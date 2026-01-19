«Φακέλωμα»-για-κακοπληρωτές-ενοικιαστές-ακινήτων

Το νέο καθεστώς αναμένεται να τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή το προσεχές διάστημα, ώστε από τα μέσα του τρέχοντος έτους να ενεργοποιηθεί πλήρως και σε συνδυασμό με την υποχρεωτική από τον Απρίλιο καταβολή των μισθωμάτων μόνο μέσω τραπεζών να κάνει ακόμη πιο ξεκάθαρο το τοπίο των μισθώσεων.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ουσιαστικά με το νέο σύστημα το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να «φιλτράρονται» όλες οι μισθώσεις πριν από την υπογραφή των συμβολαίων, ώστε να περιοριστούν φαινόμενα κακοπληρωτών, αλλά και «τυφλών» μισθώσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο Μητρώο Φερεγγυότητας Ενοικιαστών θα αποτελεί τη βάση καταγραφής της μισθωτικής συμπεριφοράς με στοιχεία που προέρχονται από τα ψηφιακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα οποία θα διασταυρώνονται με αυτά από τα δηλούμενα μισθωτήρια.

Επιδίωξη του νέου εγχειρήματος είναι όπως δημιουργηθεί ένα συνοπτικό, αλλά ταυτόχρονα αξιόπιστο προφίλ φερεγγυότητας, το οποίο θα αποτελεί «οδηγό» πριν από κάθε νέα μίσθωση, αφού σε αυτό θα καταγράφονται καθυστερήσεις ή συστηματικές αθετήσεις πληρωμών, ληξιπρόθεσμες οφειλές από δηλωμένα μισθώματα, καθώς και περιπτώσεις όπου έχουν υπάρξει τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις για απλήρωτα ενοίκια.

Με την έγκρισή του

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι όπως διαμηνύουν οι ελεγκτικές αρχές το νέο σύστημα δεν θα είναι «ανεξέλεγκτο», δηλαδή δεν θα μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης να έχει πρόσβαση σε αναλυτικά οικονομικά δεδομένα υποψήφιων ενοικιαστών, παρά μόνο σε βασικές ενδείξεις συνέπειας.

Από την άλλη πλευρά, μόνο με την έγκριση του ενοικιαστή θα γίνεται ο όποιος τυχόν επιπλέον έλεγχος κρίνεται αναγκαίος, πάντα όμως στη βάση των όσων ισχύουν σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο δε αυτό ο υποψήφιος ενοικιαστής θα έχει τη δυνατότητα, εάν το επιθυμεί, να προσκομίζει πιστοποιητικό φερεγγυότητας που θα βεβαιώνει ότι δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να τεκμηριώνει την αξιοπιστία του και να περιορίζει τις επιφυλάξεις του εκμισθωτή πριν από την υπογραφή του συμβολαίου.

Επισημαίνεται ότι το συνολικό «πακέτο» θα τεθεί σε δοκιμασία το προσεχές διάστημα, προκειμένου μέσω των ελέγχων και διασταυρώσεων να ελεγχθεί η αντοχή των νέων συστημάτων και παράλληλα να ενεργοποιηθούν περαιτέρω δικλίδες ασφαλείας προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν «διαρροή» προσωπικών δεδομένων.

Για τον λόγο δε αυτό, στο πρώτο αυτό βήμα το νέο Μητρώο θα διασυνδεθεί με το myPROPERTY και τις δηλώσεις μίσθωσης, ώστε να καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο η συνέπεια στις πληρωμές των δηλωμένων ενοικίων και να ενημερώνεται αυτόματα σε περιπτώσεις λύσης μίσθωσης. Εφόσον δεν προκύψουν νομικά ή τεχνικά εμπόδια, η πλήρης εφαρμογή του συστήματος τοποθετείται από τα μέσα του 2026, με προοπτική επέκτασης και στις επαγγελματικές μισθώσεις.

Η θέση της ΠΟΜΙΔΑ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων αναφέρει επί του θέματος: οι τράπεζες «ξεσκονίζουν» έναν υποψήφιο δανειολήπτη, έτσι και ένας ιδιοκτήτης ακινήτου σημαντικής αξίας θα πρέπει να έχει μια βασική-στοιχειώδη εικόνα του ενοικιαστή στον οποίο θα εμπιστευτεί το σπίτι του. Δεν είναι τυχαίο ότι προς την κατεύθυνση αυτή συνεχώς κερδίζει έδαφος στην αγορά και η συζήτηση για την ασφάλιση ενοικίου, που θα λειτουργεί ως συμπληρωματικό στοιχείο διαχείρισης κινδύνου.

Στο τραπέζι των συζητήσεων που έχουν ξεκινήσει μεταξύ των φορέων και της κυβέρνησης έχει ήδη γίνει σαφές ότι όποιο σύστημα κι αν υιοθετηθεί δεν θα οδηγεί σε αυθαίρετους αποκλεισμούς ενοικιαστών, παρά μόνο βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων. [