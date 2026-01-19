Το Eurogroup ψηφίζει τον διάδοχο του Ντε Γκίντος ως αντιπροέδρου της ΕΚΤ- Οι 6 υποψήφιοι

Υπό την προεδρία για πρώτη φορά του Κυριάκου Πιερρακάκη, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα προσπαθήσουν σήμερα στο Eurogroup να καταλήξουν σε συμφωνία για τον διορισμό του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς τον Μάιο εκπνέει η θητεία του Λουίς ντε Γκίντος.

Έξι υποψήφιοι διεκδικούν τη θέση: ο Μάριο Σεντένο, πρώην διοικητής της Τράπεζας της Πορτογαλίας, ο διοικητής της Τράπεζας της Λετονίας, Μάρτινς Κάζακς, ο ομόλογός του στην Τράπεζα της Εσθονίας, Μάντις Μίλερ, ο διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Κροατίας, Μπόρις Βούισιτς, ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Λιθουανίας, Ριμάντας Σάτζιους, και ο διοικητής της Τράπεζας της Φινλανδίας, Όλι Ρεν, πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων.

«Στόχος είναι να επιτευχθεί κοινή θέση σε αυτή τη συνεδρίαση, αν και η έλλειψη επείγοντος, καθώς ο Ντε Γκίντος παραμένει αντιπρόεδρος της ΕΚΤ ως τις 31 Μαΐου, θα μπορούσε να επιτρέψει την παράταση της διαδικασίας μέχρι τον Φεβρουάριο, εάν δεν υπάρξει σήμερα επαρκής πλειοψηφία», αναφέρουν στη Ναυτεμορική πηγές του Eurogroup.

«Γεράκια» και «περιστέρια»

Για την εκλογή του διαδόχου του Ντε Γκίντος απαιτείται ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία τουλάχιστον 16 κρατών της ευρωζώνης, που να αντιπροσωπεύουν το 65% του πληθυσμού.

Το «γερακίσιο» προφίλ του Βούισιτς έχει μειώσει τις πιθανότητές του, σύμφωνα με έναν ευρωβουλευτή, και αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί και στο Eurogroup. Αντίθετα, ορισμένες φωνές υποδηλώνουν ότι ο Ολι Ρεν είναι μια πιθανότητα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως διοικητής της φινλανδικής εποπτικής αρχής, έχει μετριάσει τις θέσεις του και δεν θεωρείται πλέον «γεράκι,» αλλά μάλλον αυτό που στην ορολογία της νομισματικής πολιτικής ονομάζεται «περιστέρι».

Η διαδικασία προβλέπει πάντως ότι εφόσον συμφωνήσουν σε ένα όνομα οι χώρες της ζώνης του ευρώ, εναπόκειται στο Συμβούλιο Οικονομικών Υποθέσεων (Ecofin) των 27, να εγκρίνει την πρόταση και να τη στείλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον επίσημο διορισμό, μετά από διαβούλευση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η συζήτηση και η ψηφοφορία για την αντικατάσταση του νυν αντιπροέδρου της ΕΚΤ είναι το τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη στο Eurogroup. Σύμφωνα με πηγές της Ναυτεμπορικής, η συζήτηση στα πρώτα θέματα θα είναι σχετικά σύντομη στο ουσιαστικό της μέρος για να δοθεί χρόνος για τη διαδικασία επιλογής, η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές ώρες.

Υποψήφιοι από μικρές χώρες

Αυτό που έχουν κοινό όλοι οι υποψήφιοι που διεκδικούν τη θέση του ντε Γκίντος είναι ότι προέρχονται από μικρές χώρες. «Αυτό ανοίγει το δρόμο για μια πιθανή αναμέτρηση μεταξύ των μεγαλύτερων κρατών-μελών για την προεδρία της ΕΚΤ, η οποία θα καταστεί διαθέσιμη τον Νοέμβριο του 2027, μετά την εκπνοή της θητείας της Κριστίν Λαγκάρντ», τονίζουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν: «Είναι ασυνήθιστο να υπάρχουν έξι υποψήφιοι, αλλά περίεργο είναι ότι οι τρεις δημοκρατίες της Βαλτικής δεν έχουν προτείνει κοινό υποψήφιο. Οι τρεις χώρες στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ πιστεύουν ότι «ήρθε η ώρα να βρεθούν στο υψηλότερο επίπεδο της ΕΚΤ, στην Εκτελεστική Επιτροπή», το διοικητικό όργανο που επιβλέπει τις καθημερινές λειτουργίες του θεσμού.

Αυτό το μήνυμα βρήκε απήχηση σε πολλές χώρες, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που έχει εκφράσει την προτίμησή του προς τον Πορτογάλο Μάριο Σεντένο, και τον Λετονό, Μάρτινς Κάζακς, ως κατάλληλοι υποψήφιοι για να διαδεχθούν τον Ντε Γκίντος. Μια θέση που, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δεσμευτική και δεν αποτελεί μέρος της επίσημης διαδικασίας.

Καλωσόρισμα της Βουλγαρίας

Πέρα από τη διαδικασία επιλογής αντιπροέδρου της ΕΚΤ, η συνάντηση θα χρησιμεύσει επίσης για να καλωσορίσει επίσημα τη Βουλγαρία ως νέο πλήρες μέλος της ευρωζώνης, μετά την πρόσφατη ένταξή της στις αρχές του έτους.

Οι υπουργοί θα συζητήσουν επίσης τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές προτεραιότητες για την ευρωζώνη, στο πλαίσιο των συστάσεων που παρουσίασε η Επιτροπή στη φθινοπωρινή έκθεσή της, οι οποίες αφορούν ζητήματα όπως η δημοσιονομική πολιτική, η ανταγωνιστικότητα, η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, η ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων, το ψηφιακό ευρώ και ο διεθνής ρόλος του ενιαίου νομίσματος.

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει επίσης ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη σύνοδο της G7, στην οποία η γαλλική προεδρία θα σκιαγραφήσει τις προτεραιότητές της, έχοντας αναλάβει τα καθήκοντά της από τον Καναδά, με επίκεντρο τη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, την ενίσχυση της συνεργασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες και τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Η ανανέωση της ηγεσίας της ΕΚΤ

Με την ανάδειξη του διαδόχου του Λουίς Ντε Γκίντος, ξεκινά πάντως μια αργή διαδικασία για την ανανέωση της ηγεσίας της ΕΚΤ, καθώς στις 31 Οκτωβρίου του 2027 αποχωρεί η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ και στο τέλος του ίδιου χρόνου, Γερμανίδα Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου.

Οι παραδοσιακές ισορροπίες στην ΕΕ παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή της νέας ηγεσίας της ΕΚΤ. «Παράγοντες όπως η γεωγραφία, οι πολιτικές πεποιθήσεις, το φύλο και το μέγεθος της χώρας έχουν τη θέση τους», προσθέτουν παράγοντες της αγοράς. Δεν αποκλείουν μάλιστα, την Κριστίν Λαγκάρντ να αναδεικνύεται σε διάδοχο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ηγεσία της Κομισιόν, με «αντάλλαγμα» την επιλογή προσώπου από τη Γερμανία για την προεδρία της ΕΚΤ.