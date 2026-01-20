Άρωμα ελληνικό στις διεθνείς αγορές – Σε ποιες χώρες επεκτείνονται οι μεγάλες αλυσίδες καφέ

Πού επεκτείνονται τα πιο ηχηρά ονόματα του κλάδου. Από την Ευρώπη έως την Ασία και τη Μέση Ανατολή οι προσπάθειες εξωστρέφειας με όχημα το franchise.

Στο κεφάλαιο εξωστρέφεια επενδύουν όλο και πιο δυναμικά οι ελληνικές αλυσίδες καφέ, καθώς αποτελεί στρατηγική επιλογή ανάπτυξης η μεγαλύτερη διείσδυσή τους στις διεθνείς αγορές. Τα τελευταία χρόνια τα πιο ηχηρά ονόματα του κλάδου κατακτούν ολοένα και περισσότερες αγορές του εξωτερικού, επιλέγοντας στρατηγικά να ανοίγουν υποκαταστήματα απ’ άκρη σ’ άκρη στον πλανήτη, προκειμένου να κάνουν ευρέως γνωστό το ελληνικό brand name στα πέρατα του κόσμου αλλά και να διεκδικήσουν σημαντικά μερίδια αγοράς από τη διεθνή πίτα.

Ο κλάδος του καφέ στην Ελλάδα έχει προ πολλού ξεπεράσει τα στενά όρια της χώρας, με τους βασικούς παίκτες να κάνουν ισχυρό «παιχνίδι» στο εξωτερικό, με όχημα και απόλυτο σύμμαχο τη μέθοδο της δικαιόχρησης (franchise). Coffee Island, Coffee Lab, Coffee Berry, Mikel, Γρηγόρης είναι μερικές μόνο από τις ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν βάλει στόχο να αυξήσουν περαιτέρω το διεθνές τους αποτύπωμα, μέσα από προσεκτικά μελετημένα βήματα και εμβληματικές επενδύσεις.

«Πήγε» Μονμάρτη η Coffee Island

Tην είσοδό της στην αγορά της Γαλλίας ανακοίνωσε πριν από μερικές ώρες η Coffee Island, εγκαινιάζοντας το πρώτο της κατάστημα στη γραφική παριζιάνικη συνοικία της Μονμάρτης.

Με μια επιτυχημένη και σταθερή πορεία εξωστρέφειας τα τελευταία χρόνια, η Coffee Island συνεχίζει να αναπτύσσεται σε αγορές υψηλής δυναμικής, εντός και εκτός Ευρώπης. Η είσοδός της στη γαλλική αγορά σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στο διεθνές της ταξίδι. Μέσα στο 2025 η αλυσίδα επέκτεινε το αποτύπωμά της σε τρεις στρατηγικές αγορές, την Αίγυπτο, το Ιράκ και την Ινδία επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως ηγέτιδας δύναμης στον κλάδο του specialty coffee διεθνώς. Υπενθυμίζεται δε πως η Coffee Island διαθέτει μονάδα καβουρδίσματος και επεξεργασίας καφέ στην Αίγυπτο, η οποία λειτουργεί και εξυπηρετεί αποτελεσματικά τη ζήτηση του τοπικού δικτύου.

Η Coffee Island ξεκίνησε πριν από 27 χρόνια από την Πάτρα με όραμα να κατακτήσει τον κόσμο του καφέ.

Σήμερα, διαθέτει περισσότερα από 420 καταστήματα σε 50 νομούς και 92 πόλεις της Ελλάδας, καθώς και περισσότερο από 60 σημεία στο εξωτερικό (Κύπρος, Λονδίνο, Ελβετία, Ρουμανία, Ισπανία, Καναδάς, Αίγυπτος, Ντουμπάι, Βουλγαρία, Ιράκ, Γαλλία και Ινδία), σε τέσσερις ηπείρους. Μέσω της Direct Trade συνεργασίας με παραγωγούς καφέ, επεξεργάζεται 1.900 τόνους καφέ ετησίως στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της.

Απασχολεί 206 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και συνεργάζεται με περισσότερους από 390 επιχειρηματίες μέσω του συστήματος δικαιόχρησης, ενώ στο σύνολο του δικτύου της διατηρούνται πάνω από 4.600 θέσεις εργασίας.

«Έφτασε» Βουδαπέστη η Coffee Berry

Το πρώτο της κατάστημα στη Βουδαπέστη, στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης, εγκαινίασε λίγο πριν την εκπνοή του 2025 η Coffee Berry, συνεχίζοντας τη δυναμική της ανάπτυξη στο εξωτερικό.

Η Ουγγαρία είναι πλέον η έκτη χώρα, όπου οι καταναλωτές θα απολαμβάνουν την εμπειρία Coffee Berry, με τη δημιουργία του νέου καταστήματος να αποτελεί μέρος της στρατηγικής ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας του ελληνικού brand καφέ.

Το κατάστημα βρίσκεται εντός του αεροδρομίου της Βουδαπέστης, το οποίο υποδέχεται κάθε χρόνο περισσότερους από 17,5 εκατομμύρια επισκέπτες ενώ η παραγωγή των προϊόντων για το νέο κατάστημα στην Ουγγαρία -όπως και στις υπόλοιπες χώρες του δικτύου της Coffee Berry- πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελλάδα.

Η Coffee Berry διαθέτει σήμερα περισσότερα από 220 καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με την εταιρεία να ολοκληρώνει το 2025, στη βάση του μοντέλου franchise, την παρουσία της σε τρεις ηπείρους και έξι χώρες -Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος, Γερμανία, Μαρόκο, Ουγγαρία- αποτελώντας ένα από τα πλέον δυναμικά ελληνικά brand στον κλάδο του καφέ. Στόχος της εταιρείας είναι η συνέχιση της επέκτασής της σε νέες αγορές του εξωτερικού τα επόμενα χρόνια.

Νέα μονάδα παραγωγής στην Αίγυπτο για την Coffee Lab

Την εγκατάσταση νέας μονάδας παραγωγής καφέ στην Αίγυπτο με τοπικό συνεργάτη ανακοίνωσε τον Νοέμβριο του 2025 η Coffee Lab, ενισχύοντας τη διεθνή της παρουσία και επιταχύνοντας το πλάνο ανάπτυξης στην Αραβική Χερσόνησο και τη Βόρεια Αφρική.

Η νέα παραγωγική μονάδα έρχεται ως απάντηση στις αυξανόμενες ανάγκες του δικτύου της εταιρείας στην Αίγυπτο, το οποίο σήμερα αριθμεί 17 καταστήματα και διασφαλίζει την αποτελεσματική, σταθερή και ανταγωνιστική τροφοδοσία τόσο των υφιστάμενων σημείων όσο και των νέων αγορών στις οποίες εισέρχεται η Coffee Lab.

Παράλληλα, η στρατηγική αυτή κίνηση αποτελεί κομβικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στον τομέα του B2B και B2C, σε αγορές που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση για ποιοτικό specialty coffee.

Η Coffee Lab ξεκίνησε το ταξίδι της από τη Χαλκίδα το 2009 κι είναι η πρώτη αλυσίδα street coffee που εφαρμόζει ολοκληρωτικά το concept του 3rd wave coffee. Το 2012 γίνεται η σύσταση της εταιρείας Coffee Lab με τη σημερινή της μορφή και το 2015 ξεκινάει η ανάπτυξη του δικτύου franchise. Κάθε κατάστηµα Coffee Lab είναι ένα πραγµατικό εργαστήριο όπου τηρούνται µε σχολαστική ακρίβεια οι καθιερωµένες διαδικασίες για την άριστη παρασκευή κάθε καφέ.

Η αλυσίδα διαθέτει περισσότερα από 170 καταστήματα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις διεθνείς αγορές και δη σε Αγγλία, Γερμανία, Αίγυπτο, Κύπρο, Βουλγαρία.

Τρία νέα καταστήματα στην Κύπρο για τον Γρηγόρη

Τη δυναμική του ανάπτυξη συνεχίζει ο Γρηγόρης με το άνοιγμα τριών νέων καταστημάτων στην Κύπρο, φτάνοντας πλέον τα 11 καταστήματα στη χώρα. Ένα κατάστημα θα ανοίξει στη Λευκωσία και δύο στη Λάρνακα.

Σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω επέκταση του brand στην κυπριακή αγορά αποτελεί η νέα συμφωνία Master Franchise, με την Zymi & Kafe LTD, εταιρεία του ομίλου Michaelas Group. Στόχος είναι η υλοποίηση ενός φιλόδοξου πλάνου ενδυνάμωσης του brand και εδραίωσής του ως ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά franchise στον κλάδο του καφέ και του φαγητού στη Μεγαλόνησο.

Τα νέα καταστήματα επιβεβαιώνουν τη σταθερά ανοδική πορεία του Γρηγόρη στην κυπριακή αγορά, ενώ για το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχει προγραμματιστεί το άνοιγμα ακόμη τεσσάρων καταστημάτων σε Πάφο, Λευκωσία και Λάρνακα.

Η ιστορία του Γρηγόρη ξεκινά το 1972 ενώ σήμερα με περισσότερα από 360 καταστήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η αλυσίδα συνεχίζει να επενδύει στην τοπική ανάπτυξη, να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και να προσφέρει προϊόντα που φτιάχνουν τη μέρα.

Νέες εμπορικές συμφωνίες για τη Mikel

Στην περαιτέρω ανάπτυξή της με νέες εμπορικές συμφωνίες προσβλέπει η αλυσίδα Mikel, όπως αποτυπώνεται στις τελευταίες οικονομικές της καταστάσεις που δημοσιοποιήθηκαν πριν από μερικά 24ωρα.

Η πορεία της Mikel Coffee ξεκίνησε το 2008 από την πόλη της Λάρισας, όπου εγκαινίασε το πρώτο της κατάστημα, ενώ πολύ γρήγορα έγινε σημείο αναφοράς όχι μόνο στην πόλη, αλλά σε όλη την Ελλάδα.

Με περισσότερα από 400 καταστήματα σε 20 και πλέον χώρες, η Mikel Coffee αναδεικνύεται σε ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα concepts μέχρι και σήμερα. Το δίκτυό της εκτείνεται σε αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.