reuters:-Ο-Μπόρις-Βουίτσιτς-ο-εκλεκτός-του-eurogroup-για-αντιπρόεδρος-της-ΕΚΤ

Η απόφαση αυτή, δίνει την ευκαιρία σε μία από τις μικρότερες οικονομίες της ΕΕ να αναλάβει μία κορυφαία θέση στην ΕΚΤ.

Ο κεντρικός τραπεζίτης της Κροατίας Μπόρις Βούιτσιτς προτάθηκε και επίσημα για την θέση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη του Eurogroup, ο Βούιτσιτς αναμένεται να διαδεχθεί τον Λουίς ντε Γκίντος από την 1η Ιουνίου 2026 ο δεύτερος σε ιεραρχία μετά την Κριστίν Λαγκάρντ, σε μία ιδιαίτερα δύσκολη εποχή για την ΕΕ.

Εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί, ο Βούιτσιτς θα αποτελέσει τον πρώτο αξιωματούχο από πρώην κομμουνιστική χώρα που θα αναλάβει θέση στο συμβούλιο του σημαντικότερου οικονομικού οργάνου της ΕΕ.

Επιπλέον, η απόφαση αυτή, δίνει την ευκαιρία σε μία από τις μικρότερες οικονομίες της ΕΕ να αναλάβει μία κορυφαία θέση στην ΕΚΤ, κάτι σχετικά σπάνιο για έναν θεσμό που διοικείται από τα τέσσερα μεγαλύτερα κράτη της Ένωσης από την ίδρυσή του πριν από περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα.

Οι υποψήφιοι από τη Λιθουανία, την Εσθονία, την Πορτογαλία και τη Λετονία αποσύρθηκαν διαδοχικά από την εκλογική αναμέτρηση της Δευτέρας, λόγω έλλειψης υποστήριξης στους πρώτους γύρους της ψηφοφορίας. Ο Βούισιτς τελικά αναμετρήθηκε με τον επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Φινλανδίας και πρώην Ευρωπαίο επίτροπο Όλι Ρεν.

Ο Βούιτσιτς τελεί ως διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας από το 2012 και πριν από αυτό διετέλεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα αναπληρωτής επικεφαλής του ιδρύματος. Συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις της χώρας του για την ένταξη στην ΕΕ και έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όταν η χώρα υιοθέτησε το κοινό νόμισμα το 2023.

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image