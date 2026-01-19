Σουφλί:-Δεν-κλείνει-και-δεν-αποσύρεται-από-την-περιοχή-το-υποκατάστημα-της-Εθνικής-Τράπεζας

Την επίσημη και ξεκάθαρη διευκρίνιση για το μέλλον του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στο Σουφλί, πέτυχε με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση, ο Βουλευτής Έβρου της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσιος Δημοσχάκης, καθησυχάζοντας την τοπική κοινωνία που εξέφραζε έντονη ανησυχία για ενδεχόμενη αποχώρηση της Τράπεζας από την περιοχή.

Μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ο Βουλευτής πέτυχε την επίσημη και τεκμηριωμένη απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, το οποίο ξεκαθαρίζει ότι το υποκατάστημα της ΕΤΕ στο Σουφλί δεν κλείνει και δεν αποσύρεται από την περιοχή, αλλά μετασχηματίζεται, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της τραπεζικής λειτουργίας, σε «Σημείο Εξυπηρέτησης Συναλλαγών μέσω Εναλλακτικών Δικτύων».

Σύμφωνα με την απάντηση της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα & Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η νέα μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί καθημερινά, με φυσική παρουσία και ωράριο εξυπηρέτησης 08:00–14:00, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των κατοίκων και τη συνέχιση των συναλλαγών. Παράλληλα, τονίζεται ρητά ότι η Εθνική Τράπεζα παραμένει ενεργά παρούσα στην τοπική κοινωνία, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την προσβασιμότητα των υπηρεσιών της.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ουσιαστικό αποτέλεσμα της κοινοβουλευτικής παρέμβασης του κ. Δημοσχάκη, καθώς αφενός αποσαφηνίζει το θεσμικό πλαίσιο, αφετέρου καθησυχάζει τους πολίτες του ιστορικού Σουφλίου, αποτρέποντας την υποβάθμιση μιας κρίσιμης δημόσιας υπηρεσίας σε μια ακριτική περιοχή με ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωση του Βουλευτή Έβρου στη διαρκή υπεράσπιση των συμφερόντων των τοπικών κοινωνιών και στη διατήρηση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης.