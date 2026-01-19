ΣΥΡΙΖΑ-για-δηλώσεις-Καρυστιανού:-mόνο-η-ακροδεξιά-αμφισβητεί-την-αυτοδιάθεση-της-γυναίκας

Ο Κώστας Ζαχαριάδης τόνισε πως τα βασικά ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα δεν αμφισβητούνται και δεν αποτελούν αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης
«Τα θεμελιώδη ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα ούτε επερωτώνται ούτε τίθενται σε δημόσια διαβούλευση», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης στο περιθώριο των τοποθετήσεων Μαρίας Καρυστιανού για το ζήτημα των αμβλώσεων.
Ο κος Ζαχαριάδης τόνισε πως η αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος είναι κατάκτηση αγώνων και διεκδικήσεων δεκαετιών και πρόσθεσε πως στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί αυτή την κατάκτηση.
«Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προστασία τους και η διεύρυνσή τους, είναι το πιο βασικό θεμέλιο για έναν πιο δίκαιο κόσμο», κατέληξε.
