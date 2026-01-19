Το αλουμίνιο ανεβάζει επίπεδο και αποτιμήσεις σε τρείς βιομηχανικούς όμιλους

Η διεθνής αγορά αλουμινίου κινείται σε τιμές που ανεβάζουν αισθητά τον πήχη σε όλη την παραγωγική αλυσίδα. Το πρωτογενές μέταλλο διατηρείται πάνω από τα 3.100 δολάρια ανά τόνο, με πρόσφατη κορυφή στα 3.129 δολάρια και τις συναλλαγές να δείχνουν ότι αυτά τα επίπεδα δεν αποθαρρύνουν τους αγοραστές. Αντιθέτως, τους ανοίγουν τον δρόμο για υψηλότερες τιμές, προς το επίπεδο των 3.400 δολαρίων. Το τριεβδομαδιαίο διάγραμμα τιμών αποκαλύπτει ότι το αλουμίνιο έχει περάσει σε νέα ζώνη αποτίμησης, με τη δυναμική του να στηρίζεται ταυτόχρονα στο ενεργειακό κόστος, στα μεγάλα έργα υποδομών, στην ανάπτυξη που επιβάλλει η τεχνητή νοημοσύνη, στη βιομηχανία μεταφορών και αεροναυπηγικής, ενώ πλέον καθοριστικό ρόλο παίζει και η πράσινη ανακύκλωση μέσω των δευτερογενών κραμάτων.

Η ανάγνωση της αγοράς γίνεται πιο ουσιαστική όταν η άνοδος του πρωτογενούς αλουμινίου συμβαδίζει με την ενίσχυση του συμβολαίου Cast Aluminium Alloy (ADC12) στη Σανγκάη, δηλαδή του βασικού χρηματιστηριακού προϊόντος που αποτυπώνει την τιμή των δευτερογενών κραμάτων χύτευσης από ανακυκλωμένο αλουμίνιο. Το συγκεκριμένο συμβόλαιο λειτουργεί ως δείκτης για το κόστος και τη διαθεσιμότητα του scrap στη βιομηχανία, επομένως η ανοδική του πορεία δείχνει ότι η υπάρχουσα τάση δεν περιορίζεται στο καθαρό μέταλλο, αλλά διαχέεται σε όλη την αλυσίδα. Το συμβόλαιο κινείται σταθερά πάνω από τα 23.000 RMB/τόνο (2.950 με 3.000 ευρώ ανά τόνο με ισοτιμία 7,8 RMB/ευρώ). Δηλαδή μιλάμε για τιμή πολύ κοντά στο πρωτογενές αλουμίνιο, κάτι που ιστορικά δεν είναι σύνηθες. Κανονικά, τέτοια κράματα διαπραγματεύονται με αισθητό “κούρεμα” έναντι του πρωτογενούς. Πρόκειται για μια σοβαρή ένδειξη ότι ολόκληρη η καμπύλη αξίας –από το πρωτόχυτο έως το scrap/recycling– ανεβαίνει επίπεδο.

Το πρωτογενές αλουμίνιο ανεβαίνει λόγω κόστους και προσφοράς: ενέργεια, περιορισμοί παραγωγής, γεωπολιτική και επενδυτική ζήτηση. Το δευτερογενές ανεβαίνει επειδή το scrap δεν “περισσεύει” και κοστολογείται επιθετικά. Η απόσταση τιμής ανάμεσα στο πρωτογενές αλουμίνιο τύπου A00 και στο κράμα χύτευσης ADC12 έχει περιοριστεί αισθητά. Αυτό σημαίνει ότι το ανακυκλωμένο υλικό, το οποίο παραδοσιακά λειτουργούσε ως φθηνότερη πρώτη ύλη, κοστολογείται πλέον πολύ κοντά στο καθαρό μέταλλο. Όταν τα κράματα από ανακυκλωμένο αλουμίνιο παύουν να προσφέρουν ουσιαστικό πλεονέκτημα κόστους έναντι του πρωτογενούς, η λειτουργία της αγοράς αλλάζει.

Η ανακύκλωση δεν λειτουργεί πλέον ως μηχανισμός εκτόνωσης των τιμών, αλλά ως παράγοντας που συμμετέχει ισότιμα στη διαμόρφωσή τους. Σε τέτοιες συνθήκες, η αγορά περνά σε νέα ισορροπία: το ανακυκλωμένο αλουμίνιο παύει να “τραβά” τις τιμές προς τα κάτω και αρχίζει να τις στηρίζει από κάτω. Η αλλαγή αυτή ευνοεί ομίλους με έλεγχο παραγωγής, ενέργειας και πρώτης ύλης. Αυτό ακριβώς είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο τρεις ελληνικοί όμιλοι, Metlen, ElvalHalcor, Alumil, αποκτούν επενδυτική υπεραξία – καθένας από διαφορετική αφετηρία, αλλά όλοι προς την ίδια ανοδική κατεύθυνση κερδοφορίας.

Για τη Metlen Energy & Metals (MTLN) η άνοδος του πρωτογενούς αλουμινίου ενισχύει άμεσα την κερδοφορία στον κλάδο του αλουμινίου. Η παραγωγή πρωτόχυτου μετάλλου, σε συνδυασμό με ελεγχόμενο ενεργειακό κόστος, προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα όταν οι διεθνείς τιμές κινούνται πάνω από τα 3.000 δολάρια. Σε αυτά τα επίπεδα, η μεταβολή της τιμής περνά με υψηλή αναλογία στα λειτουργικά αποτελέσματα. Η καθετοποίηση επιτρέπει σταθερότητα στις ροές και περιορίζει την έκθεση σε διακυμάνσεις της αγοράς, που αυτή την περίοδο λειτουργεί με ένταση και περιορισμένη άνεση.

Επιπλέον, η διεθνής αναφορά τιμών ευνοεί παραγωγούς με γεωγραφική θέση και ποιότητα μετάλλου που απευθύνονται σε απαιτητικούς βιομηχανικούς πελάτες. Σε περιβάλλον όπου το κόστος ανεβαίνει σε όλη την αλυσίδα, η Metlen διατηρεί καθαρό πλεονέκτημα, προσδίδοντας ακόμα έναν λόγο στην τιμή της μετοχής να περάσει διαγραμματικά πάνω από τα 46 ευρώ και να κινηθεί προς τα 50,75 με 53,20 ευρώ.

Η ElvalHalcor (ΕΛΧΑ) ωφελείται από τη σύσφιξη της αγοράς κραμάτων και ανακυκλωμένου αλουμινίου. Η άνοδος του ADC12 ανεβάζει την αξία του recycled input και περιορίζει την απόσταση από το πρωτογενές, κάτι που αλλάζει τις ισορροπίες κόστους υπέρ των μεγάλων παικτών. Η δυνατότητα διαχείρισης διαφορετικών ποιοτήτων scrap και κραμάτων αποκτά αυξημένη σημασία όταν οι πρώτες ύλες δεν περισσεύουν. Η κλίμακα παραγωγής και η τεχνογνωσία κατεργασίας επιτρέπουν στον όμιλο να απορροφά αυξήσεις κόστους με μεγαλύτερη άνεση από τους ανταγωνιστές. Παράλληλα, η ζήτηση για προϊόντα έλασης και βιομηχανικές εφαρμογές διατηρείται, προσφέροντας διέξοδο τιμολόγησης.

Σε μια αγορά όπου το κόστος ανεβαίνει πιο γρήγορα από τους όγκους, η ElvalHalcor βρίσκεται σε θέση να προστατεύσει περιθώρια και να ενισχύσει σημαντικά την αξία και το κέρδος της παραγωγής της. Εδώ, διαγραμματικά, η μετοχή δείχνει σημάδια κατάκτησης του επιπέδου των 4,10 με 3,84 ευρώ, ανοίγοντας τον μακροπρόθεσμο ανοδικό δρόμο για την περιοχή των 5,75 με 6,35 ευρώ.

Η Alumil (ΑΛΜΥ) επηρεάζεται από την άνοδο του αλουμινίου κυρίως μέσα από τη λειτουργία και την τιμολόγηση τελικών προϊόντων. Η αύξηση τιμών στο πρωτογενές και στο κράμα χύτευσης αλουμινίου μεταφράζεται σε υψηλότερη αξία πρώτης ύλης, αλλά και σε ευκολότερη αποδοχή αναπροσαρμογών από την αγορά. Η χρήση ανακυκλωμένων ποσοτήτων αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς το scrap κινείται κοντά σε ιστορικά υψηλά. Η αποτίμηση των υψηλών αποθεμάτων που διαθέτει η Alumil ενισχύεται, και η δυνατότητα μετακύλισης του κέρδους αυτού σε συστήματα υψηλής προστιθέμενης αξίας λειτουργεί υπέρ του ομίλου.

Σε περιβάλλον περιορισμένων ποσοτήτων και αυξημένου κόστους, οι εταιρείες με οργανωμένη παραγωγή και ευρύ δίκτυο πελατών αποκτούν ισχυρό πλεονέκτημα. Η Alumil ανήκει σε αυτή την κατηγορία, με τη θέση της να ενισχύεται διεθνώς όσο η αγορά αλουμινίου παραμένει σε υψηλές ζώνες. Στοιχείο το οποίο είναι ικανό να φέρει την τιμή της μετοχής, σύμφωνα με το διεβδομαδιαίο chart, στο επόμενο επίπεδο τιμών που ορίζεται ανάμεσα στα 6,50 με 7,42 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

January 19, 2026