“Sell America”: Το ευρωπαϊκό όπλο των 10 τρισ. δολ. έναντι των ΗΠΑ και ένα δύσκολο στοίχημα

«Η Ευρώπη κατέχει τη Γροιλανδία, κατέχει επίσης πολλά αμερικανικά ομόλογα του Δημοσίου», έγραψε ο επικεφαλής της έρευνας συναλλάγματος στην Deutsche Bank, Τζορτζ Σαραβέλος, σε σημείωμα του την Κυριακή. «Παρ’ όλη τη στρατιωτική και οικονομική ισχύ τους, οι ΗΠΑ έχουν μια βασική αδυναμία: βασίζονται σε άλλους για να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους μέσω μεγάλων εμπορικών ελλειμμάτων», σημείωσε ο ίδιος.

Καθώς η Ευρώπη, ο μεγαλύτερος δανειστής των ΗΠΑ, εξετάζει τον καλύτερο τρόπο αντίδρασης στις τελευταίες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την κυριαρχία της Γροιλανδίας, η οπλοποίηση του αμερικανικού χρέους, πυροδοτεί συζητήσεις.

Το κίνημα “Sell America” (σσ: πουλήστε αμερικανικά προϊόντα) πoυ τροφοδοτήθηκε από τους δασμούς της «Ημέρας της Απελευθέρωσης», επανέρχεται στο προσκήνιο, ήδη ως αντίδραση της επίθεσης της κυβέρνησης Τραμπ στον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ.

Οι ευρωπαϊκές χώρες κατέχουν αμερικανικά ομόλογα και μετοχές αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό τροφοδοτεί τις εικασίες ότι η πώλησή τους θα ήταν μια ικανοποιητική απάντηση στον, ανανεωμένο πόλεμο δασμών του Τραμπ, οδηγώντας ενδεχομένως το κόστος δανεισμού προς τα πάνω και τις μετοχές προς τα κάτω.

Εκτός ελέγχου των κυβερνήσεων

Αλλά, όπως σημειώνει το -, αυτό είναι πιο εύκολο να ειπωθεί παρά να γίνει. Το μεγαλύτερο μέρος τους διακρατείται από ιδιωτικά κεφάλαια, εκτός του ελέγχου των κυβερνήσεων.

Τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία που διακρατούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχονται σε πάνω από 10 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, ενώ ακόμη περισσότερα βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νορβηγία.

Πλήγμα για τους επενδυτές

Aν και μέρος των περιουσιακών στοιχείων των ΗΠΑ βρίσκεται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα – το μεγαλύτερο από τα οποία είναι, για παράδειγμα το κρατικό ταμείο πλούτου της Νορβηγίας ύψους 2,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων – το μεγαλύτερο μέρος κατέχεται από πληθώρα ιδιωτών επενδυτών.

Ως εκ τούτου μια τέτοια κίνηση πιθανότατα θα έπληττε τους Ευρωπαίους επενδυτές.

Οι περισσότεροι στρατηγικοί αναλυτές πιστεύουν ότι τελικά υπάρχει μικρή πιθανότητα οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να φτάσουν τόσο μακριά.

Πρέπει να είναι πρόθυμοι να «πληρώσουν»

Και μόνο το γεγονός ότι ο Σαραβέλος μίλησε ανοιχτά για την «οπλοποίηση του κεφαλαίου» δείχνει ότι τέτοια αντίποινα καθίστανται απειλή για τις αγορές.

«Το έλλειμμα των αμερικανικών ξένων επενδύσεων είναι τεράστιο και αποτελεί δυνητική απειλή για το δολάριο, αλλά μόνο αν οι ξένοι κάτοχοι αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων είναι πρόθυμοι να πληρώσουν», δήλωσε ο Κιτ Γιούκς, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος της Societe Generale SA.



Η κλιμάκωση των εντάσεων, την Δευτέρα, έπληξε τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών, τις ευρωπαϊκές αποδόσεις και το δολάριο – με τον χρυσό, το ελβετικό φράγκο και το ευρώ να είναι από τους κύριους ωφελημένους.

Πρόκειται για την πιο ήπια εκδοχή του τρόπου με τον οποίο αντέδρασαν οι επενδυτές μετά τους δασμούς του Τραμπ τον περασμένο Απρίλιο – δείχνοντας ότι το σύνθημα «Sell America » μπορεί να επιστρέψει.

Η πιο απτή αντίδραση από την ΕΕ μέχρι στιγμής ήταν η πρόταση να σταματήσει η διαδικασία έγκρισης της εμπορικής συμφωνίας του Ιουλίου με τις ΗΠΑ. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται επίσης σε συνομιλίες για την πιθανή χρήση του «εμπορικού μπαζούκας», δηλαδή της επιβολής δασμών σε αμερικανικά προϊόντα, αξίας 93 δισ. ευρώ (108 δισ. δολάρια).

Γιατί να πάρουν το ρίσκο;

Οποιαδήποτε οπλοποίηση των ευρωπαϊκών συμμετοχών σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία θα αποτελούσε σοβαρή κλιμάκωση. Στην πραγματικότητα, θα επέκτεινε έναν υποβόσκοντα εμπορικό πόλεμο – τον οποίο οι επενδυτές σε μεγάλο βαθμό απέκρουσαν πέρυσι – με μια χρηματοπιστωτική σύγκρουση που επηρεάζει άμεσα τις κεφαλαιαγορές.

«Σε ένα περιβάλλον όπου η γεωοικονομική σταθερότητα της δυτικής συμμαχίας διαταράσσεται εκ βαθέων, δεν είναι σαφές γιατί οι Ευρωπαίοι θα ήταν πρόθυμοι να παίξουν αυτόν τον ρόλο», επεσήμανε τελικά ο Σαραβέλος.

Μπορεί να έχουν ήδη πουλήσει

Εξάλλου, οι επενδυτές που έχουν ανησυχήσει από την υπερβολική έκθεση σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία λόγω των τελευταίων πολιτικών του Τραμπ ενδέχεται να έχουν ήδη περιορίσει τις συμμετοχές τους.

«Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι υπήρξε μια επανεξισορρόπηση των τοποθετήσεων σε δολάρια η οποία θα το προστατεύσει από μια νέα κρίση νευρικότητας της αγοράς», δήλωσε η Τζέιν Φόλεϊ, επικεφαλής της νομισματικής στρατηγικής της Rabobank.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα κατέληξαν να έχουν την καλύτερη χρονιά τους από το 2020 και οι αμερικανικές μετοχές συνεχίζουν να σπάνε νέα ρεκόρ.

