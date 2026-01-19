Alpha Trust: Νέο ρεκόρ στα υπό διαχείριση κεφάλαια – Άγγιξαν τα 2,3 δισ. ευρώ

Οι αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων, εξακολούθησαν να είναι θετικές σε όλες τις κατηγορίες, ενώ στις περισσότερες ξεπέρασαν και τους αντίστοιχους δείκτες αναφοράς τους.

Με συνέπεια πέτυχε τη συνέχιση των θετικών αποδόσεων και το 2025 η ALPHA TRUST, με τα υπό διαχείριση κεφάλαια να αγγίζουν το νέο επίπεδο ρεκόρ των 2,3 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η συντριπτική πλειονότητα των χαρτοφυλακίων ξεπέρασε τους δείκτες αναφοράς και τους στόχους που είχαν τεθεί.

Η ελληνική αγορά κατέγραψε ακόμα μια θετική περίοδο, και το ιστορικό ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund, κατάφερε με απόδοση +45,53% στο έτος, στην κατηγορία μεριδίων R, να επιτύχει σωρευτική απόδοση +129,87% στην τριετία.

Θετικά πορεύθηκαν και οι υπόλοιπες αγορές. Στο μεν διεθνές ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού-R η απόδοση του έτους ανήλθε σε +11,06% και στην τριετία στο +38,24%. Το συντηρητικότερο ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund-R έκλεισε το έτος με +8,20% και 26,02% στην τριετία ενώ και τα αμυντικά Αμοιβαία Κεφάλαια που επένδυαν σε ομολογίες και σταθερό εισόδημα, σε μια απαιτητική χρονιά για τα ομόλογα, υπεραπέδωσαν με το ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού-R να επιτυγχάνει απόδοση +1,26% στο έτος και συνολική απόδοση +17,70% στην τριετία. Για τις δε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις, το Α/Κ ALPHA TRUST Euro Money Market Fund έδωσε μια καθαρή απόδοση +1,59% στο έτος και +6,46% στην τριετία.

«Οι παραπάνω επιδόσεις επιβεβαιώνουν το κορυφαίο επίπεδο επαγγελματικής διαχείρισης που προσφέρει η ALPHA TRUST, καθώς και τη διαχρονική συνέπεια της εταιρείας στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους επενδυτές που της εμπιστεύονται την περιουσία τους» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.