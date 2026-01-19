eurogroup:-Ο-Κροάτης-Μπόρις-Βούτσιτς-νέος-αντιπρόεδρος-της-ΕΚΤ

Ο διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Κροατίας, Μπόρις Βούτσιτς θα είναι τελικά ο αντικαταστάτης του Ντε Γκίντος στην αντιπροεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με όσα αποφάσισαν οι Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ στο αποψινό Eurogroup, κόντρα στις προβλέψεις που ήθελαν φαβορί τους Σεντένο και Κόζακς.

Στην κούρσα υπενθυμίζεται ότι έξι ήταν οι υποψήφιοι που διεκδίκησαν τη θέση:

ο Μάριο Σεντένο, πρώην διοικητής της Τράπεζας της Πορτογαλίας,

ο διοικητής της Τράπεζας της Λετονίας, Μάρτινς Κάζακς,

ο ομόλογός του στην Τράπεζα της Εσθονίας, Μάντις Μίλερ,

ο επιλεγείς Μπόρις Βούτσιτς,

ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Λιθουανίας, Ριμάντας Σάτζιους και

ο διοικητής της Τράπεζας της Φινλανδίας, Όλι Ρεν, πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων.

Πιερρακάκης: Σημαντικές συγκλίσεις

«Σήμερα είδαμε να συμβαίνουν σημαντικές συγκλίσεις εντός του Eurogroup και σε ένα περιβάλλον το οποίο στο περιβάλλον έχει αποδειχθεί στο παρελθόν αρκετά δύσκολο το να μπορεί να διαχειριστεί ένα λιγότερο αριθμό υποψηφίων», δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης Πρόεδρος του Eurogroup κατά την Συνέντευξη Τύπου αναφερόμενος στην εκλογή του αντιπροέδρου της ΕΚΤ ενώ δεν παρέλειψε να δείξει την ικανοποίηση του σχετικά με το ίδιο το γεγονός ότι το Eurogroup κατέληξε σε συμφωνία υπό αυτές τις συνθήκες.

Η διαδικασία προβλέπει πάντως ότι εφόσον συμφωνήσουν σε ένα όνομα οι χώρες της ζώνης του ευρώ, εναπόκειται στο Συμβούλιο Οικονομικών Υποθέσεων (Ecofin) των 27, να εγκρίνει την πρόταση και να τη στείλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον επίσημο διορισμό, μετά από διαβούλευση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.