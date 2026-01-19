ΧΑ:-Στις-2135-μονάδες-η-πλησιέστερη-αξιόλογη-στήριξη-για-το-ΓΔ

Υποχώρηση κατά 0,09% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2245,61 μονάδες για 5η συνεχόμενη εβδομάδα (στο +1,72% ο ΓΔ & στο +4,76% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +5,89% ο ΓΔ & στο +14,34% οι τράπεζες στο έτος).

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 340,2 εκ. ευρώ. Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και οδήγησαν το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2235 μονάδων περί τις 1μμ. Ωστόσο η αντίδραση των αγοραστών μετά το κλείσιμο των παραγώγων με οδηγό επιλεγμένα blue chips (Βιοχάλκο, Cenergy, ΕΛΧΑ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ και Eurobank) οδήγησαν ανοδική κίνηση με αυξημένη μεταβλητότητα με τελικό αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των απωλειών στις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,366% με τις ευρωπαϊκές αγορές να υποχωρούν.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,56%) κατέγραψε κέρδη με τη Eurobank (+2,06%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Βιοχάλκο (+3,37%), η Cenergy (+2,29%), η ΕΛΧΑ (+2,45%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,49%), το ΔΑΑ (+0,90%) και η Fais (+4,54%) από τους λοιπούς τίτλους. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΕΕΕ (-1,18%), η Optima (-1,53%), ο Aktor (-1,525), ο ΟΠΑΠ (-1,27%), ο ΟΤΕ (-1,18%), το Jumbo (-1,80%) και ο ΟΛΠ (-1,48%).

Απολογιστικά, 35 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 76 εκείνων που υποχώρησαν. Η Helleniq Energy και τα Πλαστικά Θράκης αποκόπτουν σήμερα προμερίσματα €0,20/μετχ και €0,069/μετχ αντιστοίχως.

Στις ΗΠΑ, οι εταιρείες 3Μ, Netflix, Johnson & Johnson, Procter& Gamble και Intel ανακοινώνουν αποτελέσματα 4ου τριμήνου, ενώ σήμερα η Wall Street είναι κλειστή.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η τεχνική ανάλυση επισημαίνει τις 2135 ως την πλησιέστερη αξιόλογη στήριξη για το Γ.Δ.