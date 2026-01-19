ΣΥΡΙΖΑ-για-δηλώσεις-Καρυστιανού:-mόνο-η-ακροδεξιά-αμφισβητεί-την-αυτοδιάθεση-της-γυναίκας

«Τα θεμελιώδη ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα ούτε επερωτώνται ούτε τίθενται σε δημόσια διαβούλευση», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης στο περιθώριο των τοποθετήσεων Μαρίας Καρυστιανού για το ζήτημα των αμβλώσεων.

Ο κος Ζαχαριάδης τόνισε πως η αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος είναι κατάκτηση αγώνων και διεκδικήσεων δεκαετιών και πρόσθεσε πως στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί αυτή την κατάκτηση.

«Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προστασία τους και η διεύρυνσή τους, είναι το πιο βασικό θεμέλιο για έναν πιο δίκαιο κόσμο», κατέληξε.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.