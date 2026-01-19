oxfam:-Οι-δισεκατομμυριούχοι-έχουν-περισσότερο-πλούτο-και-πολιτική-δύναμη-από-ποτέ

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Oxfam δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της για τις αυξανόμενες ανισότητες στον κόσμο, εκφράζοντας την ανησυχία της ότι οι δισεκατομμυριούχοι όχι μόνο είναι πλουσιότεροι από ποτέ, αλλά διευρύνουν επίσης τον έλεγχό τους στην πολιτική, τα μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η έκθεση που δημοσιεύθηκε την Κυριακή υπογραμμίζει επίσης το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ όσων έχουν και όσων δεν έχουν σε έναν κόσμο που μαστίζεται από συγκρούσεις και έντονο αίσθημα δυσαρέσκειας που εκφράζεται μέσω των διαμαρτυριών.

Πάνω από 3.000 δισεκατομμυριούχοι στον κόσμο

Σύμφωνα με την ανάλυση της Oxfam, ο συνολικός πλούτος των δισεκατομμυριούχων αυξήθηκε κατά 2,5 τρισ. δολάρια το 2025 και σχεδόν ισοδυναμεί με τον συνολικό πλούτο που κατέχει το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας (4,1 δισ. άνθρωποι δηλαδή).

Πέρυσι ήταν επίσης η πρώτη φορά που υπήρχαν πάνω από 3.000 δισεκατομμυριούχοι στον κόσμο, με την περιουσία που έχουν συσσωρεύσει αθροιστικά να ξεπερνάει τα 18,3 τρισ. δολάρια. Η αξία των περιουσιών τους κατέγραψε αύξηση 16,2%, τρεις φορές ταχύτερη από ό,τι τα πέντε προηγούμενα χρόνια, ενώ η μείωση της φτώχειας επιβραδύνεται αφότου ξέσπασε η πανδημία, το 2020.

Πέρυσι για πρώτη φορά επίσης ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο Έλον Μασκ, είχε περιουσία που ξεπέρασε το μισό τρισεκατομμύριο δολάρια.

Οι 12 πλουσιότεροι δισεκατομμυριούχοι «κατέχουν περισσότερα πλούτη από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας» μαζί, ή αλλιώς τέσσερα δισεκατομμύρια ανθρώπους, τονίζει η Oxfam στην έκθεσή της για τις ανισότητες, που κάθε χρόνο καταγράφει άνοδο των περιουσιών των υπερπλουσίων.

Έλεγχος των μέσων ενημέρωσης

Η ετήσια έκθεση της οργάνωσης δημοσιεύεται πριν από την έναρξη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, μια εκδήλωση που κάθε χρόνο φιλοξενεί σχεδόν 1.000 από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, μαζί με πολιτικούς ηγέτες και διάφορους προσκεκλημένους ακτιβιστές.

Το θέμα της φετινής συνάντησης είναι «Πνεύμα Διαλόγου». Ωστόσο, η Oxfam υποστηρίζει στην έκθεσή της ότι οι υπερπλούσιοι ελέγχουν όλο και περισσότερο τα μέσα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων τόσο των παραδοσιακών όσο και των νεότερων μορφών μέσων ενημέρωσης.

Αναφέρει χαρακτηριστικά την περίπτωση δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη της Amazon,Τζεφ Μπέζος, ο οποίος αγόρασε την εφημερίδα Washington Post, τον Έλον Μασκ που απέκτησε το Twitter/X, τον Πάτρικ Σουν-Σιόνγκ που ελέγχει την εφημερίδα Los Angeles Times και τον Βινσέν Μπολόρ που κατέχει το γαλλικό CNews.

«Η υπερβολική επιρροή που ασκούν οι υπερπλούσιοι στους πολιτικούς, τις οικονομίες και τα μέσα ενημέρωσης έχει εμβαθύνει τις ανισότητες και μας έχει οδηγήσει πολύ μακριά από την πορεία αντιμετώπισης της φτώχειας», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της Oxfam International, Αμίταμπ Μπεχάρ.

«Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ακούν τις ανάγκες των ανθρώπων σε θέματα όπως η ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, η δράση για την κλιματική αλλαγή και η φορολογική δικαιοσύνη», πρόσθεσε ο Μπεχάρ.

Η Oxfam εκτιμάει επίσης ότι οι δισεκατομμυριούχοι έχουν 4.000 φορές περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν πολιτικά αξιώματα από τους απλούς πολίτες και επικαλείται έρευνα της World Values Survey σε 66 χώρες, η οποία διαπίστωσε ότι σχεδόν οι μισοί από όλους τους ερωτηθέντες αναφέρουν ότι οι πλούσιοι συχνά «αγοράζουν» τις εκλογές στη χώρα τους.

«Το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των πλουσίων και των υπολοίπων δημιουργεί ταυτόχρονα ένα πολιτικό έλλειμμα που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και μη βιώσιμο», σχολίασε ο Μπεχάρ.

Διαμαρτυρίες

Η Oxfam σημειώνει επίσης ότι πέρυσι σημειώθηκαν 142 σημαντικές αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες σε 68 χώρες, τις οποίες, όπως αναφέρει, οι αρχές συνήθως αντιμετώπισαν με βία.

«Οι κυβερνήσεις κάνουν λάθος επιλογές για να κολακεύσουν την ελίτ και να υπερασπιστούν τον πλούτο, ενώ παράλληλα καταπνίγουν τα δικαιώματα των ανθρώπων και την οργή τους για το πώς τόσες πολλές ζωές γίνονται αφόρητες και ανυπόφορες», δήλωσε ο Μπεχάρ.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, στους συμμετέχοντες στη φετινή συνάντηση του Νταβός περιλαμβάνονται «σχεδόν 850 από τους κορυφαίους διευθύνοντες συμβούλους και προέδρους του κόσμου» μαζί με πολιτικούς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, του πρωθυπουργού του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και του αντιπροέδρου της Κίνας Χε Λιφένγκ.