανού δηλώνει πως ιδεολογικά δεν βρίσκεται «ούτε δεξιά ούτε αριστερά». Ωστόσο η αμφισβήτηση της στο δικαίωμα της άμβλωσης την τοποθετεί αυτόματα στο κόμμα Νίκη που ήδη εκπροσωπείται από τη Βουλή.

Για τον Τομέα Δικαιωμάτων και Ισότητας

Έλενα Άκριτα

Βουλευτής Επικρατείας ΣΥΡΙΖΑ».



- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.