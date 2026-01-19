Eurogrpoup – Κ. Πιερρακάκης: «Σε ένα ιδιαίτερα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, η ευρωπαϊκή ενότητα είναι απαραίτητη – Απτά και γρήγορα αποτελέσματα»

«Σε ένα ιδιαίτερα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, η ευρωπαϊκή ενότητα, ο διάλογος και ο συντονισμός είναι απαραίτητα για την προάσπιση των αρχών της κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου» τόνισε σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Προσερχόμενος στην πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του, ο Κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε τη σύγκλιση των χωρών της ευρωζώνης στις βασικές προτεραιότητες: «την Ένωση Επενδύσεων, την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς, την ενίσχυση των δημοσιονομικών θεμελίων της ΕΕ και το ψηφιακό ευρώ. Όπως είπε, το κρίσιμο ζητούμενο πλέον είναι τα απτά και γρήγορα αποτελέσματα».

Όπως τόνισε συγκεκριμένα:

«Συνεδριάζουμε σήμερα υπό το φως των πρόσφατων διεθνών εξελίξεων σε ένα εξαιρετικά ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, όπου η ευρωπαϊκή ενότητα, ο διάλογος και ο ευρωπαϊκός συντονισμός είναι καίριας σημασίας, προκειμένου να διαφυλάξουμε τις θεμελιώδεις αρχές της εδαφικής ακεραιότητας και της προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο.

Πρόκειται για το πρώτο Eurogroup που πραγματοποιείται φέτος και όλοι το αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι και το πρώτο στο οποίο θα προεδρεύσω υπό τη νέα μου ιδιότητα ως Πρόεδρος του Eurogroup.

Σε ό,τι αφορά τις ευρύτερες πολιτικές προτεραιότητες, θα ήθελα να ξεκινήσω επαναλαμβάνοντας όσα ανέφερα τον περασμένο Δεκέμβριο: υπάρχει σύγκλιση, υπάρχει συναίνεση ως προς το ποιες πρέπει να είναι (οι προτεραιότητες): Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς, η ενίσχυση των δημοσιονομικών θεμελίων της Ένωσης, το ψηφιακό ευρώ.

Αυτό για το οποίο θα κριθούμε είναι τα απτά αποτελέσματα τα οποία οφείλουμε να τα φέρουμε με ευελιξία και ταχύτητα. Πρέπει να καταστήσουμε τη στρατηγική μας συνώνυμη της υλοποίησης. Πιστεύω ακράδαντα ότι, μαζί με τους συναδέλφους μου στο Eurogroup, μπορούμε συλλογικά να δούμε αυτή τη φιλοσοφία να αποτυπώνεται στο πρόγραμμα εργασίας, με αίσθημα σεβασμού αλλά και με επίγνωση του επείγοντος».

Η ημερήσια διάταξη

Όπως έκανε γνωστό, στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης βρίσκονται: οι συστάσεις για τη Ζώνη του Ευρώ για το 2026, καθώς και οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωζώνης, μετά την σχετική εισήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα υπάρξει επίσης μια σύντομη αποτίμηση των εξελίξεων εκ μέρους της Συνόδου G7. Η Γαλλία ανέλαβε φέτος την προεδρία της G7, οπότε ο Υπουργός Λεσκύρ θα έχει την ευκαιρία να ενημερώσει για τις γαλλικές προτεραιότητες.

Επίσης, στην ημερήσια διάταξη βρίσκεται το θέμα της θέσης του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. «Έχουμε λάβει έξι εξαιρετικές υποψηφιότητες, πρόκειται για ένα πρωτοφανές ενδιαφέρον, ωστόσο πιστεύω ότι διαθέτουμε τη θεσμική ωριμότητα ώστε να κάνουμε απτά βήματα από σήμερα, με στόχο να καταλήξουμε σε έναν και μόνο υποψήφιο» σημείωσε ο Έλληνας υπουργός και πρόεδρος του Eurogroup.

Παράλληλα, καλωσορίζοντας τη Βουλγαρία ως πλήρες μέλος του Eurogroup για πρώτη φορά, καθώς εντάχθηκε την 1η Ιανουαρίου, ανέφερε ότι θα γίνει ενημέρωση από την Υπουργό Οικονομικών της Βουλγαρίας για αυτή τη μετάβαση, για την τρέχουσα κατάσταση και για το πώς αυτή εξελίσσεται επί του πεδίου.

Ξεκινώντας τις δηλώσεις του ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στην Ισπανία χθες το βράδυ. «Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους και με τον ισπανικό λαό συνολικά» τόνισε