Σε επίπεδα ρεκόρ η περιουσία των δισεκατομμυριούχων – Oxfam: Απειλή για τη δημοκρατία

Οι 12 πλουσιότεροι δισεκατομμυριούχοι «κατέχουν περισσότερα πλούτη από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας» μαζί, ή αλλιώς 4 δισ. ανθρώπους.

Ο πλούτος των δισεκατομμυριούχων εκτινάχθηκε στο ιστορικό υψηλό των 18,3 τρισ. δολαρίων το 2025, με τους κροίσους του πλανήτη να αναζητούν θέσεις εξουσίας «για να διασφαλίσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα», σύμφωνα με έκθεση της Oxfam. Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων ξεπέρασε τους 3.000 πέρυσι ενώ συνολικά η περιουσία τους εκτοξεύθηκε 16%, ή 2,5 τρισ. δολάρια, ανέφερε η έκθεση.

Επιπλέον, ο πλούτος των δισεκατομμυριούχων έχει αυξηθεί κατά 81% από το 2020, ανέφερε η ΜΚΟ, περιγράφοντας το παρελθόν ως «μια καλή δεκαετία για τους ζάμπλουτους της Γης» Και ενώ οι πλούσιοι έχουν γίνει πλουσιότεροι, η μείωση της φτώχειας έχει επιβραδυνθεί, στα επίπεδα του 2019 με την ελίτ να χρησιμοποιεί συχνά τη δύναμή της για να αυξήσει την επιρροή της με την απόκτηση διαφόρων ΜΜΕ και την ανάμιξη με την πολιτική.

Χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις που αποδεικνύουν την επιχειρηματική σύμφυση πολιτικής – ΜΜΕ ήταν την εμπλοκή του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ στην κυβέρνηση των ΗΠΑ στις αρχές του 2025, η κατοχή της εφημερίδας The Washington Post από τον Τζεφ Μπέζος και η εξαγορά της γαλλικής ειδησεογραφικής ιστοσελίδας CNews από τον δισεκατομμυριούχο Βίνσεντ Μπολόρ.

«Η υπερβολική επιρροή που έχουν οι υπερ-πλούσιοι στους πολιτικούς, τις οικονομίες και τα ΜΜΕ, έχει εμβαθύνει την ανισότητα και μας έχει οδηγήσει πολύ μακριά από την πορεία αντιμετώπισης της φτώχειας», τόνισε ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Oxfam, Αμιτάμπ Μπεχάρ, στην έκθεση με τίτλο «Αντίσταση στην Κυριαρχία των Πλουσίων: Προστασία της Ελευθερίας από την Εξουσία των Δισεκατομμυριούχων».

Η ΜΚΟ δημοσίευσε reports για την ανισότητα που συμπέσανε με την ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, κάθε χρόνο από το 2014. Πέρυσι, η Oxfam προέβλεψε ότι θα προκύψουν τουλάχιστον πέντε τρισεκατομμυριούχοι μέσα σε μια δεκαετία και ζήτησε δράσεις υπέρ της υψηλότερης φορολόγησης των πλουσίων.

Φέτος, το «Νταβός», το οποίο ξεκινά τη Δευτέρα, θα φιλοξενήσει περίπου 65 αρχηγούς κρατών και 850 διευθύνοντες συμβούλους, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απευθύνει το δικό του μήνυμα την Τετάρτη. «Το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των πλουσίων και των υπολοίπων… δημιουργεί ένα πολιτικό έλλειμμα που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και μη βιώσιμο», επεσήμανε ο Μπεχάρ.

«Οι κυβερνήσεις κάνουν λάθος επιλογές για να κολακεύσουν την ελίτ και να υπερασπιστούν τον πλούτο, ενώ παράλληλα καταστέλλουν τα δικαιώματα των ανθρώπων και την οργή για το πώς τόσες πολλές ζωές τους γίνονται αβίωτες», πρόσθεσε. Το 2025, το «μεγάλο όμορφο νομοσχέδιο» του Τραμπ εισήγαγε αρκετές φορολογικές ελαφρύνσεις για τους πλούσιους, με όσους κερδίζουν πάνω από 1 εκατ. δολάρια να βλέπουν αύξηση εισοδήματος περίπου 3%.

Εν τω μεταξύ, οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν μπορούν πλέον να αντέξουν οικονομικά ούτε την «ελάχιστη ποιότητα ζωής», σύμφωνα με έκθεση του 2023 του Ινστιτούτου Ludwig για την Κοινή Οικονομική Ευημερία. Περίπου το 10% των Αμερικανών ζούσε σε συνθήκες φτώχειας το 2024, όπως αποκάλυψαν τα στοιχεία της απογραφής των ΗΠΑ που δημοσιεύθηκαν τον Σεπτέμβριο.

Η Oxfam κάλεσε τις κυβερνήσεις να καταρτίσουν εθνικά σχέδια μείωσης της ανισότητας, να φορολογήσουν τους υπερπλούσιους για να μειώσουν την εξουσία τους, δίνοντας προτεραιότητα σε ισχυρότερα «τείχη προστασίας» μεταξύ πολιτικής και πλούτου με ισχυρότερη προστασία στην ελευθερία της έκφρασης. «Το να είσαι οικονομικά φτωχός δημιουργεί πείνα. Το να είσαι πολιτικά φτωχός δημιουργεί θυμό», επεσήμανε ο Μπεχάρ.

Οι 12 πλουσιότεροι δισεκατομμυριούχοι «κατέχουν περισσότερα πλούτη από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας» μαζί, ή αλλιώς 4 δισ. ανθρώπους, τονίζει η Oxfam ενώ το 2025 η αξία των περιουσιών τους κατέγραψε αύξηση 16,2%, τρεις φορές ταχύτερη από ό,τι τα πέντε προηγούμενα χρόνια. Οι οικονομικές και πολιτικές ανισότητες μπορεί να επιταχύνουν τη διάβρωση των δικαιωμάτων και της ασφάλειας των ανθρώπων με τρομακτική ταχύτητα, τόνισε ο κ. Μπεχάρ, αναφερόμενος σε φαύλο κύκλο.