Υπό-τη-«σκιά-του-Τραμπ»,-ξεκίνησε-η-συνεδρίαση-του-eurogroup

Υπό την προεδρία, για πρώτη φορά, του Έλληνα υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, ξεκίνησε στις Βρυξέλλες η συνεδρίαση του Eurogroup.

Στις κατ` ιδίαν συζητήσεις τους πάντως πριν την έναρξη της συνεδρίασης, οι περισσότεροι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης αναφέρθηκαν στις δηλώσεις του Aμερικανού προέδρου Τραμπ για την επιβολή δασμών έως και 25% σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, με αφορμή την αντιπαράθεση για την Γροιλανδία. «Η συνεδρίαση γίνεται υπό τη σκιά του Τραμπ», δήλωσαν Ευρωπαίοι διπλωμάτες, που έχουν γνώση της συζήτησης στις Βρυξέλλες.

Κεντρικό θέμα της σημερινής συνεδρίασης είναι η εκλογή του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς η θητεία του Λουίς ντε Γκίντος εκπνέει στις 31 Μαΐου.

6 υποψήφιοι

Έξι υποψήφιοι διεκδικούν τη θέση: ο Μάριο Σεντένο, πρώην διοικητής της Τράπεζας της Πορτογαλίας, ο διοικητής της Τράπεζας της Λετονίας, Μάρτινς Κάζακς, ο ομόλογός του στην Τράπεζα της Εσθονίας, Μάντις Μίλερ, ο διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Κροατίας, Μπόρις Βούισιτς, ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Λιθουανίας, Ριμάντας Σάτζιους, και ο διοικητής της Τράπεζας της Φινλανδίας, Όλι Ρεν.

Πηγές του Eurogroup τόνισαν πάντως ότι είναι μάλλον απίθανο να αναδειχθεί σήμερα ο διάδοχος του ντε Γκίντος, καθώς απαιτείται ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία τουλάχιστον 16 κρατών της ευρωζώνης (72%), που να αντιπροσωπεύουν το 65% του πληθυσμού των 21 χωρών μελών. Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν μάλιστα ότι όταν εξελέγη τελικά ο ντε Γκίντος αντιπρόεδρος της ΕΚΤ τον Φεβρουάριο του 2018, διαδεχόμενος τον Βίκτορ Κονστάνσιο, χρειάστηκε να γίνουν πολύμηνες διαπραγματεύσεις, αν και οι υποψήφιοι ήταν τότε τρεις και όχι έξι, όπως σήμερα

Η συζήτηση και η ψηφοφορία για την εκλογή του νέου αντιπροέδρου της ΕΚΤ είναι το τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη στο Eurogroup. Σύμφωνα με πηγές της Ναυτεμπορικής, η συζήτηση στα πρώτα θέματα θα είναι σχετικά σύντομη στο ουσιαστικό της μέρος για να δοθεί χρόνος για τη διαδικασία επιλογής, η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές ώρες. Η εκτίμηση είναι πάντως ότι, εκτός απροόπτου, η συνεδρίαση του Eurogroup θα ολοκληρωθεί γύρω στις 20.30 (ώρα Ελλάδος).

