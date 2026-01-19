Στροφή ΠΑΣΟΚ με προσκλητήριο στις προοδευτικές δυνάμεις – Νέα καρφιά Δούκα-Γερουλάνου προς την ηγεσία

Της Δέσπονας Βλεπάκη

Στο δρόμο προς το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, εν μέσω αναταράξεων στην Κεντροαριστερά και εν αναμονή των κυοφορουμενων κομμάτων απο τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καρυστιανού, ο αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε προσκλητήριο στις προοδευτικές δυνάμεις να δώσουν όλοι μαζί τον αγώνα για την ανατροπή της ΝΔ. Η αλλαγή πλεύσης του κόμματος που από κάλεσμα στους προοδευτικούς πολίτες τώρα απευθυνεται και στις δημοκρατικές δυνάμεις δεν είναι αλλαγή στην γραμμή της αυτόνομης εκλογικής πορείας, αλλά έναρξη διαλόγου για την επόμενη μέρα της χώρας όπου μπορεί να υπάρξει διάλογος με τις υπόλοιπες δημοκρατικές δυνάμεις διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές.

«Καλώ όλες τις προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις που έχουν κοινές αγωνίες με εμάς, που θέλουν την ήττα της Νέας Δημοκρατίας, της διαφθοράς, της αλαζονείας του Κυριάκου Μητσοτάκη να έρθουν κοντά μας και να δώσουμε μαζί τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο εγγυητής της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης, ο ιστορικός πυλώνας. Το ΠΑΣΟΚ θα φέρει τη νίκη με πρωταγωνιστή τον λαό που θέλει κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια», τόνισε το πρωί του Σαββάτου ο Νίκος Ανδρουλάκης απο την Πεύκη.

Αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση σχολιάζουν απο την πράσινη παράταξη, που πάντως σημειώνουν οτι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει το πρόγραμμά του και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις μπορούν να τοποθετηθούν, ενώ τονίζουν οτι η επόμενη μέρα δεν μπορεί να είναι μια απο τα ίδια με πολιτικές που κρίθηκαν και ξεκαθαρίζουν οτι μέρος της λύσης δεν μπορεί να είναι αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα.

Η εσωκομματική αντιπολίτευση ακονίζει τα μαχαίρια στο δρόμο προς το Συνέδριο

Κομβικό για την πορεία του ΠΑΣΟΚ είναι για όλες τις φυλές του κόμματος το Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί τέλη Μαρτίου και στα πράσινα πηγαδάκια συζητούνται τα νέα καρφιά προς την ηγεσία από τον Χάρη Δούκα αλλά και τον Παύλο Γερουλάνο.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος επανέφερε στον δημόσιο διαλογο την βελόνα του ΠΑΣΟΚ που πρέπει να κουνηθεί, προειδοποιώντας οτι σε διαφορετική περίπτωση το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κινδυνευει να γίνει θεατής των εξελίξεων, επιμένοντας οτι στόχος είναι να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ ο κόσμος που σημερα απέχει.

«Νομίζω ότι η πορεία προς το συνέδριο είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία που έχουμε να την κουνήσουμε τη βελόνα. Δεν κουνήθηκε όσο θα θέλαμε και αυτό σαφέστατα πρέπει να μας προβληματίσει. Αν συνεχίσουμε έτσι θα γίνουμε θεατές των πολιτικών εξελίξεων», σημείωσε ο Παύλος Γερουλάνος στο Face 2 Face.

Μάλιστα τόνισε οτι το συνέδριο είναι η τελευταία ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ.

«Πάντα επιμένω ότι ο στόχος μας πρέπει να είναι να φέρουμε πίσω στο ΠΑΣΟΚ όλον εκείνο τον κόσμο, που σήμερα απέχει. Αυτή είναι δουλειά, που έχουμε μέχρι τις εκλογές και γι’ αυτό λέω ότι το συνέδριό μας πρέπει να είναι ένα συνέδριο συναγερμού. Να βγούμε έξω και να μιλήσουμε στον κόσμο. Όχι να λύσουμε διαφορές μεταξύ μας, αλλά να πάμε έξω στην κοινωνία. Αν εμπνεύσουμε θα έρθει κόσμος στην κάλπη. Αν έρθει ο κόσμος στην κάλπη, θα είμαστε πρώτο κόμμα. Αυτή είναι δουλειά μας. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο και πάρα πολλή δουλειά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Η συγκυρία δεν είναι καλή. Το Συνέδριο είναι τελευταία ευκαιρία” τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Την ίδια ώρα, ο Χάρης Δούκας επιμένει να τεθεί σε ψηφοφορία στο Συνέδριο του κόμματος η πρόταση του που αποκλείει μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ διαμηνύοντας οτι δεν κάνει πίσω.

«Δεν κάνω πίσω σε αυτό, δεν κάνω πίσω. Το θεωρώ αδιανόητο να γίνει συνέδριο στο ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη συγκυρία που ζητάμε πολιτική αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση και να μην υπάρξει τέτοια απόφαση…», τόνισε ο δημαρχος Αθηναιων στην ΕΡΤNEWS.

Ο Χάρης Δούκας εκτιμά οτι το ψήφισμα και η συνεδριακή απόφαση θα δώσει ένα ξεκάθαρο στίγμα και θα χτίσει την εναλλακτική προοδευτική για τον τόπο, παρά το γεγονος οτι απο την Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθαρίζουν οτι δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με την ΝΔ, ούτε λόγος να μπει σε ψηφοφορία μια ήδη ειλημμένη απόφαση.

«Να υπάρχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα από όλα τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ που θα είναι στο συνέδριο, μια απόφαση καθαρή: καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι αυτό θα δώσει και ένα ξεκάθαρο στίγμα και το αφήγημά μας θα γίνει πολύ ισχυρό και δυνατό. Και αυτό θα χτίσει την εναλλακτική για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου.», σημείωσε ο Χάρης Δούκας.

Μετά και τις δηλώσεις των δύο κορυφαίων στελεχών και διεκδικητών της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές, η Συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος που είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι ο Πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, ο Χάρης Δούκας αλλά και ο Παύλος Γερουλάνος για να μιλήσουν για την ταμπακιέρα, δηλαδή για το Συνέδριο.

