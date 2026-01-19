Σδούκου-κατά-Καρυστιανού-για-τις-αμβλώσεις:-Τα-δικαιώματα-της-γυναίκας-δεν-μπαίνουν-σε-διαπραγμάτευση-ή-διαβούλευση

Στις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις απάντησε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο OPEN και στο ERTnews Radio, ενώ τοποθετήθηκε και για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες και τη συνολική εικόνα της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Σχετικά με τις δηλώσεις της κ. Καρυστιανού για το ζήτημα των αμβλώσεων, η κ. Σδούκου δήλωσε: «Ως γυναίκα και ως πολιτικός, αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ και δεν το περίμενα να το ακούσω από μία γυναίκα», ενώ πρόσθεσε ότι «η αμφισβήτηση του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση είναι ανεπίτρεπτη».

Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για ένα δικαίωμα «απολύτως κατοχυρωμένο, λυμένο εδώ και δεκαετίες» και ξεκαθάρισε ότι «δεν είναι ούτε υπό διαβούλευση ούτε υπό διαπραγμάτευση».

Επίσης, υπενθύμισε ότι το ζήτημα έχει κλείσει θεσμικά από το 1986 και τόνισε πως «η επαναφορά του στον δημόσιο διάλογο δεν συνιστά πρόοδο, αλλά οπισθοδρόμηση», προσβάλλοντας τόσο τις γυναίκες όσο και τη θεσμική ωριμότητα της ελληνικής κοινωνίας.

Συνάντηση πρωθυπουργού με τους αγρότες, ένα νέο ξεκίνημα για όλους

Για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι από τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη «φάνηκε ξεκάθαρα πως εξαντλήθηκε πραγματικά κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο».

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι αυτό «δεν σημαίνει πως η συζήτηση δεν έχει νόημα», καθώς «τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα παραμένουν σοβαρά και απαιτούν συνέχεια και βάθος χρόνου».

Χαρακτήρισε τη συνάντηση ως «ένα νέο ξεκίνημα για όλους», που σημαίνει «να αφήσουμε πίσω τα μπλόκα και να προχωρήσουμε στην υλοποίηση όσων ήδη δρομολογήθηκαν», όπως το φθηνότερο ρεύμα και το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, αλλά και στη συζήτηση για τα επόμενα βήματα.

Πρωτογενής τομέας: Ένα εθνικό ζήτημα που ξεπερνά τα κόμματα

Υπογράμμισε ότι ο πρωτογενής τομέας «δεν είναι κομματικό ζήτημα, είναι εθνικό θέμα». Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε τη σημασία της διακομματικής επιτροπής, τονίζοντας ότι «εκεί πρέπει να στηθεί ένας γόνιμος και ουσιαστικός διάλογος, τόσο για τα άμεσα όσο και για τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ζητήματα».

Όπως σημείωσε, «δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν ακόμη ανάγκες ή περιθώρια βελτιώσεων», αλλά αυτά πρέπει να συζητούνται «με θεσμικό τρόπο, σοβαρότητα και αίσθηση ευθύνης».

Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού: Άλλο να βλέπεις τη χώρα ως πεδίο διαμαρτυρίας και άλλο ως πεδίο δημιουργίας

Αναφερόμενη στη δημιουργία νέου κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού, η κ. Σδούκου επισήμανε ότι «είναι αυτονόητο δικαίωμα κάθε πολίτη να ιδρύει κόμμα και να απευθύνεται σε όποια πολιτική δεξαμενή επιθυμεί».

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι από τη στιγμή που κάποιος επιλέγει να ηγηθεί πολιτικού φορέα, «η συζήτηση περνά σε άλλο επίπεδο. Κρίνεται για τις πολιτικές του θέσεις και τις απαντήσεις που δίνει στα πραγματικά προβλήματα».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η κοινωνία θέλει να ακούσει τι πρεσβεύεις για την Ευρώπη, για τις διεθνείς εξελίξεις, για τους μισθούς, τις συντάξεις, την οικονομία και την απονομή της Δικαιοσύνης».